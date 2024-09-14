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Bir Yerlerden Tanıdık Geldi mi? Her Şirkette Muhakkak Bulunan 12 Yönetici Tipi

etiket Bir Yerlerden Tanıdık Geldi mi? Her Şirkette Muhakkak Bulunan 12 Yönetici Tipi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
14.09.2024 - 14:01

Profesyonel hayatta sahip olduğunuz kariyer, iş yapış şeklinizin yanı sıra, çalıştığınız ortama ve elbette yönetici karakterine bağlıdır. Bulunduğunuz sektör ve şirket bağımsız olmakla birlikte, iş hayatında her yerde karşılaşılan bazı ortak yönetici tipleri bulunur. Kimi yöneticilerle çalışmak başlı başına bir ilham kaynağıyken, kimileri adeta stresi iki katına çıkarır. Bu yönetici tiplerini bilerek iş hayatına dönmek ise size onlarla nasıl baş etmeniz gerektiği hakkında fikir verebilir.

İşte her şirketin olmazsa olmazı yöneticilerin birbirinden farklı karakterleri!

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1. Detaycı

Detaycı yöneticiler ince eleyip sık dokuyan kişilerdir. Bu nedenle her şeyi didik didik kontrol etmeye bayılırlar ve yapılan doğruları takdir etmeyi bilmezler. Kendi bildikleri doğrular dışındaki şeyleri kabul etmeyen bu yöneticiler kimi zaman fazlasıyla yorucu ve baskıcı olurlar. Çünkü onları sık sık, omzunuzun üzerinden yaptığınız işe bakarken bulabilir ve bir anda eleştiri yağmuruna tutulabilirsiniz.

2. Kendini Beğenmiş

Kendini beğenmiş yöneticiler, herkese yukarıdan bakan ve sadece kendi başarılarından bahseden kişilerdir. Elde ettikleri başarılar normalde saygı duyulası olsa da bu insanlar kendilerini öne atmayı çok severler. Çoğu zaman da geçmiş başarılarını abartarak anlatırlar. Bu nedenle bu tip liderler, örnek olmak şöyle dursun, iş hayatındaki en itici ve uzak durulası insanlardandır.

3. İlham Verici

İlham verici liderler, peşleri sıra sadık elemanlar sürükleyen kişilerdir. Her halleriyle etkileyici olan bu yöneticiler, çıktıkları yolculuğa takımlarını da dahil ederler. Bu nedenle hem motive edici konuşmalar yapmayı hem de fikirlerini ekipleriyle paylaşmayı bilirler. İşleri nasıl kontrol etmeleri gerektiği konusunda fazlasıyla profesyonel olan bu yöneticiler, örnek alınası insanlardır. Eğer onlardan biriyle çalışıyorsanız kendinizi şanslı sayabilirsiniz.

4. Kuralcı

Kuralcı liderler disiplinlere ve düzene sıkı sıkıya bağlıdırlar. Onlardan biriyle çalışıyorsanız, iş hayatınıza tam anlamıyla dakiklik ve istikrar hakim olur. Yani işe 5-10 dakika bile geç kalamaz, mesai bitmeden asla ofisten dışarı çıkamaz, hatta öğle aralarında bile rahat hareket edemezsiniz. Kuralcılık kimi zaman ofis hayatında süreklilik sağlasa da çoğu zaman çalışanların aşırı stres olmasına yol açarak iş hayatını zora sokar. Bu nedenle siz de kuralcı değilseniz bu tip liderlerle çalışmanız biraz yorucu olabilir.

5. Destekleyici

Destekleyici liderler, ekiplerini kendilerine yakın gören ve onların başarılarıyla mutlu olan kişilerdir. Hem de bu destekleri sadece iş anlamında değil, özel hayatta da devam eder. Çünkü çalışanların sorunlarını dinlemek, hayatlarındaki sıkıntılara çözüm bulmak ve onları bir adım öne taşımak için ellerinden geleni yapmaya hazırdırlar. Çok iyi bir anne veya baba figürü olan bu liderler hem sonraki işler için size referans olmayı bilirler, hem de onlarla çalıştığınız süre boyunca sizi eğitmeleri gerektiği kadar eğitirler.

