Bir Ürünün Değerli Görünmesini Sağlayan 12 Görünmez Unsur
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Fiziksel veya dijital piyasalarda, birbirine çok benzemesine ya da aynı işleve sahip olmasına rağmen fiyatları arasında uçurumlar olan ürünlere mutlaka rastlamışsınızdır. Bir taraf çok daha fiyat/performans açısından daha iyi bir teklif sunarken, genellikle diğeri daha lüks ve pahalı segmente girer. Aynı işleve geldiğini bilseniz bile bazen elinizde yeterli bütçe varsa, o değerli ürün için yüksek meblağ ödemeyi de kabul edersiniz. Peki ürünler arası gerçek fiyat farkı nasıl hesaplanır ve neden biri, diğerinden daha değerli hissettirir? İşte ürünlerin değerini kanıtlayan görünmez unsurlar!
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1. Ağırlık Dengesi
2. Isı İletkenliği
3. Kinetik Akıcılık
4. Akustik İmza
5. Haptik Çözünürlük
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6. Koku
7. Kusursuz Geometri
8. Yansıma ve Işık
9. Mikro Detaylar
10. Tipografi
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11. Kutu Açılışı
12. Doğal Yaşlanma
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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