Bir Fabrikanın Enerji Maliyetini Düşürmek İçin Geliştirebileceği 8 Yöntem
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Sanayi tesislerinde enerji maliyetleri, toplam üretim giderlerinin en büyük kalemlerinden birini oluşturuyor. Peki bir fabrika enerji maliyetlerini düşürmek için neler yapabilir? Gelin keşfedelim!
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1. Çatı üzerine güneş enerjisi sistemi ve depolama kurulumu
2. Basınçlı hava sistemlerinde kaçak tespiti ve basınç optimizasyonu
3. Atık ısı geri kazanımı
4. Yüksek verimli motorlar ve değişken frekanslı sürücüler
5. Reaktif güç yönetimi
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6. Enerji izleme ve akıllı otomasyon sistemi
7. Aydınlatma sistemlerinde LED kullanımı ve sensör dönüşümü
8. Yalıtım ve buhar kapanı bakımı
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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