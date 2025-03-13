Bildiğin Ekonomi Terimlerine Göre Hangi Profesörsün?
Bildiğin Ekonomi Terimlerine Göre Hangi Profesörsün?
Ekonomi dünyası, karmaşık terimler ve teorilerle dolu bir okyanus! Kimimiz enflasyonun ne olduğunu duyunca panik yapar, kimimiz ise parasal genişleme üzerine uzun uzun tartışabilir. Peki, ekonomi bilgin hangi ünlü profesörün tarzına daha yakın? Testi çöz, hangi ekonomi dahisi gibi düşündüğünü öğren!
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1. Herhangi bir malın üretimini artırmak için başka bir maldan vazgeçilmesi gereken kazanç miktarına ne ad verilir?
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2. Mal ve hizmetlerde genel olarak yaşanan artışa ne ad verilir?
3. Kişilerin günlük yaşamında tüketim, yatırım, üretim gibi davranışlarını anlamak ve analiz etmek için ortaya çıkan ekonomik disiplin hangisidir?
4. Ekonomideki küçülmeye ne ad verilir?
5. Fiyatta yaşanan küçük bir değişim karşısında talep miktarındaki değişim oranının fiyattaki yüzde değişmeye eşit olmasına ne ad verilir?
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6. Mal ve hizmet fiyatlarındaki sürekli düşüşe ne ad verilir?
7. