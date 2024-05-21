Bilim Kurgu Dizi ve Filmlerine de Konu Olan Teknolojik Tekillik veya Zeka Patlaması Nedir?
Bilim Kurgu Dizi ve Filmlerine de Konu Olan Teknolojik Tekillik veya Zeka Patlaması Nedir?
Teknolojik tekillik kavramını filmlerde kesin görmüşsünüzdür. Bu kavram kısaca yapay zekanın gelişmesi sonrasında yaşanacaklar olarak tarif edilebilir. Bu kavramı derinlemesine incelemek istiyorsanız sizi içeriğe alalım!
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Teknolojik tekillik kavramını bilim kurgulardan hatırlıyor olabilirsiniz.
I, Robot filmini hepimiz biliyoruz. Bu filmde aslında tam anlattığımız bu durum yaşanıyor.
Bu kavramı ilk ortaya John von Neumann. Ama kavramlaştıran Vermor Vinge.
"Singularity" kavramı Türkçe'ye tekillik olarak çevrilmiş.
Yapay zekanın gelişmesi bilimsel gelişmeyi elbette çok hızlandıracak.
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