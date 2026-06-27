Bir Ürünün Değerli Görünmesini Sağlayan 12 Görünmez Unsur

Fiziksel veya dijital piyasalarda, birbirine çok benzemesine ya da aynı işleve sahip olmasına rağmen fiyatları arasında uçurumlar olan ürünlere mutlaka rastlamışsınızdır. Bir taraf çok daha fiyat/performans açısından daha iyi bir teklif sunarken, genellikle diğeri daha lüks ve pahalı segmente girer. Aynı işleve geldiğini bilseniz bile bazen elinizde yeterli bütçe varsa, o değerli ürün için yüksek meblağ ödemeyi de kabul edersiniz. Peki ürünler arası gerçek fiyat farkı nasıl hesaplanır ve neden biri, diğerinden daha değerli hissettirir? İşte ürünlerin değerini kanıtlayan görünmez unsurlar!