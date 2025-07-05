Bilgilerine Göre Hangi Ekonomi Döneminde Yaşamalıydın?
Ekonomi tarihinde birçok dönem var. Hepsinin farklı özellikleri bulunuyor elbette. Senin bilgilerin hangi döneme uyuyor merak ediyor musun? Ekonomi bilgine göre hangi dönemde yaşamalıydın gel bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seç bakalım...
3. Adam Smith'in "Görünmez El" kavramını bilir misin?
4. "Görünmez El" nedir peki?
5. Sanayi Devrimi'nin en büyük katkısı neydi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Orta Çağ'da loncalar ne yapıyordu?
7. Modern ekonomide sosyal refah politikalarının amacı nedir?
8. Antik Dönemdeki şehir devletlerinin ekonomide rolü neydi?
9. Modern ekonomide devletin rolü nedir?
10. Antik Dönemde para kullanımı yaygın mıydı sence?
Sen Antik Dönem ekonomisinde yaşamalıydın.
Sen Orta Çağ ekonomisinde yaşamalıydın.
Sen klasik dönemde yaşamalıydın.
Sen modern dönem ekonomisinde yaşamalısın.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın