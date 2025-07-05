Senin dönemin ekonominin temellerinin yeni atıldığı ve şehir devletlerinin yükseldiği dönem olan Antik Çağ. Paranın daha yeni yeni ortaya çıktığı ve daha çok takasın kullanıldığı bu dönem tam sana göre. Senin ekonomik anlayışına ve bilgine daha uygun bu dönemde ekonomi daha çok tarım üzerinden dönüyordu. İhtiyaç oranında üretimin yapıldığı ve sadeliğin yaygın olduğu Antik Dönem, bugünün karmaşıklığından çok uzaktı. Bu da tam senlik olduğunun göstergesi!