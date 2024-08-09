Bir Daha Dünyaya Gelsen Hangi İşi Yapardın?

Sen hem analitik hem de yaratıcı düşünebiliyorsun. Bu ikisini birleştirince mükemmel bir şey ortaya çıkabilir. Sen bir daha dünyaya gelsen keyifle çalışarak çok para kazanabilirsin. Tabii ki yazılımcı olarak. Hem sıradan değil hem de çok keyifli, tıpkı senin gibi!