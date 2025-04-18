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BİM'e Projeksiyonlu Gece Lambası Geliyor! 22 Nisan 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket BİM'e Projeksiyonlu Gece Lambası Geliyor! 22 Nisan 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

değirmencikızı
değirmencikızı - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 11:34

22 - 29 Nisan 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Art Matik Çamaşır Makinesi Tablet Deterjan 129 TL

Art Matik Çamaşır Makinesi Tablet Deterjan 129 TL

  • Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 250 ml 28,50 TL

  • Palmolive Aroma Sensation Duş Jeli 500 ml 89 TL

  • Gliss Şampuan 500 ml 89 TL

  • Queen Desenli Peçete 15 TL

  • Molped Ultra Hijyenik Ped Normal 59 TL

  • Molped Ultra Hijyenik Ped Gece 59 TL

  • Molped Günlük Hijyenik Ped İncecik 39 TL

  • Blume Tuvalet Kağıdı 169 TL

  • Belinno Delux Kağıt Havlu 59 TL

  • Hops Yüzey Temizlik Havlusu 69 TL

  • Molfiks Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 329 TL

  • Neutrogena Peeling Jel 150 ml 99 TL

  • Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 99 TL

  • Neutrogena Sivilce Karşıtı Yağsız Nemlendirici Krem 50 ml 99 TL

  • Dermokil Yetişkin Diş Macunu ve Fırça 65 TL

  • Dermokil Çocuk Diş Macunu ve Fırça 50 ml 65 TL

  • Naturalove Atlıkarınca Projeksiyonlu Gece Lambası 449 TL

  • We Mara Işıltılı Vücut Spreyi 150 ml 109 TL

  • Naturalove Mini Kutulu Makyaj Fırça ve Sünger Seti 129 TL

  • Figürlü Peluş Saç Bandı ve Bileklik Seti 89 TL

  • Comfort Family Soket Çorap Erkek 99 TL

  • We Mara Kadın Erkek Parfüm 50 ml 199 TL

  • Mara Lip Gloss 79 TL

  • Mini Tost Lamba 69 TL

  • Casilli Kaçmaz Özellikli Külotlu Çorap 139 TL

  • Mara Kolay Manikür 125 ml 75 TL

  • Mara Tırnak Bakım Kremi 60 ml 65 TL

  • Figürlü Ledli Ayna 179 TL

  • Fitenon Erkek Boxer 129 TL

  • Lisanslı Parfüm 50 ml 89 TL

  • Lisanslı Simli Vücut Spreyi 150 ml 69 TL

  • Lisanslı Figürlü Kağıt Yüz Bakım Maskesi 19,50 TL

  • Lisanslı Dudak Koruyucu 39 TL

  • Lisanslı Yara Bandı 15 TL

  • Lisanslı Katlanabilir Aynalı Tarak 35 TL

  • Lisanslı Çocuk Taç 119 TL

Günün fırsatları burada.

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 159,50 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 159,50 TL

  • Sek %3 Yağlı Yoğurt 3 Kg 119 TL

  • İçim Labne 3x180 gr 109 TL

  • Torku Tereyağ 750 gr 279 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 gr 239 TL

  • Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 219 TL

  • Yörükoğlu %1 Yağlı Süt 1 Litre 24,50 TL

  • Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 299 TL

  • Kerem Ballı Kaymak 200 gr 62,50 TL

  • Dost Ayran 2 Litre 49,50 TL

  • Sek Naneli Ayran 300 ml 11,50 TL

  • Altınkılıç Çilekli Kefir 1 Litre 59,50 TL

  • 2f San Sebastian Cheesecake 550 gr 139,50 TL

  • Danissimo Orman Meyveli Yoğurt 125 gr 24,50 TL

  • Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 39,50 TL

  • Nesquık Kakaolu Süt 6x180 ml 69 TL

  • Namet Soslu Dana Döner 300 gr 119 TL

  • Feast Patates Gurme Churros 1 Kg 79,50 TL

  • Superfresh Kumpir Topları 300 gr 79,50 TL

  • Bonfilet Dana / Kuzu Kıyma 500 gr 189 TL

  • Beşler Dana Kangal Sucuk 500 gr 195 TL

  • Taxim Dana Islak Hamburger 2x135 gr 69 TL

  • Balık Ye Türk Somon Füme 100 gr 99 TL

  • Er Piliç Piliç Kroket 1000 gr 99 TL

  • Er Piliç Piliç Göynük Köfte 500 gr 69 TL

  • Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 gr 89 TL

Hoppo Çikolatalı Krema Dolgulu Bisküvi 90 gr 32 TL

Hoppo Çikolatalı Krema Dolgulu Bisküvi 90 gr 32 TL

  • Go Araba Figürlü Sütlü Çikolata 30 gr 24,50 TL

  • Farm Sütlü Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 8x11 gr 49 TL

  • Burger Çikolata Kremalı Pirinç Patlaklı Sandviç Bisküvi 53 gr 19,50 TL

  • Popsy Paket Çikolatalı Draje 72 gr 45 TL

  • Cool Sütlü Ballı Muz Krema Dolgulu Çikolata Kaplı Kek 30 gr 11 TL

  • Ozmo Beyaz Çikolata Figürlü Sütlü Çikolata 30 gr 23 TL

  • Eti Petito 13 gr 13,50 TL

  • Ülker Paket Cocostar Bisküvi 3x66 gr 45 TL

  • Kinder Joy Natoons Oyuncaklı Sürpriz Yumurta 20 gr 24 TL

  • Lc Zirve Şemsiye ve Çubuk Sütlü Çikolata Çeşitleri 22 gr 17,50 TL

  • Tayaş Muz Aromalı Krema Dolgulu Bisküvi 200 gr 45 TL

  • Oylum Vanilya Aromalı Kremalı Gofret 300 gr 34,50 TL

  • Munchiz Mısır Çerezi Çeşitleri 40 gr 15 TL

  • Papita Draje Şekerli Sütlü Çikolata Kaplamalı Bisküvi 6x35 gr 49 TL

  • Tofita Yumuşak Şeker 47 gr 12,50 TL

  • Cino Çeşitleri 25 gr 5 TL

  • Çotanak Ballı Fıstık Ezmesi 300 gr 99 TL

  • Haribo Yumuşak Şeker 250 gr 39 TL

  • Nesquik Tam Tahıl Bar 4x25 gr 69,50 TL

  • Ülker 8 Kek Çilek Aromalı 55 gr 7 TL

  • Dimes Smoothie Çeşitleri 310 ml 32,50 TL

  • Nesquik Çikolatalı İçecek Tozu 450 gr 119 TL

  • Dimes %100 Elma&Şeftali Suyu Çeşitleri 27x200 ml 219 TL

  • Milka Çikolata Çeşitleri 100 gr 45 TL

  • Milka Kakaolu Fındık Kreması 350 gr 115 TL

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değirmencikızı
değirmencikızı
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