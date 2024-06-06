Görüş Bildir
Haberler
Finans
Bilgisayar Toplamak İçin Doğru Zaman mı? Bilgisayar Toplamanın Maliyeti Ne Kadar Oldu?

etiket Bilgisayar Toplamak İçin Doğru Zaman mı? Bilgisayar Toplamanın Maliyeti Ne Kadar Oldu?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 14:01

Bilgisayar toplamak daha az maliyetli olduğu için tercih ediliyor. Daha ucuza daha iyi bir bilgisayar almak istiyorsanız toplama bilgisayardan daha iyi bir seçenek yok. Peki bilgisayar toplamak ne kadar tutuyor gelin birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bilgisayar toplamak hem ucuz bilgisayar arayanların hem de istedikleri özellikleri bir araya getirmek isteyenlerin tercihi.

Farklı bilgisayar parçalarını toplayarak yeni bir bilgisayar yapma işlemi olan bilgisayar toplama ile tam istediğiniz özelliklere göre bir bilgisayarınız olabiliyor.

Bilgisayar toplamak için ilk yapmanız gereken bilgisayarı alma amacınızı belirlemek.

Ne amaçla bilgisayar toplayacağınıza karar verdikten sonra bilgisayarın her parçasının özelliklerine karar vermeniz gerekiyor. Her bilgisayarın mutlaka olması gereken parçaları var. Bilgisayar toplarken gerekli tüm parçaları kendi ihtiyaçlarınıza göre seçebiliyorsunuz.

Her bilgisayarda işlemci, RAM belleği, sabit disk, kasa ve güç kaynağı donanımları var. Bunları alırken amacınıza göre bütçe değişiyor.

Tabii toplama diye her bir parçanın uyumsuz olması gerektiğini düşünmemelisiniz. Bütün bu parçalar ne kadar birbiriyle uyumlu çalışırsa o kadar iyi bir bilgisayarınız olacaktır. Bilgisayarın toplam fiyatını belirleyen de bu parçaların fiyatları.

Bilgisayar toplamak için ihtiyaç duyduğunuz parçaları teker teker seçmeniz gerek.

Bilgisayar toplarken işlemci seçiminde çok dikkatli olmak gerek. İşlemciden sonra anakartı da dikkatli seçmek gerek. Eğer oyun veya çizim amacıyla bilgisayar topluyorsanız ekran kartına da önem vermelisiniz.

Bilgisayar toplama ile ilgili genel bilgileri verdiğimize göre şimdi sıra tek tek ürünlere ve fiyatlarına bakmakta.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İşlemciyle başlayalım...

İşlemci bilgisayarın en önemli parçası. İşlemci fiyatları çok değişiyor. 3.000 TL'den 30.000 TL'ye kadar geniş bir skalada işlemci bulmak mümkün. Bu kadar farklı fiyat olmasının nedeni işlemci çeşitlerinin farklı farklı olması. Ayrı özelliklere sahip farklı fiyatları olan işlemcilerden kullanma amacınıza göre seçim yapmalısınız.

Şimdi anakart fiyatlarına da bakalım...

Bilgisayarın beyni olarak nitelendirilen anakartın fiyatı da özelliklerine göre çok değişkenlik gösteriyor. 2.000 liradan başlayan anakart fiyatları 70.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Kendi kullanım amacınıza göre bu aralıkta bir anakart tercih edebilirsiniz.

Sıra bellek almaya geldi.

Bellek alırken sizin ihtiyaçlarınıza hitap eden bir kapasiteye sahip olması gerekiyor. 4 GB'dan 96 GB'a kadar bellek çeşidi var. Bunlardan yine kendi ihtiyacınıza göre olanı tercih edebilirsiniz. Fiyatları da kapasitesine, hafıza bus hızına ve gecikme süresine göre değişiyor. 400 liraya bellek alabileceğiniz gibi 20.000 liraya da alabilirsiniz.

Ekran kartının da fiyatına bakalım mı?

Ekran kartı fiyatları biraz yüksek. Çizim yapan ya da oyun oynayan biriyseniz o zaman ekran kartının da iyi olması gerek. 2.000 liraya da ekran kartı alabilirsiniz, 110.000 TL'ye de. Çok geniş fiyat çeşitliliği olan ekran kartları arasından amacınıza uygun olanlardan bir tane seçebilirsiniz.

Kasaların fiyatlarını da inceleyelim.

Kasa bilgisayarın temel parçalarından. En ucuz kasalar 1.000 TL. En pahalı kasa ise 30.000 TL. 

Hard disk fiyatları da 1.000 küsur civarında.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Soğutucular, bilgisayarların fazla ısınmasını engellemeye yarayan önemli parçalardan.

Parçaları koruyan soğutucuların fiyatları da çok değişkenlik gösteriyor. 500 lira ile 13.000 TL arası değişen fiyatlarla soğutucu almak mümkün.

Son olarak bilgisayar ekran fiyatlarını da inceleyelim...

Çok çeşitli ekran seçenekleri var. Fiyatları da özelliklerine göre değişkenlik gösteriyor. Ucuz bir ekran almak istiyorsanız 3.000 lirayı gözden çıkarmanız gerek. Çok daha kaliteli ve özellikli bir ekran almak istiyorsanız 75.000 TL ödemeniz gerekiyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın