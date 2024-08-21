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Bir İş Yeri Açsan Bu Ne Olurdu?

etiket Bir İş Yeri Açsan Bu Ne Olurdu?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
21.08.2024 - 17:01

Kendi iş yerini açmak, hayatını kökten değiştirebilir. Yaratıcılığını ve liderlik yeteneklerini sergileyebileceğin bir platform sunar. Peki, nasıl bir iş yeri açmalısın? Bu testin sonunda👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! İş yerinin hedef kitlesi kim olmalı?

2. Yatırımlarını nasıl yönetirsin?

3. İş yerinde çalışacak personeli nasıl seçersin ve işe alırsın?

4. Ne kadar liderlik yeteneğin var? Puanlar mısın?

5. Patron olsan sence çalışanların seni sever miydi?

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6. Söyle bakalım, birini işe almak mı daha zor yoksa işten çıkarmak mı?

7. Bir işte başarılı olmanın en önemli unsuru nedir?

8. Son olarak, iş yerinde olmazsa olmazın?

Restoran, kafe!

Bir iş yeri açacak olsan, kesinlikle kafe veya restoran gibi yiyecek içecek sektörüyle ilgili bir yer olurdu. Yiyecek ve içecek sektöründe başarılı yöneticilik yapabileceğine kesinlikle inanıyoruz. Çünkü müşteri memnuniyetini ön planda tutacak, kaliteli ürün ve hizmet sunacak bir işletme yönetme yeteneğine sahipsin.

Butik!

Bir iş yeri açacak olsan, kesinlikle bu butik gibi moda sektörüyle ilgili bir yer olurdu çünkü giyinmeyi seviyor ve modaya olan ilginle bu alanda başarılı olabileceğine inanıyoruz. Müşterilere özgün ve tarz sahibi kıyafetler sunarak onların kişisel stilini ve özgüvenlerini destekleyip, onlara benzersiz alışveriş deneyimleri yaşatabilirsin.

Kendi sektörünle ilgili olurdu.

Bir iş yeri açacak olsan, kesinlikle kendi sektörünle ilgili bir iş olurdu çünkü bildiğin ve güvendiğin alanda ilerlemenin daha risksiz olacağına inanıyorsun. Bu süreçte maceraya atılmak yerine, işin inceliklerini ve gerekliliklerini çok iyi bildiğin bir alanda başarılı olabileceğini düşünüyorsun. Bu sebeple kendi iş yerini açarak bu alandaki uzmanlığını ve tutkunu en iyi şekilde değerlendirme fırsatı bulabilirsin.

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