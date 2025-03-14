BİM'e Lazer Kesim İç Çamaşırı Çeşitleri Geliyor! 18 Mart 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
BİM'e Lazer Kesim İç Çamaşırı Çeşitleri Geliyor! 18 Mart 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
18 Mart 2025 BİM AktüelHaftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel haftanın önerileri kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel haftanın önerileri fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
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Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li 275 TL
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Erpiliç Piliç Kadınbudu Köfte 1000 gr 109 TL
Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 850 gr 295 TL
Çift Kişilik Deluxia Battaniye 539 TL
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