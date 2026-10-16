Bir Fabrikanın Enerji Maliyetini Düşürmek İçin Geliştirebileceği 8 Yöntem

Basınçlı hava, sanayideki en pahalı enerji şekli olarak bilinir. Kompresör sistemlerindeki hava kaçakları toplam tüketimin %20-30’unu heba edebilir. Bu yüzden ultrasonik kaçak tespit cihazlarıyla sızıntıların kapatılması ve çalışma basıncının sadece 1 bar düşürülmesi bile kompresör enerji tüketiminde iyi bir tasarruf sağlar.