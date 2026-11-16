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Bir Köpeğin Merakı Dünya Tarihini Değiştirdi: Mağarada Bulduğu Hala Herkesi Büyülüyor

Bir Köpeğin Merakı Dünya Tarihini Değiştirdi: Mağarada Bulduğu Hala Herkesi Büyülüyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 16:23
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1940'ta Fransa'nın güneybatısındaki Montignac yakınlarında Robot adlı bir köpek, devrilmiş bir ağacın yanındaki küçük bir deliği inceledi. Birkaç gün sonra dört genç bu açıklığı genişletti ve altında dünyanın en ünlü tarih öncesi sanat koleksiyonlarından biri çıktı.

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Kaynak: Futura Sciences

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12 Eylül 1940'ta Robot adlı köpek, Montignac yakınlarında devrilmiş bir ağacın yanındaki küçük deliği inceledi.

12 Eylül 1940'ta Robot adlı köpek, Montignac yakınlarında devrilmiş bir ağacın yanındaki küçük deliği inceledi.

12 Eylül 1940'ta Fransa'nın güneybatısındaki Montignac yakınlarında Robot adlı bir köpek, devrilmiş bir ağacın yanındaki küçük bir deliği inceledi. Sahibi 18 yaşındaki Marcel Ravidat birkaç gün sonra üç arkadaşıyla, Jacques Marsal, Georges Agnel ve Simon Coencas ile geri döndü ve açıklığı genişletti. Gençler Lascaux Mağarası'nı bulmuştu.

Anlatımlara göre bazı ayrıntılar değişiyor. Örneğin Robot'un bir tavşanı kovalayıp kovalamadığı konusunda farklı aktarımlar bulunuyor.

Gençler el yapımı bir lambanın ışığında yaklaşık 30 metrelik galeride yürüdü ve duvarlarda hayvan resimleri gördü.

Gençler el yapımı bir lambanın ışığında yaklaşık 30 metrelik galeride yürüdü ve duvarlarda hayvan resimleri gördü.

Fransa Ulusal Arkeoloji Müzesi'ne göre gençler aceleyle yaptıkları bir lambanın ışığında yaklaşık 30 metre uzunluğundaki bir galeride ilerledi. Ertesi gün Ravidat'ı ip yardımıyla yaklaşık 8 metre derinlikteki bir kuyudan ikinci geçide indirdiler. Duvarlar en çok at olmak üzere geyik, bizon ve kedigil türü hayvanlarla kaplıydı ve toplamda 600'e yakın çizim vardı.

Sanatçılar kırmızı kil ve toprak pigmentleri, sarı demir oksit, odun kömürü ve manganez oksitten elde edilen siyah boyalar kullandı. Bazı resimler ateş ışığında ya da hayvan yağıyla yanan lambaların aydınlığında yapılmış olabilir. Hayvan figürleri sık sık daha eski resimlerin üzerine bindirilmiş ve bu, mağaranın zaman içinde süslendiğini gösteriyor. Resimlerin yaşı yaklaşık 17 bin ile 22 bin yıl arasında tahmin ediliyor.

Küf ortaya çıkınca 1963'te kapatılan mağarayı bugün ziyaretçiler birebir kopyalarından geziyor.

Küf ortaya çıkınca 1963'te kapatılan mağarayı bugün ziyaretçiler birebir kopyalarından geziyor.

Yerel öğretmen Léon Laval resimlerin eski olduğunu fark etti ve arkeologlara haber verdi. Mağara 1948'de ziyarete açıldı, 1963'te duvarlarda küf görülmesi üzerine kapatıldı. Bugün ziyaretçiler orijinal mağarayı değil, yakınlarda inşa edilen kopyaları görüyor.

Lascaux, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Vézère Vadisi'nin Tarih Öncesi Alanları ve Süslü Mağaraları kapsamında yer alıyor. Bu alan 147 tarih öncesi yer ve 25 süslü mağaradan oluşuyor. UNESCO, Lascaux'nun av sahnelerini ve yaklaşık yüz hayvan figürünü ayrıntıları, zengin renkleri ve gerçekçiliğiyle öne çıkarıyor. Resim sayısı, çizimlerin ve oyma figürlerin dahil edilip edilmemesine göre değişiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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