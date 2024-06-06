Bilgisayar Toplamak İçin Doğru Zaman mı? Bilgisayar Toplamanın Maliyeti Ne Kadar Oldu?
Bilgisayar Toplamak İçin Doğru Zaman mı? Bilgisayar Toplamanın Maliyeti Ne Kadar Oldu?
Bilgisayar toplamak daha az maliyetli olduğu için tercih ediliyor. Daha ucuza daha iyi bir bilgisayar almak istiyorsanız toplama bilgisayardan daha iyi bir seçenek yok. Peki bilgisayar toplamak ne kadar tutuyor gelin birlikte bakalım...
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Bilgisayar toplamak hem ucuz bilgisayar arayanların hem de istedikleri özellikleri bir araya getirmek isteyenlerin tercihi.
Bilgisayar toplamak için ilk yapmanız gereken bilgisayarı alma amacınızı belirlemek.
Her bilgisayarda işlemci, RAM belleği, sabit disk, kasa ve güç kaynağı donanımları var. Bunları alırken amacınıza göre bütçe değişiyor.
Bilgisayar toplamak için ihtiyaç duyduğunuz parçaları teker teker seçmeniz gerek.
Bilgisayar toplama ile ilgili genel bilgileri verdiğimize göre şimdi sıra tek tek ürünlere ve fiyatlarına bakmakta.
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İşlemciyle başlayalım...
Şimdi anakart fiyatlarına da bakalım...
Sıra bellek almaya geldi.
Ekran kartının da fiyatına bakalım mı?
Kasaların fiyatlarını da inceleyelim.
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