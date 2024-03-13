Bir Günü Tamamen Dükkanda Geçen Esnaflar İçin Zamanı Etkili Kullanma Yöntemleri

Esnaf olmak demek, uzun saatler çalışmak ve her an tetikte olmak demektir. Müşterilerle ilgilenmek, siparişleri takip etmek, stokları kontrol etmek ve çok daha fazlası...

Peki, bütün bunları yaparken zamanınızı daha verimli kullanmak için uygulayabileceğiniz bazı taktikler yok mu? Elbette var, işte detaylar!