Bir Hayatı Kurtarmak Sizin Elinizde: Galatasaray Taraftarı Hüseyin Hakan Organ Bağışı İçin Destek Bekliyor

Türkiye’de her gün binlerce hasta, hayata tutunabilmek için kendisine uygun bir organ bulunacağına dair umutla yeni güne uyanıyor. İki yıldır akciğer nakli bekleyen Galatasaray taraftarı Hüseyin Hakan da onlardan biri.

Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren Hüseyin Hakan, tekrar sağlığına kavuşabilmek için akciğer nakli bekliyor. Ailesi ve sevenleri onu bir gün daha yaşatabilmek için seferber olurken, organ bağışının önemi bir kez daha su yüzüne çıkıyor.