Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
Bilim Tarihi Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

etiket Bilim Tarihi Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Onedio Yapay Zeka
Onedio Yapay Zeka - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 14:01

Bilim tarihi hakkında ne kadar bilgili olduğunu ölçmek istiyorsan bu test tam sana göre!

* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk mekanik bilgisayar sayılan Antikythera mekanizması hangi medeniyete aittir?

1. İlk mekanik bilgisayar sayılan Antikythera mekanizması hangi medeniyete aittir?

2. Penisilini keşfeden bilim insanı kimdir?

2. Penisilini keşfeden bilim insanı kimdir?

3. İlk teorik bilgisayar modelini ortaya koyan matematikçi kimdir?

3. İlk teorik bilgisayar modelini ortaya koyan matematikçi kimdir?

4. Görelilik teorisini kim formüle etmiştir?

4. Görelilik teorisini kim formüle etmiştir?

5. DNA'nın çift sarmal yapısını ortaya koyan bilim insanları kimlerdir?

5. DNA'nın çift sarmal yapısını ortaya koyan bilim insanları kimlerdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Evrim teorisini geliştiren doğa bilimci kimdir?

6. Evrim teorisini geliştiren doğa bilimci kimdir?

7. Radyoaktiviteyi keşfeden çift kimdir?

7. Radyoaktiviteyi keşfeden çift kimdir?

8. İlk aşıyı geliştiren bilim insanı kimdir?

8. İlk aşıyı geliştiren bilim insanı kimdir?

9. "Hücre teorisi"ni ortaya koyan bilim insanları kimlerdir?

9. "Hücre teorisi"ni ortaya koyan bilim insanları kimlerdir?

10. Periodik tabloyu düzenleyen kimdir?

10. Periodik tabloyu düzenleyen kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Elektriği keşfeden ve bu alanda önemli katkılarda bulunan bilim insanı kimdir?

11. Elektriği keşfeden ve bu alanda önemli katkılarda bulunan bilim insanı kimdir?

12. Genetik biliminin babası olarak bilinen kişi kimdir?

12. Genetik biliminin babası olarak bilinen kişi kimdir?

Bilim Tarihinde Usta!

Bilim Tarihinde Usta!

Bilim tarihi konusunda oldukça bilgili ve meraklısın! Belki de zamanında bir bilim insanı olmalıydın, çünkü bilim dünyasının önemli keşifleri hakkında geniş bir bilgiye sahipsin. Kitaplar ve belgeseller senin için vazgeçilmez.

Bilim Tarihinde Yeteneklisin!

Bilim Tarihinde Yeteneklisin!

Bilim tarihi hakkında güzel bir bilgi birikimine sahipsin, ancak hala öğrenecek çok şeyin var. Merakını daha da pekiştirecek yeni bilgiler seni bekliyor. Bu yolculukta keşfedeceğin çok şey var!

Bilim Tarihinde Yeni Keşifler Seni Bekliyor.

Bilim Tarihinde Yeni Keşifler Seni Bekliyor.

Bilim tarihi konusunda temel bir bilgiye sahipsin, ancak bu alanda çok daha fazlasını keşfetmek için büyük bir potansiyelin var.

13.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?