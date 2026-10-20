Bir Şehrin Ekonomisini Bu Verilere Bakarak Okuyabilecek misin?

Bir şehrin ekonomisini anlamak için sadece “orada çok fabrika var” ya da “nüfusu kalabalık” demek yetmiyor.😄 Bu testte sana gerçek veriler vereceğiz, sen de küçük bir ekonomi dedektifi gibi bu verilerin ne anlattığını çözmeye çalışacaksın.

Bakalım rakamların arasından şehrin ekonomik hikâyesini okuyabilecek misin?

Hazırsan başlayalım.👇🏻