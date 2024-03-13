Bir Günü Tamamen Dükkanda Geçen Esnaflar İçin Zamanı Etkili Kullanma Yöntemleri
Bir Günü Tamamen Dükkanda Geçen Esnaflar İçin Zamanı Etkili Kullanma Yöntemleri
Esnaf olmak demek, uzun saatler çalışmak ve her an tetikte olmak demektir. Müşterilerle ilgilenmek, siparişleri takip etmek, stokları kontrol etmek ve çok daha fazlası...
Peki, bütün bunları yaparken zamanınızı daha verimli kullanmak için uygulayabileceğiniz bazı taktikler yok mu? Elbette var, işte detaylar!
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1. İşe zamanında başlayın.
2. Günlük ve haftalık iş çizelgeleri oluşturun.
3. Esnek olun.
4. En stresli anlarda sakinliğinizi koruyun.
5. Motivasyonu yüksek tutun.
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6. İşleri paylaşın.
7. Mola verin.
8. Dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçının.
9. E-mail ve telefon iletişiminde hız kazanın.
10. Teknolojiden faydalanın.
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