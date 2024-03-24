Kendini bir laboratuvarın derinliklerinde, bilim kurgu filmlerini kıskandıracak deneyler yaparken mi hayal ediyorsun? Yoksa doğanın sırlarını çözmek, evrenin kodlarını deşifre etmek senin için daha çekici mi? 'Bir Bilim İnsanı Olsan Alanın Ne Olurdu?' testiyle, içindeki bilim aşığına hangi dalın daha uygun olduğunu söyleyeceğiz. Hazır mısın? Öyleyse başlayalım!

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