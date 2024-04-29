Bir Oyuncu Yanlışlıkla Tom Cruise'u Elden Ring'de Yeniden Yarattı!

Elden Ring'in piyasaya sürülmesinden bu yana 2 yıl geçti. Bu süreçte birbirinden farklı birçok Elden Ring içeriği görme fırsatı yakaladık. Yeni bir Fromsoftware oyunu çıkana kadar da bu içerikleri görmeye devam edeceğiz gibi duruyor.