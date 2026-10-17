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Bir Kilo Domatesin Fiyatını Tarladan Markete Kadar Değiştiren 10 Etken

etiket Bir Kilo Domatesin Fiyatını Tarladan Markete Kadar Değiştiren 10 Etken

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
17.10.2026 - 18:01
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Bir domatesin fiyatını ne etkiler? Tarladan toplanan fiyatı neden markete gelene kadar değişir? Aslında tüm bu süreçte domatesin yolculuğunda onun fiyatını etkileyen, artıran pek çok şey var. Gelin şöyle bir göz atalım!

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1. Toplama süreci ve işçilik maliyetleri

Domatesin tarladan veya seradan tek tek elle toplanması, kasalanması ve araca yüklenmesi için ödenen tımarlama ve yevmiye ücretleri ürünün tarladaki ilk maliyet birimini oluşturur. Aslında domatesin ilk fiyatı bunun üzerinden başlar.

2. Lojistik süreci

Ürünün üretim merkezlerinden yani örneğin Antalya veya Mersin'den İstanbul gibi büyük şehirlere taşınması sırasında harcanan yakıt, kamyon veya tır kiraları, ücretleri, köprü ve otoyol geçiş ücretleri mesafe arttıkça kg başına maliyeti doğrudan artmaya başlar.

3. Ambalaj ve paketleme

Domatesin yolda ezilmeden taşınabilmesi için kullanılan plastik veya ahşap kasalar, viyoller, filfileme veya hal tipi paketleme malzemeleri girdi maliyetlerini yükseltir.

4. Fire ve depolama kayıpları maliyeti

Domates hassas ve çabuk bozulan bir üründür. Tarladan rafa ulaşana kadar taşıma, sıcaklık ve bekleme şartlarına bağlı olarak ortalama %15-30 arasında fire verir. Kalan sağlam ürünün fiyatı, çöpe giden ürünlerin maliyetini de kapsayacak şekilde ayarlanır.

5. Soğuk hava deposu ve enerji giderleri

Ürünün tazeliğini korumak için hale gelene kadar ve depolarda bekletildiği süre boyunca harcanan soğutma enerjisi ve elektrik giderleri de tabii ki nihai fiyata eklenir.

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6. Hal komisyonları ve toptancılar

Ürünün Sebze-Meyve Hali’ne girmesi, burada tüccar ve komisyoncular aracılığıyla açık artırma veya toptan satışa sunulması sırasında ödenen hal resmi, komisyoncu kârı ve operasyonel paylar maliyete yansır.

7. Aracı ve tedarikçi kâr marjları

Çiftçi, toptancı, sevkiyatçı ve dağıtıcı gibi zincirdeki her bir aracının üstlendiği risk ve finansman yükü karşılığında eklediği kâr marjları fiyatı kademeli olarak artırır.

8. Perakende giderleri

Süpermarket veya manav gibi perakendecinin yüksek dükkan kiraları, personel maaşları, elektrik, klima giderleri ve reyon içi zayiat kayıpları kg başına düşen maliyete eklenir... Zaten yeterince ekleme yapılan domatesin fiyatı yeniden artar.

9. Vergiler ve yasal kesintiler

Ürünün faturalandırılması aşamasında uygulanan KDV, borsa tescil ücretleri, nakliye vergileri ve hal resmi gibi yasal yükümlülükler nihai etiket fiyatını etkiler.

10. Arz talep dengesi ve mevsimsellik

Domatesin tarla sezonu dışında yani kış aylarında sera üretimiyle pazara sunulması ısıtma maliyetlerini artırır. Olumsuz hava koşulları veya ihracat yoğunluğu nedeniyle iç pazarda arz azaldığında market fiyatı ek maliyetlerin de ötesinde tırmanabilir ve büyük artışlar görülebilir.

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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