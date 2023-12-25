Bilgisine ve Hafızasına Güvenenler İçin Lise Düzeyinde Geometri Testi

Geometri severler buraya! Sadece doğru ve yanlış cevabı vererek sizin için hazırladığımız 15 soruluk geometri testinden geçebilecek misiniz? Kendinize güveniyor musunuz? Platon'un Academia'sının girişinde yazan meşhur yazıyı hatırlayarak teste başlayalım: 'Geometri Bilmeyen Giremez.'

Şimdi, test başlıyor...