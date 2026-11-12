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Binalara 5 Yılda Bir Zorunlu Denetim Geliyor: Kolluk Eşlik Edecek

Binalara 5 Yılda Bir Zorunlu Denetim Geliyor: Kolluk Eşlik Edecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 10:01
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre Bina Kimlik Sertifikası bulunan yapılar 1 Ocak'tan itibaren 5 yılda bir zorunlu denetime tabi tutulacak. Denetimlerde özellikle kritik katlardaki kolonların ve kat sayısının mevzuata uygunluğuna bakılacak.

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Bakanlık, taşıyıcı sisteme yönelik dış müdahaleleri engellemek için Bina Kimlik Sertifikalı yapılara 5 yıllık denetim getiriyor.

Bakanlık, taşıyıcı sisteme yönelik dış müdahaleleri engellemek için Bina Kimlik Sertifikalı yapılara 5 yıllık denetim getiriyor.

Bakanlık, binaların taşıyıcı sistemlerine yönelik kolon kesme ve duvar yıkma gibi müdahaleleri önlemek ve deprem güvenliğini sağlamak için yeni bir denetim mekanizmasını devreye alıyor. Geçmişteki büyük depremlerde ortaya çıkan yapı hasarlarının önemli nedenlerinden birinin, özellikle ticari amaçlı kullanımlarda taşıyıcı sisteme yapılan dış müdahaleler olduğu belirtiliyor.

2021 yılından itibaren iş bitirme aşamasına gelen ve iskan izni alan yeni binalar için zorunlu hale gelen Bina Kimlik Sertifikası (BKS) bulunan yapılar, 5 yılda bir zorunlu gözlemsel denetimden geçecek. 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle yapı denetim kuruluşları Bakanlık tarafından sırayla görevlendirilecek.

Periyodik denetim kontrol formunda kat sayısından kolonların durumuna kadar çok sayıda başlık yer alacak.

Periyodik denetim kontrol formunda kat sayısından kolonların durumuna kadar çok sayıda başlık yer alacak.

Doldurulacak periyodik denetim kontrol formunda binanın kat sayısının ve taban alanının ruhsata esas imar durumuna uygun olup olmadığı ve dış cephe çıkmalarının ruhsata uygunluğu kontrol edilecek. Bodrum ve zemin gibi kritik katlardaki kolonların durumuna ve güçlendirmeyi gerektiren kritik çatlaklara da bakılacak. Ayrıca istinat duvarı, asansörün periyodik kontrolü ve binanın kullanım amacının evraklarla uyumu incelenecek.

Hazırlanacak teknik inceleme raporlarında tespit edilen usulsüzlüğün fotoğrafı yer alacak. Usulsüzlüğün gerçekleştiği dönem ile sorumlu yapı denetim kuruluşu ve şirket müdürleri de belirlenecek. Sorumluluğu bulunan denetim personelinin isim ve denetçi numarasıyla raporda yer alması öngörülüyor.

Denetimler her ocak ayındaki görevlendirmeyle başlayacak, usulsüzlük çıkarsa yıkım, mühürleme veya güçlendirme işlemi yapılacak.

Denetimler her ocak ayındaki görevlendirmeyle başlayacak, usulsüzlük çıkarsa yıkım, mühürleme veya güçlendirme işlemi yapılacak.

Binaların denetimi için her ocak ayında elektronik görevlendirme yapılacak. Bakanlığın atadığı yapı denetim kuruluşu, görevlendirmeden sonraki en geç iki ay içinde bina yöneticisi, maliklerden biri veya mahalle muhtarı eşliğinde binaya giderek inceleme yapacak. Ekibin tehdit edilmesi ya da şiddet kullanılması durumunda denetim kolluk kuvvetiyle tamamlanacak. Projeye aykırı bir durum veya taşıyıcı sisteme müdahale tespit edilirse fotoğraf ve video delilleriyle raporlanacak. Ardından belediyeler veya valilikler İmar Kanunu uyarınca yıkım, mühürleme ya da güçlendirme işlemlerini başlatacak.

1 Ocak 2027'den itibaren yapı ruhsatı alacak ve inşaat alanı 10 bin metrekare ve üzeri olan binalarda Enerji Kimlik Belgesi'nin yanı sıra 'Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi' de zorunlu olacak. Bakanlık verilerine göre 2011'den geçen yılın sonuna kadar 1 milyon 100 bin yeni, 330 bin mevcut bina için Enerji Kimlik Belgesi alındı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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