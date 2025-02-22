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Bir İlişkide Sadece Aşık Olmanın Yetmemesinin 12 Sebebi

etiket Bir İlişkide Sadece Aşık Olmanın Yetmemesinin 12 Sebebi

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
22.02.2025 - 23:01

İnsan aşık olduğunda peri masalı gibi bir ilişki yaşayacağına çok inanıyor. Ancak gerçekler hiç de böyle olmuyor. İki insanın aşık olması onların iyi anlaşacağı anlamına gelmiyor. Doğal olarak da kalpler kırılıyor…

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1. Saygı yoksa o ilişki nasıl devam edebilir?

İnsanlar birbirlerini sınırsızca seviyorlar ama bir şeyi unutuyorlar: Saygı! Saygı olmadan hiçbir ilişki düzgünce ilerleyemez. Her iki taraf da birbirine, birbirlerinin hayatına saygı göstermeyi öğrenmeli. Sonuçta o ilişkiden önce de bir hayatımız vardı ve kimse, kimse için hayatını kökten değiştirecek değişikliklere gitmemeli.

2. İletişim bir ilişkinin temelidir!

Aşk çok büyük yaşanıyor, güzel… Ama partnerler birbirlerini asla anlamıyor, birbirlerini dinlemeyi bile bilmiyorlar. Bu ilişkinin birkaç ay sonra toksik bir hal alacağı aşikar. Bir ilişkinin ilerleyebilmesi için sorunların konuşulabilmesi, partnerlerin birbirlerini gerçek anlamda dinlemesi şart.

3. Farklı hedefler, farklı hayatlar demektir…

Eğer ki yetişkin olduysanız artık sadece aşkın yetmediğini çok daha net biliyorsunuzdur. Çünkü belli bir yaştan sonra insan yalnızca sevgiye değil, sevdiği kişiyle yaşayacağı hayata da bakıyor. Eğer ki tamamen zıt hedeflere, hayallere sahipseniz o ilişkinin yürümesinin imkanı yok demektir.

4. Güven yoksa kıskançlık krizleri vardır!

Küçük kıskançlıklar hepimizin hoşuna gidiyor, bunu itiraf edelim. Ama bu demek değil ki günümüzün zehir olmasını, arkadaşlarımızla dışarı her çıktığımızda tartışmayla eve dönmeyi istiyoruz. Sürekli sorgulama ve şüpheyle yaşanan bir aşk hiç sağlıklı değil. Her iki tarafa da çokça zarar verir.

5. Ne yazık ki işin maddi boyutu da var…

Artık ilişkilere toz pembe değil de daha realist bakmaya başladıysanız bu madde size gayet mantıklı gelecektir. Tabii ki her zaman en iyi maddi dönemimizde olmayabiliriz. Sonuçta hiçbirimiz para basmıyoruz, hepimiz bir işle uğraşarak para kazanmaya çalışıyoruz. Ama arada büyük uçurumlar varsa o iş ne yazık ki çok zor yürüyor.

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6. Ortak ilgi alanı yoksa konuşacak konu da biter!

Bir ilişkide yalnızca birbirini seven iki insan varsa bir süre sonra ne konuşabilirler ki? Düşünsenize biriniz sinefil, diğerinizin ise en sevmediği şey sinemaya gitmek… Biriniz video oyunlarını çok seviyor, diğeriniz ise oynayanlara bile katlanamıyor… Bu kadar zıt yapıdaysanız bir süre sonra ortak noktalar bitecektir.

7. Empati yoksunları aradan çıksın!

İlişkiyi sürdürmenin temel şartlarından biri de çiftlerin birbirlerine karşı empati duyabilmesi. Birini sevmek sadece yeterli gelmiyor, onun duygularını anlamaya çalışmak, hislerine duyarsız kalmamak gerekiyor. Çünkü bunlar olmadığında insan kendisini ilişkinin içerisinde yapayalnız hissediyor.

8. Yapıcı olmak yerine yıkıcı olanlar da var…

Bazıları kaostan besleniyor, bunu hepimiz biliyoruz. Ama bu tür bir ilişki dinamiği oldukça yorucu oluyor. Eğer devamlı siz yapıcı olmaya çalışırken karşınızdaki yıkmaya yelteniyorsa bir noktadan sonra siz de yapıcı olmayı bırakırsınız. Kendinize kızmayın, kimse o kadar da sabırlı olamaz!

9. O sosyal çevre baskısı yok mu? Ah ah…

Bazı ilişkiler çok güzel giderken bir anda araya üçüncü kişiler olarak arkadaşlar girer ve partnerlerin kafasını bir anda karıştırır. Bazen hiç tavsiye almamamız gereken birinden tavsiye alırız ve “Ayrıl bence” lafının gazıyla hareket ederiz. Sizin veya partnerinizin çevresinde bu tür tipler varsa aşk yetersiz kalıyor…

10. Herkes önce kendisini geliştirmeli!

İlişkiye başlamadan önce insan kendisini tamamlamalı. Eğer ki kendisini tamamlamaz ve o boşluğu bir partnerle kapatmaya çalışırsa ne yazık ki o ilişkinin ömrü pek uzun olmuyor. Kendinizi geliştirin ki yaşadığınız ilişki monotonlaşmasın, birbirinize zarar veren iki kişiye dönüşmeyin.

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11. Duygusal ihtiyaçlardan söz ettik mi?

İlişkiyi ilişki yapan şey, partnerlerin birbirleriyle paylaştığı duygusal yandır. Eğer ki ilişkide partnerlerden birinin veya her ikisinin de duygusal ihtiyaçları karşılanamıyorsa o ilişkiyi yaşamanın ne anlamı var ki? Aşk her zaman duygusal ihtiyaçları karşılama konusunda yeterli olamayabiliyor…

12. Rutin aşkı biraz öldürüyor…

Ne yazık ki bir ilişki rutinleştiğinde yaşanılan aşktan bir şeyler eksilmeye başlıyor. Her gün aynı şeyleri yapmak ve aynı konuşmaların üzerinden tekrar tekrar geçmek sadece sıkıcı bir ilişkiyi doğuruyor. İnsan aşık olduğu kişiyle yeniliklere açık olmalı, denemekten asla sıkılmamalı. İlişki böyle canlı tutulabilir!

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Radlands
Radlands
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