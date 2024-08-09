Bir Daha Dünyaya Gelsen Hangi İşi Yapardın?
Bir Daha Dünyaya Gelsen Hangi İşi Yapardın?
Bu dünyaya bir kez daha gelsen hangi mesleği yapardın? Cevabı öğrenmek için tek yapman gereken bu testi çözmek. Hazırsan başlıyoruz!
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1. Sabah kalktığında ne yapmak istersin?
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2. Kendini en iyi hangi ortamda hissedersin?
3. Senin kendinde en çok sevdiğin becerin hangisi?
4. Hangi tür insanlarla çalışmayı tercih edersin?
5. En büyük hayalin bunlardan hangisi?
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