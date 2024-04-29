Bir Oyuncu Yanlışlıkla Tom Cruise'u Elden Ring'de Yeniden Yarattı!
Bir Oyuncu Yanlışlıkla Tom Cruise'u Elden Ring'de Yeniden Yarattı!
Bir Reddit kullanıcısı, yanlışlıkla Hollywood'un en meşhur isimlerinden Tom Cruise'u karakter yaratma ekranıyla yaratıcılığın sınırları zorlanabilen Elden Ring'de yeniden yaptı.
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Oyuncu, bu anı Reddit sunucusunda paylaştı.
Oyuncuya gelen yorumlar ise gülümsetti.
Kullannıcılar, Top Gun: Maverick filmine gönderme yapmayı da unutmadı.
Elden Ring topluluğu, ilk günki heyecanla devam ediyor.
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