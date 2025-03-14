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BİM'e Lazer Kesim İç Çamaşırı Çeşitleri Geliyor! 18 Mart 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket BİM'e Lazer Kesim İç Çamaşırı Çeşitleri Geliyor! 18 Mart 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
14.03.2025 - 11:09

18 Mart 2025 BİM AktüelHaftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel haftanın önerileri kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel haftanın önerileri fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li 275 TL

Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li 275 TL

  • Solo Bambu Kağıt Havlu 16'lı 165 TL

  • Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 62'li 325 TL

  • Kotex Hijyenik Ped 65 TL

  • Kotex Natural Günlük İnce Hijyenik Ped 45 TL

  • Komili Sıvı Sabun 4 L 75 TL

  • Dushy Duş Jeli 65 TL

  • Solo Islak Havlu 29 TL

  • Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsül 209 TL

  • Billmatik Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 Kg 239 TL

  • Kadın Acur Kaşkorse Slip 185 TL

  • Kadın Akare Yarım Atlet Body Sütyen 119 TL

  • Kadın Büyük Beden Kaşkorse Bato 39,50 TL

  • Kadın Büyük Beden Kaşkorse Atlet 72,50 TL

  • Kadın Seamless Lazer Kesim Bato Slip 165 TL

  • Kadın Seamless Lazer Kesim Büstiyer 229 TL

  • Kadın Öts İp Askılı Atlet 89,50 TL

  • Kadın Doremi Seamless Sütyen 275 TL

  • Elidor Bakım Kürü 90 ml 129 TL

  • Elidor Sıvı Saç Bakım Sütü 200 ml 129 TL

  • Elidor Saç Kremi 350 ml 89 TL

  • Elidor Şampuan 400 ml 89 TL

  • Naturalove Fox Lamba 159 TL

  • Karma And Patik Çorap 12,50 TL

  • Erkek-Kadın And Soket Çorap 69 TL

  • Kadın Penti 40 Denye Külotlu Çorap 65 TL

  • Çocuk Göznuru Hayvan Figürlü Soket Çorap 29,50 TL

  • İlaslan Doğal Kabak Banyo Kesesi 89 TL

  • White System Original Signal Diş Macunu 75 ml 45 TL

  • Duru Katı Sabun Hydropure 4x135 gr 95 TL

  • Majestic Pelüş Taç 39 TL

  • Majestic Pelüş Ponponlu Taç 39 TL

  • London Thomas Pelüş Mandal Toka 39 TL

  • London Thomas Pelüş Çıtçıt Toka 25 TL

  • Majestic Leopar Pelüş Taç 39 TL

  • Majestic Leopar Pelüş Mandal Toka 29 TL

  • Majestic Leopar Pelüş Saç Bandı 59 TL

  • Bahar Fırsatları ürünlerini görmek için tıklayın.

Erpiliç Piliç Kadınbudu Köfte 1000 gr 109 TL

Erpiliç Piliç Kadınbudu Köfte 1000 gr 109 TL

  • - Gedik Piliç Döner 700 gr 159 TL

  • - Bonfilet Dana Steak Burger 3x120 gr 189 TL

  • - Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 gr 85 TL

  • - Torku Dilimli Dana Macar Salam 3x50 gr 69 TL

  • - İçim Karamürverli Yaban Mersinli Probiyotik İçecek 250 ml 22,50 TL

  • - Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 169,50 TL

  • - Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr 259 TL

  • - Kaanlar Rendelenmiş Kaşar Peyniri 200 gr 62,50 TL

  • - Kuşadası Peynir Çeşitleri 250 gr 89,50 TL

  • - Snickers Yer Fıstıklı Çikolata Bar 80 gr 29 TL

  • - Yer Fıstıklı Granola Bar 3x25 gr 49,50 TL

  • - Ülker Çikolatalı & Orman Meyveli Soslu Red Velvet Kekli Yaş Pasta 395 gr 275 TL

  • - Performans Yer Fıstığı Ezmesi 350 gr 65 TL

  • - Ülker Hobby Kakaolu Krema 650 gr 79 TL

  • - Swiss Alps Kuru Üzüm ve Fındık Parçacıklı Sütlü İsviçre Çikolatası 100 gr 42 TL

  • - Ülker Chocobis Bisküvili Çikolata 137 gr 99 TL

  • - Ülker Halley Çikolatalı & Portakallı Marshmallowlu Sandviç Bisküvi 236 gr 62 TL

  • - Ülker Laviva Selection Antep Fıstıklı Gofret 45 gr 30 TL

  • - Eti Antep Fıstıklı Kremalı Çikolata Bar 50 gr 69 TL

  • - Ülker Hanımeller Limonlu ve Beyaz Çikolatalı Kurabiye 276 gr 63 TL

  • - Kinder Süt Dilimi 4x28 gr 45 TL

  • - Saklıköy Sütlü Kremalı Tam Tahıllı Bisküvi 3x88 gr 36 TL

  • - Ülker Dankek Havuçlu Tarçınlı Lokmalık Kek 160 gr 32,50 TL

  • - Karali Rize Siyah Çay 1000 gr 129 TL

  • - Zaferan Osmanlı Şerbeti 30 gr 35 TL

  • - I-Cool Enerji İçeceği 500 ml 25 TL

  • - Sırma Karadut & Frenk Üzümü Aromalı Maden Suyu 1 Litre 19 TL

  • - Kristal Hurmalı Kola 1,5 Litre 39,50 TL

Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 850 gr 295 TL

Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 850 gr 295 TL

  • - Hasata Basmati Pirinç 69,50 TL

  • - Hasata Mardin Kırmızı Mercimek 49,50 TL

  • - Hasata Bulgur Çeşitleri 1 Kg 28,50 TL

  • - Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 Kg 159 TL

  • - Pasta Villa Makarna Çeşitleri 500 gr 24,75 TL

  • - Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 800 gr 29,75 TL

  • - Cem Yeşil Kırma Zeytin 115 TL

  • - İnci Siyah Zeytin 169 TL

  • - Hasata Niğde Kiraz Barbunya 47,50 TL

  • - Saban Nohut 2,5 Kg 119 TL

  • - Gesaş Pekmez 380 gr 39,75 TL

  • - Gesaş Tahin 300 gr 39,75 TL

  • - Safya Mısır Yağı 5 Litre 279 TL

  • - İpek Köy Domates Salçası 1650 gr 84,50 TL

  • - Nar Sargılı Küp Şeker 500 gr 29,75 TL

  • - Unlüx Kepekli Lavaş 560 gr 29,75 TL

  • - Kemal Öz Çorum Mantısı 37,50 TL

  • - Yayla Hazır Yemek Pilaki Çeşitleri 29,50 TL

  • - Tat Hazır Yemek Çorba Çeşitleri 250 gr 16,50 TL

  • - Tada Hazır Yemek Tavuklu Pilav 200 gr 37,50 TL

  • - Yayla Salata Toping Çeşitleri 120 gr 24,50 TL

  • - Duru Çiya Tohumu 250 gr 39,50 TL

  • - Sole Margarin Paket 14,75 TL

  • - Tamek Srirachalı Mayonez 320 gr 32,50 TL

  • - Tat Sos Çeşitleri 29,50 TL

  • - Heinz Ketçap 570 gr & Mayonez 330 gr 89,50 TL

  • - Berrak Çubuk Salatalık Turşusu 670 gr 59,50 TL

Çift Kişilik Deluxia Battaniye 539 TL

Çift Kişilik Deluxia Battaniye 539 TL

  • Çift Kişilik Nevresim Takımı 849 TL

  • Dagi Kadın Şortlu Takım 369 TL

  • Dagi Erkek Pijama Takımı 499 TL

  • Aloevera Yorgan Çift Kişilik 599 TL

  • Kaşmir Halı Marocken Halı 999 TL

  • Erkek Terlik Çeşitleri 69 TL

  • Kadın Terlik Çeşitleri 59 TL

  • Aloevera Yastık 149 TL

  • Lüx Post Halı 329 TL

  • Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 249 TL

  • Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 189 TL

  • Tül Perde 140x260 cm 209 TL

  • Kapitoneli Tüylü Banyo Paspas Seti 359 TL

  • Lüx Kapitoneli Yastık Alezi 50x70 cm 189 TL

  • Yastık Alezi 125 TL

  • Raf Organizer 30x30x10 cm 119 TL

  • Dört Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 219 TL

  • Büyük Kutu 30x40x60 cm 229 TL

  • Molimella Masa Örtüsü Seti 379 TL

  • Baza Kutulu Hurç 50x19x40 cm 189 TL

  • PVC Masa Örtüsü 140x180 cm 149 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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