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Bir Şehrin Ekonomisini Bu Verilere Bakarak Okuyabilecek misin?

etiket Bir Şehrin Ekonomisini Bu Verilere Bakarak Okuyabilecek misin?

onedio.mimi - Onedio Editörü
20.10.2026 - 16:01
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Bir şehrin ekonomisini anlamak için sadece “orada çok fabrika var” ya da “nüfusu kalabalık” demek yetmiyor.😄 Bu testte sana gerçek veriler vereceğiz, sen de küçük bir ekonomi dedektifi gibi bu verilerin ne anlattığını çözmeye çalışacaksın. 

Bakalım rakamların arasından şehrin ekonomik hikâyesini okuyabilecek misin?

Hazırsan başlayalım.👇🏻

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1. İlk olarak büyük resmi okuyalım! Önünde 2024 yılına ait üç şehir verisi var. Bu üçlü sırasıyla hangi şehirlerden oluşuyor?

1. İlk olarak büyük resmi okuyalım! Önünde 2024 yılına ait üç şehir verisi var. Bu üçlü sırasıyla hangi şehirlerden oluşuyor?

2. Sana üç veri veriyoruz. Bu tabloya bakarak ilk çıkarımın hangisi olur?

2. Sana üç veri veriyoruz. Bu tabloya bakarak ilk çıkarımın hangisi olur?

3. Bir şehirde işsizlik oranı %4, başka bir şehirde ise %18,3. Bu iki rakama bakarak aşağıdakilerden hangisini söylemek daha doğru olur?

3. Bir şehirde işsizlik oranı %4, başka bir şehirde ise %18,3. Bu iki rakama bakarak aşağıdakilerden hangisini söylemek daha doğru olur?

4. Şehrin ekonomisi büyük ama kişi başına düşen gelir düşük olabilir mi?

5. Bu veriye göre hangisi doğru?

5. Bu veriye göre hangisi doğru?
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6. Bir şehir düşün: Türkiye ekonomisinin neredeyse üçte birini tek başına oluşturuyor. Bu veriye bakarak hangisini söylemek en doğru olur?

6. Bir şehir düşün: Türkiye ekonomisinin neredeyse üçte birini tek başına oluşturuyor. Bu veriye bakarak hangisini söylemek en doğru olur?

7. Bir şehir için şu iki bilgi veriliyor: - İhracatı çok yüksek. - Nüfusu İstanbul’dan çok daha düşük. Bu iki bilgiyi birlikte gördüğünde aşağıdaki çıkarımlardan hangisi daha mantıklıdır?

7. Bir şehir için şu iki bilgi veriliyor: - İhracatı çok yüksek. - Nüfusu İstanbul’dan çok daha düşük. Bu iki bilgiyi birlikte gördüğünde aşağıdaki çıkarımlardan hangisi daha mantıklıdır?

8. Son olarak, “Türkiye'de en yüksek istihdam oranına sahip şehir, aynı zamanda en yüksek GSYH'ye sahip şehirdir.”

8. Son olarak, “Türkiye'de en yüksek istihdam oranına sahip şehir, aynı zamanda en yüksek GSYH'ye sahip şehirdir.”

Uzmansın!

Uzmansın!

Sen rakama sadece rakam diye bakmıyorsun, arkasında ne olduğunu da görüyorsun. İhracat yükselmiş diye hemen “Herkes zenginleşti!” demiyorsun, düşük işsizlik görünce de bütün ekonomik sorunların çözüldüğünü düşünmüyorsun. Hangi verinin ne anlattığını, hangisinin tek başına yeterli olmadığını gayet iyi ayırt ediyorsun. Kısacası önüne birkaç ekonomik gösterge koyduğumuzda şehir hakkında oldukça sağlam çıkarımlar yapabiliyorsun. Ekonomi haberlerinde grafik görünce kaçanlardan değil, grafiği biraz daha yaklaştırıp inceleyenlerdensin. 😎

İyisin!

İyisin!

Ekonomik verilerle aran gayet iyi! Göstergelerin ne anlattığını genel olarak biliyor, rakamların arkasındaki tabloyu okuyabiliyorsun. Yine de bazen tek bir veriye biraz fazla güvenip hızlı sonuca vardığın oluyor. 😄 Birkaç göstergeyi aynı anda değerlendirmeye biraz daha alıştığında şehir ekonomilerini çözmek senin için çocuk oyuncağı olacak. Kısacası temel sağlam, biraz daha veri dedektifliğiyle tam uzmanlık seviyesine çıkıyorsun!

Yine de iyi ilerledin!

Yine de iyi ilerledin!

Rakamlarla aran kötü değil ama bazen tek bir veriye gereğinden fazla anlam yüklüyorsun. Ekonomide mesele çoğu zaman tek bir rakam değil, birkaç göstergenin birlikte ne söylediği. Biraz daha GSYH, kişi başına gelir, istihdam, ihracat ve işsizlik arasındaki farklara dikkat edersen bu işi çok hızlı çözersin. Şimdilik grafik sana bakıyor, sen grafiğe bakıyorsun; biraz daha çalışınca birbirinizi tamamen anlayacaksınız. 😄

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onedio.mimi
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