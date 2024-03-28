Bilim Tarihi Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Bilim Tarihi Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Bilim tarihi hakkında ne kadar bilgili olduğunu ölçmek istiyorsan bu test tam sana göre!
* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.
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1. İlk mekanik bilgisayar sayılan Antikythera mekanizması hangi medeniyete aittir?
2. Penisilini keşfeden bilim insanı kimdir?
3. İlk teorik bilgisayar modelini ortaya koyan matematikçi kimdir?
4. Görelilik teorisini kim formüle etmiştir?
5. DNA'nın çift sarmal yapısını ortaya koyan bilim insanları kimlerdir?
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6. Evrim teorisini geliştiren doğa bilimci kimdir?
7. Radyoaktiviteyi keşfeden çift kimdir?
8. İlk aşıyı geliştiren bilim insanı kimdir?
9. "Hücre teorisi"ni ortaya koyan bilim insanları kimlerdir?
10. Periodik tabloyu düzenleyen kimdir?
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11. Elektriği keşfeden ve bu alanda önemli katkılarda bulunan bilim insanı kimdir?
12. Genetik biliminin babası olarak bilinen kişi kimdir?
Bilim Tarihinde Usta!
Bilim Tarihinde Yeteneklisin!
Bilim Tarihinde Yeni Keşifler Seni Bekliyor.
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