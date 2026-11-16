Bir Köpeğin Merakı Dünya Tarihini Değiştirdi: Mağarada Bulduğu Hala Herkesi Büyülüyor
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1940'ta Fransa'nın güneybatısındaki Montignac yakınlarında Robot adlı bir köpek, devrilmiş bir ağacın yanındaki küçük bir deliği inceledi. Birkaç gün sonra dört genç bu açıklığı genişletti ve altında dünyanın en ünlü tarih öncesi sanat koleksiyonlarından biri çıktı.
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Kaynak: Futura Sciences
12 Eylül 1940'ta Robot adlı köpek, Montignac yakınlarında devrilmiş bir ağacın yanındaki küçük deliği inceledi.
Gençler el yapımı bir lambanın ışığında yaklaşık 30 metrelik galeride yürüdü ve duvarlarda hayvan resimleri gördü.
Küf ortaya çıkınca 1963'te kapatılan mağarayı bugün ziyaretçiler birebir kopyalarından geziyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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