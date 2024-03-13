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Bir Günü Tamamen Dükkanda Geçen Esnaflar İçin Zamanı Etkili Kullanma Yöntemleri

etiket Bir Günü Tamamen Dükkanda Geçen Esnaflar İçin Zamanı Etkili Kullanma Yöntemleri

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 14:04

Esnaf olmak demek, uzun saatler çalışmak ve her an tetikte olmak demektir. Müşterilerle ilgilenmek, siparişleri takip etmek, stokları kontrol etmek ve çok daha fazlası... 

Peki, bütün bunları yaparken zamanınızı daha verimli kullanmak için uygulayabileceğiniz bazı taktikler yok mu? Elbette var, işte detaylar!

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1. İşe zamanında başlayın.

İşe zamanında başlamak gün içinde her şeye vaktinde yetişmenin altın kuralıdır. Çünkü işin ucunu bir kez kaçırırsanız gerisini yakalamanız bir hayli zorlaşır ve gün bir türlü bitmek bilmez. Bu durumdan kaçınmak için gün başında planınızı yapmanız ve hangi görevleri ne zaman tamamlamanız gerektiğini önceden belirlemeniz gerekir.

2. Günlük ve haftalık iş çizelgeleri oluşturun.

Size gün içinde yardımcı olacak bir diğer önemli adım da günlük çizelgeler hazırlamaktır. Ayrıca haftalık ve aylık iş planları çıkarmanız da farklı görevler arasında önceleklendirme yapmanızı kolaylaştırır. Elbette bu çizelgeyi hazırlamak yeterli gelmez. Ek olarak plana sadık kalmayı ve görevleri zamanında yerine getirmeyi asla unutmamalısınız.

3. Esnek olun.

Plana sadık kalmak iş akışını kolaylaştırsa da bir yandan esnek ve rahat olmayı  akılda bulundurmalısınız. Çünkü hayatta her şey gerektiği gibi ilerlemez, esnaflıkta ise ufak gecikmeler her zaman doğaldır. Bu gibi durumlarla karşılaştığınızda gerekli değişikliklerine hazır olmanız size büyük fayda sağlar.

4. En stresli anlarda sakinliğinizi koruyun.

Esnaf olmak türlü türlü zorlukla karşılaşmak anlamına gelir, bu zorluklar karşısında sakinliği korumak ise size her açıdan üstünlük sağlar. Olayları sakin şekilde karşılarsanız en kısa sürede mantıklı çözümü üretebilir ve pürüzleri ufak hasarlarla atlatabilirsiniz.

5. Motivasyonu yüksek tutun.

Bir dizi farklı görevi yerine getirirken ve pek çok kişi arasında koordinasyon sağlamaya çalışırken, motivasyonunuzu her zaman tavanda tutmanız gerekir. Böylece hedeflerinize daha çabuk ulaşabilir ve çevrenizdeki herkese aynı iş ahlakını aşılayabilirsiniz. Bu davranış ise ekip olarak büyümenizi kolaylaştırır.

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6. İşleri paylaşın.

Esnaflığın temelinde iş paylaşımı gelir. Özellikle elinizin altında yetiştirdiğiniz bir çırağınız varsa onu geliştirmek için görev dağılımını iyi planlamanız gerekir. Bu size hem önemli işleri daha rahat planlama hem de yeri geldiğinde anlık gereksinimler için farklı kişilerden faydalanma avantajı sunar. Haliyle, işler daha hızlı ve karlı ilerler.

7. Mola verin.

Gün içinde enerjinizi ve motivasyonunuzu korumanız düzenli ara vermenize bağlıdır. Elbette mola süresini ve sıklığını abartmamak da önemlidir. Ancak yeri geldiğinde yaptığınız kısa dinlenmeler size sonrası için ekstra enerji kazandırabilir. Ayrıca zihinsel olarak yenilenmenize ve kafanızı rahatlatmanıza da yardımcı olur.

8. Dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçının.

Düzenli bir çalışma alanı kurarsanız zamanı daha verimli kullanmak adına büyük ve etkili bir adım atmış olursunuz. Çevrenizdeki dikkat dağıtıcı unsurlardan kurtulmak, bu unsurları düşünmenizi ve boş yere vakit kaybetmenizi engeller. Haliyle, işler çok daha hızlı ve kolay şekilde tamamlanır.

9. E-mail ve telefon iletişiminde hız kazanın.

Müşteri memnuniyeti yüksek bir işe sahip olmak için her zaman onlara yeterli vakti ayırmanız gerekir. E-mail ve telefon ise bunu sağlamanın en önemli yöntemlerinden biridir. Müşterilerden gelen telefonları ve mailleri zamanında yanıtlamak potansiyelinizi açığa çıkarmanıza yardımcı olur. Ayrıca bu adımlar ürün tedariği ve kargolama hizmetleri gibi iş süreçlerini sorunsuz yönetmek için de gereklidir.

10. Teknolojiden faydalanın.

Günümüzde alanınız ne olursa olsun birçok aşamada ekstra verim elde etmek için teknolojiden faydalanmak önemlidir. Özellikle sipariş yönetimi, envanter takibi gibi işlemleri otomatikleştiren yazılımlar sizi gereksiz vakit kaybından korur. İşinize özel bazı uygulamalar ve araçlar ise yeni yöntemler geliştirmenizi sağlayarak verimliliğinizi artırabilir.

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