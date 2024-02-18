Bir Kış Seyahati Planla, Ne Kadar Akaryakıt Harcayacağını Söyleyelim!

Kış seyahatinde dinlenmek ve huzur bulmak istiyorsun. Sahil bölgeleri ve limanlar senin tercihin. Araba ile yapacağın bu yolculuk için tahmini akaryakıt masrafın 3000 TL civarında olacak gibi görünüyor. Hazır mısın, deniz kenarında rahat bir tatil seni bekliyor!