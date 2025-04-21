Bir Hayalin Peşinde: Terry Fox’un Ölümsüz Koşusu

Bir Spor Tutkununun Doğuşu:

28 Temmuz 1958’de Kanada’nın Winnipeg şehrinde dünyaya gelen Terry Fox, çocukluk yıllarında sporla iç içeydi. Futbol, rugby, beyzbol ve özellikle basketbol, onun için bir tutkuydu. Lise yıllarında basketbol takımına girmek için büyük çaba sarf etti. Beden eğitimi öğretmeni ona uzun mesafe koşularına yönelmesini önerse de Terry, basketbol sevdasından vazgeçmedi. Zorluklara rağmen takımda kendine yer buldu ve lise son sınıfta 'Yılın Sporcusu' ödülüne layık görüldü.

Ancak 1976’daki trafik kazası sonrası başlayan ağrılar, onu doktora gitmek zorunda bıraktı. Acı gerçeği öğrendiğinde hayatı altüst olmuştu: Osteosarkom, yani kemik kanseri. 9 Mart 1977’de sağ bacağı ampute edildi. Fakat bu, Terry için sadece yeni bir başlangıçtı.

İlham Veren Mücadele:

Kanser tedavisi sürecinde, hastanede tedavi gören çocukları ve gençleri gördükçe bir şeyler yapması gerektiğini hissetti. Onların umuda ihtiyacı vardı ve Terry, bu umudu yaratmak için kendine büyük bir hedef koydu: Kanser araştırmaları için bağış toplamak adına Kanada’nın bir ucundan diğerine koşacaktı.

Bu sıradan bir koşu değildi. Günde bir maraton mesafesi olan 42 kilometreyi kat etmeyi hedefliyordu. Sağ bacağı protez olmasına rağmen, inancı ve kararlılığı tamdı. 12 Nisan 1980’de Umut Maratonu adını verdiği koşusuna başladı. Yağmur, rüzgâr, sıcaklık demeden, her gün durmaksızın koştu. Halkın desteği büyüdükçe büyüdü; Kanada genelinde insanlar ona hayranlıkla bakıyor, bağışlar çığ gibi artıyordu. Ancak, hayat ona bir kez daha acı bir sürpriz hazırlamıştı.

Yarım Kalan Bir Maraton, Sonsuza Dek Sürecek Bir Miras

Koşusunun 143. gününde, 5.373 kilometreyi geride bırakmıştı. Ancak Ontario’da durmak zorunda kaldı. Kanseri ciğerlerine yayılmıştı. 1 Eylül 1980’de, doktorları maratonuna devam etmemesi gerektiğini söylediğinde, Terry pes etmese de vücudu artık onu taşıyamıyordu. Yine de 'Bu yarım kalan bir maraton değil. Bir gün tamamlanacak.' diyerek umut dolu mesajını vermeyi sürdürdü.

Fox’un mücadelesi tüm Kanada’ya örnek olmuştu. 7 Eylül 1980’de Kanada’nın ulusal televizyon kanalı CTV, onun adına büyük bir bağış kampanyası düzenledi. 10.5 milyon dolarlık bağış toplandı ve Terry Fox’un ismi sadece Kanada’da değil, tüm dünyada yankılanmaya başladı.

Ancak hastalığı giderek kötüleşiyordu. 19 Haziran 1981’de hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen, 28 Haziran 1981’de, henüz 22 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. O gün, Kanada’da bayraklar yarıya indirildi. Dönemin Başbakanı Pierre Trudeau, 'Terry Fox, bir ulusu bir araya getiren cesur bir ruhtu.' diyerek ona olan saygısını dile getirdi.

Ölümsüz Bir Kahraman

Terry Fox’un adı asla unutulmadı. Onun anısına her yıl Eylül ayında 'Terry Fox Run' adlı koşu düzenlenmeye başladı. Kanada ve dünyanın dört bir yanında insanlar, onun başlattığı maratonu devam ettirmek için koşuyor. Bugüne kadar toplanan bağışlar kanser araştırmalarına büyük katkılar sağladı. 1999’da Kanada’nın en büyük kahramanı seçildi, 2005’te adına özel madeni paralar basıldı ve 2015’te Umut Maratonu’nun anısına bir sergi açıldı.

Terry Fox, sadece bir koşucu değil, cesaretin, inancın ve umudun sembolü oldu. Onun yarım kalan maratonu, her yıl binlerce insanın attığı adımlarla tamamlanıyor. O, koşmayı asla bırakmadı ve dünyaya ilham vermeye devam ediyor.

Instagram

Facebook

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio