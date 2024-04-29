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Bir Oyuncu Yanlışlıkla Tom Cruise'u Elden Ring'de Yeniden Yarattı!

Bir Oyuncu Yanlışlıkla Tom Cruise'u Elden Ring'de Yeniden Yarattı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 02:31

Bir Reddit kullanıcısı, yanlışlıkla Hollywood'un en meşhur isimlerinden Tom Cruise'u karakter yaratma ekranıyla yaratıcılığın sınırları zorlanabilen Elden Ring'de yeniden yaptı.

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Oyuncu, bu anı Reddit sunucusunda paylaştı.

Oyuncu, bu anı Reddit sunucusunda paylaştı.

Oluşturduğu karakteri Reddit sunucusunda paylaşan oyuncu, karakteri isetemeden de olsa film yıldızı Tom Cruise'a benzetmeyi başardı.

Oyuncuya gelen yorumlar ise gülümsetti.

Oyuncuya gelen yorumlar ise gülümsetti.

Tom Cruise'un filmlerini göz önüne aldığımızda, stamina barının fazla olmasını istemek kaçınılmaz bir durum. Oyuncular da bu durumun farkında olacak olsa ki yorumlarda bunu belirtmeyi unutmamış.

Kullannıcılar, Top Gun: Maverick filmine gönderme yapmayı da unutmadı.

Kullannıcılar, Top Gun: Maverick filmine gönderme yapmayı da unutmadı.

Tabii, Tom Cruise'un efsanevi Top Gun serisine de gönderme yapmazsak olmaz. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen oyuncular da tabii ki Top Gun üzerinden gönderme yapmaktan çekinmedi.

Elden Ring topluluğu, ilk günki heyecanla devam ediyor.

Elden Ring topluluğu, ilk günki heyecanla devam ediyor.

Elden Ring'in piyasaya sürülmesinden bu yana 2 yıl geçti. Bu süreçte birbirinden farklı birçok Elden Ring içeriği görme fırsatı yakaladık. Yeni bir Fromsoftware oyunu çıkana kadar da bu içerikleri görmeye devam edeceğiz gibi duruyor.

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