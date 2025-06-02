Bir Şampiyonun Hikâyesi: Cansu Bektaş

Sporun yalnızca madalya kazanmak olmadığını, aslında bir karakter yolculuğu olduğunu hiç düşündünüz mü? Ağrılarla dolu antrenmanlar, vazgeçmeye ramak kalınan geceler, gözyaşına karışan umutlar... Bütün bunların içinden yılmadan, defalarca yeniden doğan bir sporcu: Cansu Bektaş.

Henüz küçük bir çocukken başladığı spor yolculuğunda, cimnastikten haltere, okul sıralarından dünya kürsüsüne uzanan etkileyici bir başarı öyküsü var onun. Şampiyonluklarla dolu kariyeri, yalnızca kas gücüyle değil; sabırla, azimle ve inançla örülmüş.

Bu röportajda Cansu Bektaş’ın iç dünyasına, zorluklarla nasıl baş ettiğine, hayallerini nasıl gerçeğe dönüştürdüğüne tanıklık edeceksiniz. Çünkü onun hikâyesi sadece halterin değil, mücadele etmenin ve pes etmemenin de hikâyesi.