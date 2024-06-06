Bilgisayar Toplamak İçin Doğru Zaman mı? Bilgisayar Toplamanın Maliyeti Ne Kadar Oldu?

Bellek alırken sizin ihtiyaçlarınıza hitap eden bir kapasiteye sahip olması gerekiyor. 4 GB'dan 96 GB'a kadar bellek çeşidi var. Bunlardan yine kendi ihtiyacınıza göre olanı tercih edebilirsiniz. Fiyatları da kapasitesine, hafıza bus hızına ve gecikme süresine göre değişiyor. 400 liraya bellek alabileceğiniz gibi 20.000 liraya da alabilirsiniz.