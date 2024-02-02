Bir Şok da Almanlara: Döner Fiyatı 310 TL'ye Çıktı
Bir Şok da Almanlara: Döner Fiyatı 310 TL'ye Çıktı
Almanya'nin 'milli yemeği' haline gelen Türk dönerindeki fiyat artışı ülkede krize neden oldu.
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Almanya'da artan Türk nüfusu ile Almanya'nın "milli yemeği" haline gelen dönerin fiyatının artışı ülkede krizi neden oldu.
Almanya'nın en popüler yemeklerinden biri haline gelen döner bugün sadece Berlin'de yaklaşık 1600 olmak üzere ülke genelinde 16 binden fazla büfe ve fast food dükkanında satılıyor.
Son yıllardaki malzeme fiyat artışları nedeniyle ülkedeki döner fiyatları da yükseliyor. Beklenen 10 euro fiyat, tüketicileri rahatsız ederken, üreticilerin artan maliyetlerle geçim sıkıntısı çektiği belirtiliyor.
Daha önce de artan döner fiyatları Almanya gündemine oturmuş ve hükümet bu duruma el atmak zorunda kalmıştı.
Almanya'da etin fiyatı son iki yılda yüzde 18 artarken, ekmek ve domatesin fiyatı ise sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 65 arttı. Ortalama bir dönerin maliyeti 6 euro civarında, Berlin'de ise 7 euroyu aşıyor.
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Sektör, asgari ücretin son üç yılda saat başına 9,50 eurodan 12,41 euroya çıkması nedeniyle de zorlanıyor. Ülkenin en büyük döner üreticisi, bir dönerin maliyetinin 10 euro olması gerektiğini belirtiyor.
Bu durum, Almanya'da hayat pahalılığı ve tüketici maliyetleriyle ilgili artan endişeleri yansıtan bir sembol haline gelmiş durumda.
2022 yılının sonlarında Şansölye Olaf Scholz, bir döner için 8 Avro ödemek zorunda kalmaktan şikayet eden ve Şansölye'yi "Putin'le konuşmaya" çağıran bir adam tarafından televizyon kameraları önünde eleştirilmişti.
Yeşiller Partisi milletvekili Hanna Steinmüller, bu hafta Federal Meclis'teki konut bakanlığı bütçesi tartışmasında, seçim bölgesindeki bir gençlik kulübünün talebi üzerine konuyu gündeme getirdi.
Steinmüller, "Bunun buradaki pek çok insan için gündelik bir mesele olmadığını ve belki de bazı çevrelerde biraz küçümsendiğini biliyorum... Ama onlara en azından bu konuyu burada görünür kılacağımıza dair söz verdim" dedi.
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1 günde 10 saat calisan asgari ücretli bir alman 12 adet et döner alabiliyor..bizim turkiyede 2 adet alabiliyor..ve adamlar buna isyan ediyor..peki türk vata... Devamını Gör