Bir Şehrin Ekonomisini Bu Verilere Bakarak Okuyabilecek misin?
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Bir şehrin ekonomisini anlamak için sadece “orada çok fabrika var” ya da “nüfusu kalabalık” demek yetmiyor.😄 Bu testte sana gerçek veriler vereceğiz, sen de küçük bir ekonomi dedektifi gibi bu verilerin ne anlattığını çözmeye çalışacaksın.
Bakalım rakamların arasından şehrin ekonomik hikâyesini okuyabilecek misin?
Hazırsan başlayalım.👇🏻
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1. İlk olarak büyük resmi okuyalım! Önünde 2024 yılına ait üç şehir verisi var. Bu üçlü sırasıyla hangi şehirlerden oluşuyor?
2. Sana üç veri veriyoruz. Bu tabloya bakarak ilk çıkarımın hangisi olur?
3. Bir şehirde işsizlik oranı %4, başka bir şehirde ise %18,3. Bu iki rakama bakarak aşağıdakilerden hangisini söylemek daha doğru olur?
4. Şehrin ekonomisi büyük ama kişi başına düşen gelir düşük olabilir mi?
5. Bu veriye göre hangisi doğru?
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6. Bir şehir düşün: Türkiye ekonomisinin neredeyse üçte birini tek başına oluşturuyor. Bu veriye bakarak hangisini söylemek en doğru olur?
7. Bir şehir için şu iki bilgi veriliyor: - İhracatı çok yüksek. - Nüfusu İstanbul’dan çok daha düşük. Bu iki bilgiyi birlikte gördüğünde aşağıdaki çıkarımlardan hangisi daha mantıklıdır?
8. Son olarak, “Türkiye'de en yüksek istihdam oranına sahip şehir, aynı zamanda en yüksek GSYH'ye sahip şehirdir.”
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