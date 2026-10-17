Bir Kilo Domatesin Fiyatını Tarladan Markete Kadar Değiştiren 10 Etken
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Bir domatesin fiyatını ne etkiler? Tarladan toplanan fiyatı neden markete gelene kadar değişir? Aslında tüm bu süreçte domatesin yolculuğunda onun fiyatını etkileyen, artıran pek çok şey var. Gelin şöyle bir göz atalım!
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1. Toplama süreci ve işçilik maliyetleri
2. Lojistik süreci
3. Ambalaj ve paketleme
4. Fire ve depolama kayıpları maliyeti
5. Soğuk hava deposu ve enerji giderleri
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6. Hal komisyonları ve toptancılar
7. Aracı ve tedarikçi kâr marjları
8. Perakende giderleri
9. Vergiler ve yasal kesintiler
10. Arz talep dengesi ve mevsimsellik
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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