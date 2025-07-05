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Bilgilerine Göre Hangi Ekonomi Döneminde Yaşamalıydın?

etiket Bilgilerine Göre Hangi Ekonomi Döneminde Yaşamalıydın?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
05.07.2025 - 17:01

Ekonomi tarihinde birçok dönem var. Hepsinin farklı özellikleri bulunuyor elbette. Senin bilgilerin hangi döneme uyuyor merak ediyor musun? Ekonomi bilgine göre hangi dönemde yaşamalıydın gel bakalım...

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım...

2. Yaşını da seç bakalım...

3. Adam Smith'in "Görünmez El" kavramını bilir misin?

4. "Görünmez El" nedir peki?

4. "Görünmez El" nedir peki?

5. Sanayi Devrimi'nin en büyük katkısı neydi?

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6. Orta Çağ'da loncalar ne yapıyordu?

6. Orta Çağ'da loncalar ne yapıyordu?

7. Modern ekonomide sosyal refah politikalarının amacı nedir?

8. Antik Dönemdeki şehir devletlerinin ekonomide rolü neydi?

8. Antik Dönemdeki şehir devletlerinin ekonomide rolü neydi?

9. Modern ekonomide devletin rolü nedir?

9. Modern ekonomide devletin rolü nedir?

10. Antik Dönemde para kullanımı yaygın mıydı sence?

Sen Antik Dönem ekonomisinde yaşamalıydın.

Sen Antik Dönem ekonomisinde yaşamalıydın.

Senin dönemin ekonominin temellerinin yeni atıldığı ve şehir devletlerinin yükseldiği dönem olan Antik Çağ. Paranın daha yeni yeni ortaya çıktığı ve daha çok takasın kullanıldığı bu dönem tam sana göre. Senin ekonomik anlayışına ve bilgine daha uygun bu dönemde ekonomi daha çok tarım üzerinden dönüyordu. İhtiyaç oranında üretimin yapıldığı ve sadeliğin yaygın olduğu Antik Dönem, bugünün karmaşıklığından çok uzaktı. Bu da tam senlik olduğunun göstergesi!

Sen Orta Çağ ekonomisinde yaşamalıydın.

Sen Orta Çağ ekonomisinde yaşamalıydın.

Senin olman gereken yer tam olarak Orta Çağ. Lonca dükkanlarında sen kendini bulursun. Düzenli ve sınırlı ekonomisiyle seni cezbediyor bu dönem. Çünkü sen, karmaşık ekonomilerden uzak duruyorsun. Kuralların olduğu ve usta-çırak ilişkisinin ön planda olduğu bu dönemde her şey daha kolay. Ekonominin merkezinde insan emeğinin olması seni cezbeden detaylardan. Bilgine bakılırsa da sen tam Orta Çağ ekonomisine uygunsun!

Sen klasik dönemde yaşamalıydın.

Sen klasik dönemde yaşamalıydın.

Sen tam Adam Smith ekonomisine uygunsun. 'Bırakınız yapsınlar' dünyası senin ekonomik anlayışına uygun. Bireysel özgürlüğün ve rekabetin olduğu klasik dönemde serbest piyasaya görünmez elin müdahalesi seni heyecanlandırıyor. Sanayi devrimi ile üretimin artması ve yeni iş kollarının ortaya çıkmasıyla bu dönem tam sana hitap ediyor. Bilgilerin de gösteriyor ki klasikler senin ekonomi anlayışına çok yakın.

Sen modern dönem ekonomisinde yaşamalısın.

Sen modern dönem ekonomisinde yaşamalısın.

Senin ekonomik anlayışın bugünün ekonomisine uygun. Devletin piyasaya yerinde müdahalesini doğru görüyorsun ama bireyin haklarının korunması gerektiğini de biliyorsun. Sen sosyal refahın da önemli olduğunu biliyorsun. Krizlere karşı devletin kamu politikaları ürettiği, işsizliğe çözüm bulmaya çalıştığı ve gelir eşitsizliğinin azaltılmaya çalışıldığı modern dönem seni güvende hissettiriyor. Bilgilerine göre de modern dönem sana uygun!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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