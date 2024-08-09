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Bir Daha Dünyaya Gelsen Hangi İşi Yapardın?

etiket Bir Daha Dünyaya Gelsen Hangi İşi Yapardın?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 17:01

Bu dünyaya bir kez daha gelsen hangi mesleği yapardın? Cevabı öğrenmek için tek yapman gereken bu testi çözmek. Hazırsan başlıyoruz!

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1. Sabah kalktığında ne yapmak istersin?

2. Kendini en iyi hangi ortamda hissedersin?

3. Senin kendinde en çok sevdiğin becerin hangisi?

3. Senin kendinde en çok sevdiğin becerin hangisi?

4. Hangi tür insanlarla çalışmayı tercih edersin?

5. En büyük hayalin bunlardan hangisi?

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6. Senin için maaştan daha önemli olan şey ne?

7. Bir ofis seçer misin?

8. Son olarak hangi görsel sana daha yakın geliyor?

Kesinlikle ticaret ve pazarlama!

Sen oldukça pratik ve ayakları yere basan birisin. Bu yüzden yaptığın işin sonuçlarını somut bir şekilde görmek senin için önemli. Aynı zamanda yönetmeye ve çalışmaya çok yatkınsın. Bu yüzden sen ticaret ve pazarlama alanında çok başarılı olabilirsin. Bir daha dünyaya gelsen çok iyi bir iş insanı olacağına eminiz!

Kesinlikle yazılım!

Sen hem analitik hem de yaratıcı düşünebiliyorsun. Bu ikisini birleştirince mükemmel bir şey ortaya çıkabilir. Sen bir daha dünyaya gelsen keyifle çalışarak çok para kazanabilirsin. Tabii ki yazılımcı olarak. Hem sıradan değil hem de çok keyifli, tıpkı senin gibi!

Kesinlikle tasarımcı!

Senin yaratıcılığın oldukça yüksek. Sen hayal kurmayı ve hayalini kurduğun şeyleri gerçeğe dönüştürmeyi çok seviyorsun. Bu yüzden bu dünyaya bir daha geldiğinde senin mesleğin kesinlikle yaratıcı bir şey olmalı. Bir ajansta tasarımcı olabilir veya sanatını geliştirip çok iyi bir sanatçı da olabilirsin!

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