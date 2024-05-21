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Bilim Kurgu Dizi ve Filmlerine de Konu Olan Teknolojik Tekillik veya Zeka Patlaması Nedir?

etiket Bilim Kurgu Dizi ve Filmlerine de Konu Olan Teknolojik Tekillik veya Zeka Patlaması Nedir?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 14:01

Teknolojik tekillik kavramını filmlerde kesin görmüşsünüzdür. Bu kavram kısaca yapay zekanın gelişmesi sonrasında yaşanacaklar olarak tarif edilebilir. Bu kavramı derinlemesine incelemek istiyorsanız sizi içeriğe alalım!

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Teknolojik tekillik kavramını bilim kurgulardan hatırlıyor olabilirsiniz.

Bu kavram kısaca yapay zekanın insanların yeteneklerini aşan özellikler geliştirmesi anlamına geliyor. Yani bu teoriye göre öyle bir dönem gelecek ki artık yapay zeka ve robotlar insanlara üstünlük kuracak. Tabii bunun insanların yaşamını tehdit eden bir seviyede olacağı öngörülüyor.

I, Robot filmini hepimiz biliyoruz. Bu filmde aslında tam anlattığımız bu durum yaşanıyor.

İnsanların hizmetine sunulan robotlar bir süre sonra gelişiyor ve insandan daha üstün olduklarını söyleyerek onlara savaş açıyor.

Bu kavramı ilk ortaya John von Neumann. Ama kavramlaştıran Vermor Vinge.

Bu kavramı ilk ortaya John von Neumann. Ama kavramlaştıran Vermor Vinge.

Vermor Vinge, matematikçi ve bilim kurgu yazarı. Fizikte tekillik, kara delikle ilgili olarak kullanılırken Vinge, bunu yapay zekaya uyarlamış. Makinelerin gelişmesi ve belli bir zeka seviyesine ulaşması sonrasındaki durumun öngörülemezliği için bu kavramı kullanmış.

"Singularity" kavramı Türkçe'ye tekillik olarak çevrilmiş.

Bu tezde makinelerin ve yapay zekanın bir süre sonra insanlığı ele geçireceği ifade ediliyor. Önce insan seviyesinde bir zekaya çıkacak yapay zeka, bunu aşarak insanlardan çok daha ileri seviyeye geçecek. Kendini sürekli geliştirme kapasitesi olduğu için kontrolden çıkan bir teknolojik ilerlemeye sebep olacak.

Yapay zekanın gelişmesi bilimsel gelişmeyi elbette çok hızlandıracak.

İnsanların belki yıllarca uğraşması gereken bir deney veya tezi yapay zeka birkaç dakika içinde halledebilecek. Bilimsel fikirler ortaya atması saniyeler sürecek. Ya da insanların aylarını alan film senaryosunu çok kısa sürede halledebilecek. Sınırı olmayan bir gücü olan yapay zekanın gelişmesi olumlu birçok etkiye sahip olabilir ama yıkıcı gücünün nasıl olacağı tahmin edilemiyor.

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İnsandan daha zeki ve becerikli olacak yapay zeka dolayısıyla insanlığa ait her şeyi baştan aşağı değiştirecek.

Bu tezin savunucuları, yakın bir gelecekte yapay zekanın insan zekasının ötesine geçtiğinde neler yapacağından emin olamayacağımızı savunuyor. Bütün insanlığı etkileyecek bu durumda neler olacağını bilmek imkansız.

Peki yapay zeka bunu nasıl başaracak? Bununla ilgili de birçok tez öne sürülüyor.

En çok inanılan şekli yapay zekanın insan gibi bir bilinç geliştireceği. Bu bilinci kazandıktan sonra kendinin farkına varacak ve bunu kullanacak. Tabii bunun sonucu olumlu mu yoksa olumsuz mu olur kimse bilemiyor.

Bir başka senaryo ise yapay zekanın insan zekası ile bilgisayar ağlarını ya da robotik arayüzleri birleştirerek insanüstü zekayı yaratacağı.

Böyle bir gelişmenin elbette birçok sonucu olacaktır.

En olumlu sonuçla başlayalım. Teknolojik tekillik meydana geldiğinde insanlığın gelişimi çok hızlanacak. Şu an insanların çözümü çok zor gördüğü problemleri hızlıca çözmek mümkün olacak. 

Ama tabii birçok sorun da başlayacak. Yapay zekanın sınırlarını belirlemek bir sorun oluşturabilir. Dünyaya ve insana ne kadar müdahale edebileceği gibi sorunlar ortaya çıkabilir. 

Ve tabii filmlerde sıklıkla rastladığımız yapay zekanın insanlığı ele geçirmesi. Kendisinin en zeki olduğunu anlayan yapay zeka insanlığı yönetmek isteyebilir ve bu korkunç senaryolara yol açabilir.

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