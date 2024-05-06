Bir Meze Olsaydın Neyin Yanına İyi Giderdin?
Bir Meze Olsaydın Neyin Yanına İyi Giderdin?
Bir meze olduğunu hayal et. Seni neyin yanında yesek tadına doyum olmazdı?
Haydi teste!
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1. Öncelikle söyle bakalım, bir mevsim olsan hangisi olurdun?
2. Peki senin damak tadın bu tatlardan hangisine daha yatkın?
3. Bu renklerden hangisini daha çok seviyorsun diye sorsak?
4. Bu aktivitelerden hangisi tam senlik?
5. Bu müzik türlerinden hangisi seni daha çok rahatlatıyor?
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6. Tatilde bunlardan hangisini gezmeyi daha çok istersin?
7. Peki sen bir içecek olsan bunlardan hangisi olurdun?
8. Son olarak, hayatın bir film olsa türü bunlardan hangisi olurdu?
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