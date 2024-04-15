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Bir Esnafın Gününü Güzelleştiren ve Her Zaman Duymak İstediği 11 Söz

etiket Bir Esnafın Gününü Güzelleştiren ve Her Zaman Duymak İstediği 11 Söz

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 14:02

Esnaflar, toplumun temel taşı konumundadır. Her biri farklı alanda hizmet veren bu tür işletmeler ticari olduğu kadar duygusal bir alanda da faaliyet gösterirler. Dolayısıyla gün içinde esnaf ile kurulan samimi bir muhabbet, ileride her iki taraf için de farklı avantajlar sağlayabilir. Haliyle esnafın gününü güzelleştirmek, ona değerli ve önemli olduğunu hissettirmek için söylenebilecek bazı özel cümleler vardır.

İşte esnafa emeğini takdir ettiğimizi gösteren en motive ve mutlu edici cümleler!

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1. Ne kadar güzel bir yeriniz var.

Bu samimi iltifat her esnafın kalbini çalacak cinsten. Özellikle ilk kez gittiğiniz veya mahallede yeni açılan bir esnafın duyduğu bu sözler, onun mekanına ve işine olan bağlılığını artırabilir. Ayrıca dekoratif unsurlara özen gösteriyorsa bu emeklerinin boşa gitmediğini anlamasına da katkı sağlayabilir.

2. Merhabalar, bugün nasılsınız?

Bazen en sıradan iltifatlar aslınada en etkili olanlarıdır. 'Merhaba, bugün nasılsınız?' gibi doğrudan esnafa yönlendirilmiş samimi bir iki soru, ona kendini daha iyi hissettirecektir. Ayrıca bunu gün içinde çok fazla kişinin yapmadığı da düşünülecek olursa uzun süre akılda kalacağı da söylenebilir.

3. Hep buraya geliyorum, ürünleriniz çok güzel.

Bir esnafın sunduğu ürünlerin beğenildiğini bilmesi kadar motive edici çok az şey vardır. Dolayısıyla ürünlerinden memnun olduğunuz bir işletmeye bu sadakati yansıtacak şeyler söyleyebilir ve onun bu konudaki teşviğini artırabilirsiniz. Bu tip bir davranış, sonraki gelişinizde biraz daha özel bir ilgiyle karşılaşmanız açısından da faydalı olabilir.

4. Arkadaşlarıma da sizi önerdim.

Esnafın işini büyütmesine yardımcı olmak oldukça düşünceli bir davranıştır. Halihazırda müdavimi olduğunuz bir işletmeyi arkadaş çevrenize tavsiye ederek, esnafa da bunu doğrudan belirterek işlerini aynı şekilde sürdürmesine destek olabilirsiniz. Bu davranış, aradaki bağlılığı artırarak esnafın kalbinde başka bir konuma yükselmenizi sağlayacak kadar etkilidir.

5. Çocuğunuz da çok tatlı maşallah!

Esnafların birçoğunun dükkanda ailecek bulunduğu düşünülünce, ona denecek en iyi şeylerden birinin aile üyelerine iltifat etmek olduğu söylenebilir. Özellikle küçük yaşta çocuğu veya kedisi, köpeği olan esnafların gününü gün etmek için bu tip konularda birkaç hoş yorum yapılabilir.

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6. Ellerinize sağlık, çok lezzetliydi!

Esnafın emeğinin ve becerisini takdir eden bu cümle, onu yaptığı işe karşı ekstra motive eder. Hatta samimiyeti daha da ilerletmek için tarif hakkında kişisel birkaç yorum ekleyebilir, aldığınız tadın sizi çocukluğunuza götürdüğünden veya benzeri hisler yaşattığından bile bahsedebilirsiniz.

7. Burada olduğunuz için çok şanslıyız.

Esnaftan sürekli olarak alışveriş yapmasanız bile önünden gelip geçerken ona kendini değerli ve özel hissettirmek için emeklerinin öneminden bahsedebilirsiniz. Özellikle uzun zamandır yerinde duran ve mahalleye katkıda bulunan esnaflara güzel bir gün yaşatmanın en iyi yolu, emeklerine saygı duyulduğunu göstermektir.

8. Sizden alışveriş yapmak hep çok keyifli.

Sürekli gittiğiniz bir esnafa işinde ne kadar iyi olduğunu ve neden onu tercih ettiğinizi anlatmak için yaşadığınız deneyimden bahsetmek de iyi bir fikir. Sunulan ürün ne olursa olsun kaliteli, doğal, sağlıklı yanlarına odaklanarak alışverişten ne kadar memnun kaldığınızı söyleyebilirsiniz.

9. Allah bol kazanç versin.

Çok sıradan görünse de 'Allah bol kazanç versin' esnafa samimi ve iyi bir dilekte bulunmak anlamına gelir. Bu içten dilek, aradaki ilişkiyi kuvvetlendirmek ve esnafın, günün geri kalanında daha umutlu hareket etmesine de yardımcıdır. Dolayısıyla tek bir cümle olmasına rağmen bütün bir günü daha mutlu ve motive tamamlamaya destek olabilir.

10. En yakın zamanda tekrar uğrayacağım.

Tamamladığınız alışveriş sonrası esnada 'Yine geleceğim' diyerek sadık bir müşteri kazandığınız belirtmek isteyebilirsiniz. Çünkü bu motive edici cümle sonrası esnaf yaptığı işte iyi olduğunu düşünecek ve işine daha büyük bir şevkle bağlanacaktır. Bu da gelecek için oldukça ümit verici bir davranış biçimidir.

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11. Teşekkürler, iyi çalışmalar dilerim.

Yine basit ama etkili cümlelerden olan 'Teşekkür ederim, iyi çalışmalar' cümlesi de esnafın gününü bir anda güzelleştirme gücüne sahip kalıplar arasında. Bazen karşı tarafa kendini iyi hissettirmek ve aynı şekilde devam etmesini sağlamak için yapılacak en iyi şey, basit ve tanıdık kalıplar kullanmaktır. Çünkü bu içten ve hoş dilek, aslında büyük umutların ve mutlulukların habercisi olabilir.

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