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6. Eğlenceli

Bazı liderler ofise her zaman neşe katmayı ve ortamdaki enerjiyi yükseltmeyi çok iyi bilirler. Sürekli güler yüzlü ve pozitif olan bu liderlerle çalışmak oldukça keyiflidir. Çünkü iş hayatındaki aksaklıklar hiçbir zaman olması gerekenden fazla büyütülmez ve işlere asla karamsarlık hakim olmaz. Bu da eğlenceli liderleri, birlikte çalışmanın en kolay ve rahat olduğu insanlar haline getirir.

7. Erişilmez

Özellikle büyük şirketlerde rastlanılan erişilmez liderler, ortalıkta pek görünmeyen fakat hakkında sürekli farklı hikayeler dolaşan gizemli kişilerdir. Genellikle fazla başarılı olan bu insanların altında çok fazla kişi çalışır. Bu nedenle gizemli liderlerle tanışmak için kariyer basamaklarını atlayarak üstlere çıkmak gerekir. Haliyle onlarla asansörde veya koridorda karşılaşmak bile üzerine uzun uzun konuşulacak bir konudur.

8. Yoğun

Yoğun liderlerin ne telefonları susar ne e-postaları durur. Onları sürekli birileriyle yazışırken veya konuşurken bulmak kaçınılmazdır. Özellikle bir sorununuz veya konuşmak istediğiniz bir konu olduğunda bu liderlere ulaşmanız asla mümkün olmaz. Çünkü her zaman sizden ve sorunlarınızdan daha önemli işleri vardır. Haliyle bu yöneticilerin etrafında bulunmak, bir nevi görünmez ve önemsiz olduğunuz hissi uyandırır.

9. Kıyaslayıcı

Bazı liderler kendi gençliklerini veya tanıdıklarını, çalışanlarıyla kıyaslamadan duramazlar. Onların mutlaka sizinle kıyaslayacakları eski bir gözde çalışanları veya kendi geçmişleri vardır. Genellikle bunu size motivasyon olmak için yaptıklarını söyleseler de asıl hedefleri, karşı tarafın moralini bozmak ve kendi egolarını göstermektir. Bu nedenle bu tip yöneticilerle çalışmak insanı fazlasıyla demoralize edebilir.

10. İdealist

İdealist liderler, her zaman trendleri takip eden ve iş hayatına yenilikler uygulamak isteyen kişilerdir. Belirledikleri çizgide hedefe doğru yürüme konusunda uzman olan bu kişileri hiç kimse durduramaz. Onlar için kalıcı ve başarılı bir ekip kurmak oldukça önemlidir. Bu nedenle aylık ve yıllık plan yapan, bu planları adım adım uygulayan liderler, gelecekteki parlak iş fikirlerinden bazılarının kurucusu olabilirler.

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11. İş Bilmez

İş bilmez liderler idare etmenin en kolay olduğu yöneticilerdir çünkü yaptıkları işe dair pek fazla fikirleri yoktur. Bu da onları beceriksiz yaparken sizi başarılı hale getirir. Çünkü kendi işine motive olmayan, nerede ne yapması gerektiğini bilmeyen bu insanlar tüm işleri çalışanlarının yürütmesini isterler. Bu liderlerden biriyle çalışırken işin yöneticilik kısmını öğrenebilir ve sonraki kariyer planlarınızı daha kalifiye şekilde yönlendirme kararları alabilirsiniz.

12. Cool

Cool liderler karakter, yöneticilik ve görünüş bakımından en etkileyici liderlerdir. Onlardan biriyle karşılaştığınız zaman etkilenmemeniz mümkün olmaz. Ofise pek fazla uğramayan, sosyal hayatından ödün vermeyen bu tipler aslında zeki ve başarılıdırlar. Bu nedenle toplantıları da iş anlaşmalarını da bir şekilde sürdürmeyi, doğru konuşma teknikleriyle yeni müşteriler kazanmayı bilirler. Dolayısıyla onlarla çalışırken dediklerinin dışına çıkamaz ve sürekli onların etki alanında hissedersiniz. Herkesin kendini etkilemeye çalıştığını çok iyi bilen bu insanlarla çalışmak, bazen aşırı dikkat dağıtıcı olabilir.

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