Bir İlişkide Sadece Aşık Olmanın Yetmemesinin 12 Sebebi

İnsanlar birbirlerini sınırsızca seviyorlar ama bir şeyi unutuyorlar: Saygı! Saygı olmadan hiçbir ilişki düzgünce ilerleyemez. Her iki taraf da birbirine, birbirlerinin hayatına saygı göstermeyi öğrenmeli. Sonuçta o ilişkiden önce de bir hayatımız vardı ve kimse, kimse için hayatını kökten değiştirecek değişikliklere gitmemeli.