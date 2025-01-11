Bir Öğrenme Felsefesi Olarak Hibrit Öğrenme

Öncesinde çocuk teknoloji tabanlı web 2.0 ya da 3.0 gibi uygulamalarla temel bilgilere eğlenceli ve kalıcı bir şekilde ulaşmaktadır. Sırasında, aşamasında çocuk önce bireysel olarak sonra da akranlarıyla birlikte öncesinde öğrendiği temel bilgileri bilişsel alanın kavrama ve üstü aşamasına taşıyacak sokratik tartışma, zıt panel, kollegyum, münazara, düşün-eşleş-paylaş… gibi teknikler yardımıyla bilgiyi derinleştirmektedir. Son aşama olan sonrasında da çocuk sınıf dışında yapmak üzere problem odaklı senaryolaştırılmış etkinlikler yardımı ile araştırmaya, incelemeye, soruşturmaya ve tasarlamaya yönlendirilir. Bu hibrit öğrenme modelinde böylece çocuk bütünsel ve etkin öğrenir.

Öğretmenlerimizin büyük bir çoğunluğu öğrencilerin karşısına geçip müfredata göre planladıkları dersleri öğrencilere anlatmaktadırlar. Bazı öğretmenler öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciyi temel alırken bazı öğretmenler ise maalesef daha çok müfredata ağırlık vermektedirler. Öğrenci temelli ders anlatımını benimseyen öğretmenler derslerini daha etkili ve ilginç kılmak, katılımı ve başarıyı arttırmak adına en son teknoloji(ler)den yararlanırken müfredata ağırlık veren öğretmenlerin ortak sınırlılığı olarak konulara odaklandıkları için dersleri en hızlı şekilde işleme eğilimindedirler. Bu hızlanma öğrencilerin anlamalarını, not tutmalarını, uygulama yapmalarını ve anlamlı öğrenmelerini zorlaştırmakta; öğrencileri dersin özünü anlamaktan uzaklaştırmaktadır. Sonucunda da müfredatı öğrenciye yetiştiren ancak öğrenciyi müfredata bir türlü yetiştiremeyen bir eğitim-öğretim yaşanmakta. Hibrit öğrenme modeli bu sınırlılıkları ortadan kaldıran bir yaklaşım olduğu için eğitim-öğretim sürecinde ufuk açıcı bir açılım sağlayabilmektedir.