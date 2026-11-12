Binalara 5 Yılda Bir Zorunlu Denetim Geliyor: Kolluk Eşlik Edecek
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre Bina Kimlik Sertifikası bulunan yapılar 1 Ocak'tan itibaren 5 yılda bir zorunlu denetime tabi tutulacak. Denetimlerde özellikle kritik katlardaki kolonların ve kat sayısının mevzuata uygunluğuna bakılacak.
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Bakanlık, taşıyıcı sisteme yönelik dış müdahaleleri engellemek için Bina Kimlik Sertifikalı yapılara 5 yıllık denetim getiriyor.
Periyodik denetim kontrol formunda kat sayısından kolonların durumuna kadar çok sayıda başlık yer alacak.
Denetimler her ocak ayındaki görevlendirmeyle başlayacak, usulsüzlük çıkarsa yıkım, mühürleme veya güçlendirme işlemi yapılacak.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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