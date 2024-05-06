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Bir Meze Olsaydın Neyin Yanına İyi Giderdin?

etiket Bir Meze Olsaydın Neyin Yanına İyi Giderdin?

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 19:31

Bir meze olduğunu hayal et. Seni neyin yanında yesek tadına doyum olmazdı? 

Haydi teste! 

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1. Öncelikle söyle bakalım, bir mevsim olsan hangisi olurdun?

2. Peki senin damak tadın bu tatlardan hangisine daha yatkın?

3. Bu renklerden hangisini daha çok seviyorsun diye sorsak?

4. Bu aktivitelerden hangisi tam senlik?

5. Bu müzik türlerinden hangisi seni daha çok rahatlatıyor?

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6. Tatilde bunlardan hangisini gezmeyi daha çok istersin?

7. Peki sen bir içecek olsan bunlardan hangisi olurdun?

8. Son olarak, hayatın bir film olsa türü bunlardan hangisi olurdu?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sen acılı bir mezesin!

Verdiğin cevaplara göre sen acılı bir mezesin. Bu yüzden de kebap, tavuk gibi yemeklerin yanında çok iyi gidersin. İştah açtıran bir karakterin var. Seninlle birlikte yemek yemeye doyum olmuyor zaten.

Sen tatlı bir mezesin!

Verdiğin cevaplara göre sen tatlı bir mezesin. Mesela ballı hardal gibisin ya da meyveli bir meze gibisin. Bu tatlılığın sayesinde hem fresh lezzetlerin yanında hem de birçok ana yemeğin yanında iyi gidersin.

Sen tuzlu bir mezesin!

Verdiğin cevaplara göre sen tuzlu bir mezesin. O yüzden belki de en çok şöyle güzelce kızarmış bir dilim ekmeğin yanında iyi gidersin. Tuzlu meze olduğun için her şeyin yanında gidersin aslında.

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