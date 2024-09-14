Bir Yerlerden Tanıdık Geldi mi? Her Şirkette Muhakkak Bulunan 12 Yönetici Tipi

Destekleyici liderler, ekiplerini kendilerine yakın gören ve onların başarılarıyla mutlu olan kişilerdir. Hem de bu destekleri sadece iş anlamında değil, özel hayatta da devam eder. Çünkü çalışanların sorunlarını dinlemek, hayatlarındaki sıkıntılara çözüm bulmak ve onları bir adım öne taşımak için ellerinden geleni yapmaya hazırdırlar. Çok iyi bir anne veya baba figürü olan bu liderler hem sonraki işler için size referans olmayı bilirler, hem de onlarla çalıştığınız süre boyunca sizi eğitmeleri gerektiği kadar eğitirler.