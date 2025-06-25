Bir Varmış, Bir Yokmuş…
Evvel zaman içinde kalbur saman içinde,
vaktiyle bir ülke varmış.
Kuzeyi orman, güneyi zeytinlik,
doğusu dağ, batısı denizmiş.
Yükseklerinde dağ esintisi,
alçaklarında kekik kokarmış.
Bir yanında yayla serinliği,
öbür yanında bozkır sıcağı varmış.
İklimi çeşit çeşit,
toprağı her mevsime hazırlıklıymış.
Denizi tuzlu,
toprağı bereketli,
insanı ise hem sabırlı hem cesurmuş.
Sert rüzgârda eğilir ama kırılmaz,
gönlüne dokunana kapısını açarmış.
Nezaket, köy kahvesinden meclise kadar taşınır,
cesaret, sessizliğin içinden anlaşılırmış.
Yoldan geçen selâmla durdurulur,
sofra eksikse bir tabak daha konurmuş.
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Ama sonra bir şey olmuş.
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Zamanla insanlar kendi iç sesinden bile kuşkulanır olmuş.
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Konuşuyorum, anlatıyorum, düşünüyorum. İletişim, satış, pazarlama ve bilim dünyası adeta benim sınırsız oyun alanım. Podcast dünyası ve internet yazarlığı da benim için sürekli cezbedici bir alan.
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