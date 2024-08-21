Bir İş Yeri Açsan Bu Ne Olurdu?
Bir İş Yeri Açsan Bu Ne Olurdu?
Kendi iş yerini açmak, hayatını kökten değiştirebilir. Yaratıcılığını ve liderlik yeteneklerini sergileyebileceğin bir platform sunar. Peki, nasıl bir iş yeri açmalısın? Bu testin sonunda👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! İş yerinin hedef kitlesi kim olmalı?
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2. Yatırımlarını nasıl yönetirsin?
3. İş yerinde çalışacak personeli nasıl seçersin ve işe alırsın?
4. Ne kadar liderlik yeteneğin var? Puanlar mısın?
5. Patron olsan sence çalışanların seni sever miydi?
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