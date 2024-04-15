Bir Esnafın Gününü Güzelleştiren ve Her Zaman Duymak İstediği 11 Söz
Bir Esnafın Gününü Güzelleştiren ve Her Zaman Duymak İstediği 11 Söz
Esnaflar, toplumun temel taşı konumundadır. Her biri farklı alanda hizmet veren bu tür işletmeler ticari olduğu kadar duygusal bir alanda da faaliyet gösterirler. Dolayısıyla gün içinde esnaf ile kurulan samimi bir muhabbet, ileride her iki taraf için de farklı avantajlar sağlayabilir. Haliyle esnafın gününü güzelleştirmek, ona değerli ve önemli olduğunu hissettirmek için söylenebilecek bazı özel cümleler vardır.
İşte esnafa emeğini takdir ettiğimizi gösteren en motive ve mutlu edici cümleler!
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1. Ne kadar güzel bir yeriniz var.
2. Merhabalar, bugün nasılsınız?
3. Hep buraya geliyorum, ürünleriniz çok güzel.
4. Arkadaşlarıma da sizi önerdim.
5. Çocuğunuz da çok tatlı maşallah!
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6. Ellerinize sağlık, çok lezzetliydi!
7. Burada olduğunuz için çok şanslıyız.
8. Sizden alışveriş yapmak hep çok keyifli.
9. Allah bol kazanç versin.
10. En yakın zamanda tekrar uğrayacağım.
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11. Teşekkürler, iyi çalışmalar dilerim.
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