Bir Yerlerden Tanıdık Geldi mi? Her Şirkette Muhakkak Bulunan 12 Yönetici Tipi
Bir Yerlerden Tanıdık Geldi mi? Her Şirkette Muhakkak Bulunan 12 Yönetici Tipi
Profesyonel hayatta sahip olduğunuz kariyer, iş yapış şeklinizin yanı sıra, çalıştığınız ortama ve elbette yönetici karakterine bağlıdır. Bulunduğunuz sektör ve şirket bağımsız olmakla birlikte, iş hayatında her yerde karşılaşılan bazı ortak yönetici tipleri bulunur. Kimi yöneticilerle çalışmak başlı başına bir ilham kaynağıyken, kimileri adeta stresi iki katına çıkarır. Bu yönetici tiplerini bilerek iş hayatına dönmek ise size onlarla nasıl baş etmeniz gerektiği hakkında fikir verebilir.
İşte her şirketin olmazsa olmazı yöneticilerin birbirinden farklı karakterleri!
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1. Detaycı
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2. Kendini Beğenmiş
3. İlham Verici
4. Kuralcı
5. Destekleyici
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6. Eğlenceli
7. Erişilmez
8. Yoğun
9. Kıyaslayıcı
10. İdealist
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