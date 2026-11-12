Binalara 5 Yılda Bir Zorunlu Denetim Geliyor: Kolluk Eşlik Edecek

Bakanlık, binaların taşıyıcı sistemlerine yönelik kolon kesme ve duvar yıkma gibi müdahaleleri önlemek ve deprem güvenliğini sağlamak için yeni bir denetim mekanizmasını devreye alıyor. Geçmişteki büyük depremlerde ortaya çıkan yapı hasarlarının önemli nedenlerinden birinin, özellikle ticari amaçlı kullanımlarda taşıyıcı sisteme yapılan dış müdahaleler olduğu belirtiliyor.

2021 yılından itibaren iş bitirme aşamasına gelen ve iskan izni alan yeni binalar için zorunlu hale gelen Bina Kimlik Sertifikası (BKS) bulunan yapılar, 5 yılda bir zorunlu gözlemsel denetimden geçecek. 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle yapı denetim kuruluşları Bakanlık tarafından sırayla görevlendirilecek.