Bir Kış Seyahati Planla, Ne Kadar Akaryakıt Harcayacağını Söyleyelim!
Bir Kış Seyahati Planla, Ne Kadar Akaryakıt Harcayacağını Söyleyelim!
Kış mevsimi, harika bir seyahat zamanıdır, ancak seyahat maliyetlerini doğru bir şekilde hesaplamak önemlidir.
Bu test, kış seyahati planlamanıza yardımcı olacak ve ne kadar akaryakıt harcayacağınızı tahmin etmenizi kolaylaştıracak.
Hazırsan başlayalım!
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1. İlk sorumuzla başlayalım; nasıl bir aracın var?
2. Peki planladığın seyahat rotan ne kadar uzaklıkta?
3. Seyahat rotan ne kadar zorlu arazi içeriyor?
4. Seyahat için hangi yakıt türünü kullanıyorsun?
5. Araçta kaç kişi seyahat edecek?
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6. Seyahat süresince ne sıklıkla duraklama yapacaksın?
7. Araçta ne kadar bagaj ve ekipman var?
8. Araç hızın ne olacak?
9. Peki arabanda hangi lastikleri kullanıyorsun?
10. Son olarak söyle bakalım; araç performansını nasıl değerlendiriyorsun?
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