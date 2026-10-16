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Bir Fabrikanın Enerji Maliyetini Düşürmek İçin Geliştirebileceği 8 Yöntem

etiket Bir Fabrikanın Enerji Maliyetini Düşürmek İçin Geliştirebileceği 8 Yöntem

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Begüm - Onedio Editörü
16.10.2026 - 18:01
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Sanayi tesislerinde enerji maliyetleri, toplam üretim giderlerinin en büyük kalemlerinden birini oluşturuyor. Peki bir fabrika enerji maliyetlerini düşürmek için neler yapabilir? Gelin keşfedelim!

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1. Çatı üzerine güneş enerjisi sistemi ve depolama kurulumu

Atıl durumdaki fabrika çatılarına kurulan fotovoltaik paneller, gündüz tüketiminin önemli kısmını doğrudan karşılar. Sistemle entegre çalışan endüstriyel batarya depolama sistemleriyse fazla üretilen enerjiyi depolayarak elektriğin en pahalı olduğu saatlerde fabrikanın kullanmasını sağlar. Bu da zaman içinde maliyetleri ciddi oranda düşürür.

2. Basınçlı hava sistemlerinde kaçak tespiti ve basınç optimizasyonu

Basınçlı hava, sanayideki en pahalı enerji şekli olarak bilinir. Kompresör sistemlerindeki hava kaçakları toplam tüketimin %20-30’unu heba edebilir. Bu yüzden ultrasonik kaçak tespit cihazlarıyla sızıntıların kapatılması ve çalışma basıncının sadece 1 bar düşürülmesi bile kompresör enerji tüketiminde iyi bir tasarruf sağlar.

3. Atık ısı geri kazanımı

Fırınlar, bacalar, kazanlar, soğutma grupları ve kompresörlerden çıkan sıcak hava veya sıvı, doğrudan atmosfere atılmak yerine eşanjörler yani ısı değiştiriciler vasıtasıyla yakalanabilir. Bu atık ısı, proses suyunu ön ısıtmada, fabrika hacim ısıtmasında veya buhar üretmede kullanılarak doğal gaz ve elektrik harcamasını ciddi oranda azaltır.

4. Yüksek verimli motorlar ve değişken frekanslı sürücüler

Bir sanayi motorunun satın alma maliyeti, ömrü boyunca harcadığı elektrik maliyetinin yanında %1-2 mertebesindedir. Eski motorları IE3 veya IE4 sınıfına yükseltmek ve fan, pompa ve kompresörlere değişken frekanslı sürücü takmak yani VFD takarak motor devrini ihtiyaca göre ayarlamak %20 ila %50 arası enerji tasarrufu sağlar.

5. Reaktif güç yönetimi

Endüstriyel tesislerdeki indüktif ve kapasitif yüklerin oluşturduğu reaktif güç, düzgün kompanze edilmezse elektrik faturasına yüksek tutarlı reaktif ceza olarak yansır. Akıllı kompanzasyon panoları ve kondansatör grupları sürekli izlenerek ceza riski sıfırlanmalı ve şebeke kayıpları minimize edilmelidir.

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6. Enerji izleme ve akıllı otomasyon sistemi

Fabrikanın ana hatlarına ve kritik makinelere akıllı süzme sayaçlar yerleştirilerek enerji yönetim yazılımı ile izleme yapılması maliyeti düşürmeye yardımcı olur. Bu yazılım sayesinde mesai dışı gereksiz tüketimler, boşta çalışan makineler ve anormallikler anında tespit edilir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardını uygulamak bu süreci disipline eder.

7. Aydınlatma sistemlerinde LED kullanımı ve sensör dönüşümü

Geleneksel yüksek güçlü cıvalı veya sodyum buharlı armatürlerin yüksek armatür verimliliğine sahip endüstriyel LED'lerle değiştirilmesi doğrudan %50-70 tasarruf sağlar. Depo ve az kullanılan alanlara hareket/gün ışığı sensörleri eklenerek gereksiz aydınlatmanın önüne geçilir.

8. Yalıtım ve buhar kapanı bakımı

Vana, boru, fırın cidarları ve buhar hatlarındaki eksik yalıtım devasa bir ısı kaybına neden olur. Özellikle buhar hatlarındaki arızalı bir kondenstop yani buhar kapanı, tonlarca canlı buharın kaçmasına yol açar. Termal kameralarla denetim yapılarak izolasyon ceketleri uygulanmalı ve buhar kapanları düzenli bakımdan geçirilmelidir.

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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