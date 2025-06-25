Bir Varmış, Bir Yokmuş…

Ne rüzgâr durmuş,

ne toprak çatlamış.

Ama sohbetler yavaş yavaş geri çekilmiş.

İnsanlar artık bir şey söylemeden önce,

ne dediklerinden çok, neye yol açabileceğini düşünür olmuş.

Bir düşünceyi dile getirmek,

bir cümleyi kurmak,

bir bakışı yakalamak bile hesap ister olmuş.

Sözler ağızdan çıkmadan yargılanır,

suskunluk bile suçla eş tutulur olmuş.

Ne söylersen yanlış anlaşılır,

ne söylemezsen eksik görülürmüş.

Çünkü artık mesele ne söylediğin değilmiş.

Kime söylediğin değilmiş.

Hangi kelimeyi seçtiğin,

hangi tonu kullandığın,

hangi gün, hangi ruh hâlinde olduğunmuş.

Ama en çok da

kim olduğunmuş.

İfade özgürlüğü bir zamanlar yasal bir hakmış,

şimdi yerini ifade riskine bırakmış.

Cümle kurmadan önce çevreye bakılır,

fikir beyan etmeden önce sessizlik ölçülürmüş.