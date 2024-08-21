Bir İş Yeri Açsan Bu Ne Olurdu?

Bir iş yeri açacak olsan, kesinlikle kendi sektörünle ilgili bir iş olurdu çünkü bildiğin ve güvendiğin alanda ilerlemenin daha risksiz olacağına inanıyorsun. Bu süreçte maceraya atılmak yerine, işin inceliklerini ve gerekliliklerini çok iyi bildiğin bir alanda başarılı olabileceğini düşünüyorsun. Bu sebeple kendi iş yerini açarak bu alandaki uzmanlığını ve tutkunu en iyi şekilde değerlendirme fırsatı bulabilirsin.