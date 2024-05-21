Bilim Kurgu Dizi ve Filmlerine de Konu Olan Teknolojik Tekillik veya Zeka Patlaması Nedir?

En çok inanılan şekli yapay zekanın insan gibi bir bilinç geliştireceği. Bu bilinci kazandıktan sonra kendinin farkına varacak ve bunu kullanacak. Tabii bunun sonucu olumlu mu yoksa olumsuz mu olur kimse bilemiyor.

Bir başka senaryo ise yapay zekanın insan zekası ile bilgisayar ağlarını ya da robotik arayüzleri birleştirerek insanüstü zekayı yaratacağı.