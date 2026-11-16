Bir Köpeğin Merakı Dünya Tarihini Değiştirdi: Mağarada Bulduğu Hala Herkesi Büyülüyor

12 Eylül 1940'ta Fransa'nın güneybatısındaki Montignac yakınlarında Robot adlı bir köpek, devrilmiş bir ağacın yanındaki küçük bir deliği inceledi. Sahibi 18 yaşındaki Marcel Ravidat birkaç gün sonra üç arkadaşıyla, Jacques Marsal, Georges Agnel ve Simon Coencas ile geri döndü ve açıklığı genişletti. Gençler Lascaux Mağarası'nı bulmuştu.

Anlatımlara göre bazı ayrıntılar değişiyor. Örneğin Robot'un bir tavşanı kovalayıp kovalamadığı konusunda farklı aktarımlar bulunuyor.