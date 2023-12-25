Bilgisine ve Hafızasına Güvenenler İçin Lise Düzeyinde Geometri Testi
Bilgisine ve Hafızasına Güvenenler İçin Lise Düzeyinde Geometri Testi
Geometri severler buraya! Sadece doğru ve yanlış cevabı vererek sizin için hazırladığımız 15 soruluk geometri testinden geçebilecek misiniz? Kendinize güveniyor musunuz? Platon'un Academia'sının girişinde yazan meşhur yazıyı hatırlayarak teste başlayalım: 'Geometri Bilmeyen Giremez.'
Şimdi, test başlıyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Kolay bir soru ile başlayalım: "Bir kenar uzunluğu 1 cm olan bir karenin alanı 1000 milimetre karedir." Doğru mu, yanlış mı?
2. "Eşkenar üçgende yükseklik hem açıortay hem de kenarortaydır" Doğru mu, yanlış mı?
3. "Beşgenin iç açıları toplamı 540°, dış açıların toplamı ise 360°'dir." Doğru mu, yanlış mı?
4. Çevresi 20 cm olan bir dikdörtgenin bir kenarı 6 cm ise alanı 48 santimetrekaredir." Doğru mu, yanlış mı?
5. "Kenarortayların kesiştiği noktaya o üçgenin ağırlık merkezi denir ve G harfi ile adlandırılır." Doğru mu, yanlış mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Bir çemberde aynı yayı gören merkez ve çevre açının ölçüsü aynıdır." Doğru mu, yanlış mı?
7. "Şekildeki ABC üçgeninin BC kenarının uzantısıyla, [AB] ve [AC]'nı kesen d doğrusu verildiğinde; aşağıdaki eşitlik sağlanır." Doğru mu, yanlış mı?
8. "Yüzük bir daire modelidir." Doğru mu, yanlış mı?
9. "ABC dik üçgeninde [AC] kenarına Hipotenüs denir. Hipotenüsün uzunluğu, iki dik kenarın kareleri toplandıktan sonra çıkan sonucun karekökü alınarak bulunur." Doğru mu, yanlış mı?
10. "Bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu, diğer iki kenarın uzunluğunun farkının mutlak değerinden büyük, toplamlarından ise küçüktür." Doğru mu, yanlış mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Aşağıdaki şekilde 100'den fazla kare vardır" Doğru mu, yanlış mı?
12. "Silindirin hacmi: Taban alanı ile yüksekliğin çarpımıyla hesaplanır." Doğru mu yanlı mı?
13. "Çokgenin herhangi bir açısı 180° den büyükse çokgen, 'konveks'; tüm açılar 180° den küçükse 'konkav' olarak adlandırılır." Doğru mu, yanlış mı?
14. "Beşgen prizma ile üçgen prizmanın taban ayrıt sayısı birbirine eşittir." Doğru mu, yanlış mı?
15. Son olarak: "Eşkenar üçgenin içinden alınan herhangi bir noktadan kenarlara çizilen paralellerin toplamı, eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna eşittir." Doğru mu, yanlış mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda