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Bir Hayatı Kurtarmak Sizin Elinizde: Galatasaray Taraftarı Hüseyin Hakan Organ Bağışı İçin Destek Bekliyor

Bir Hayatı Kurtarmak Sizin Elinizde: Galatasaray Taraftarı Hüseyin Hakan Organ Bağışı İçin Destek Bekliyor

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
29.11.2024 - 13:00

Türkiye’de her gün binlerce hasta, hayata tutunabilmek için kendisine uygun bir organ bulunacağına dair umutla yeni güne uyanıyor. İki yıldır akciğer nakli bekleyen Galatasaray taraftarı Hüseyin Hakan da onlardan biri. 

Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren Hüseyin Hakan, tekrar sağlığına kavuşabilmek için akciğer nakli bekliyor. Ailesi ve sevenleri onu bir gün daha yaşatabilmek için seferber olurken, organ bağışının önemi bir kez daha su yüzüne çıkıyor.

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Hayata tutunabilmek için akciğer nakli bekleyen 30 yaşındaki Hüseyin Hakan, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor.

Hayata tutunabilmek için akciğer nakli bekleyen 30 yaşındaki Hüseyin Hakan, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor.

Zaman onun için giderek daralırken, Hakan'ın sağlık durumu organ bağışının ne kadar önemli olduğunu bizlere tekrardan hatırlatıyor.

Zaman onun için giderek daralırken, Hakan'ın sağlık durumu organ bağışının ne kadar önemli olduğunu bizlere tekrardan hatırlatıyor.

İki yıldır nakil beklediğini söyleyen ve bu konuda farkındalık yaratmak isteyen Hüseyin Hakan, hasta yatağından paylaştığı mesajla organ bağışının önemine vurgu yaptı.

İki yıldır nakil beklediğini söyleyen ve bu konuda farkındalık yaratmak isteyen Hüseyin Hakan, hasta yatağından paylaştığı mesajla organ bağışının önemine vurgu yaptı.

Organ bağışı için destek beklediğini ifade eden Hakan, "Bugün bana, belki yarın sana organ gerekecek. Organlarınız toprak olmasın. Tüm halkımızın bilinçlenerek organ bağışı yapmasını istiyorum. Desteğiniz için teşekkür ediyorum." diyerek çağrıda bulundu.

Organ bağışı için destek beklediğini ifade eden Hakan, "Bugün bana, belki yarın sana organ gerekecek. Organlarınız toprak olmasın. Tüm halkımızın bilinçlenerek organ bağışı yapmasını istiyorum. Desteğiniz için teşekkür ediyorum." diyerek çağrıda bulundu.

Eğer siz de bir hayat kurtarmak istiyorsanız, aşağıda vereceğimiz iletişim numaralarından Hüseyin Hakan'ın anne ve babasına ulaşabilirsiniz👇

Eğer siz de bir hayat kurtarmak istiyorsanız, aşağıda vereceğimiz iletişim numaralarından Hüseyin Hakan'ın anne ve babasına ulaşabilirsiniz👇

Ahmet Koyun - 0532 785 53 72 (Babası) 

Fatma Koyun - 0537 461 04 31 (Annesi)

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Umutla bekleyen binlerce hasta için siz de organ bağışı yapın, onların hayata tutunmasını sağlayın!

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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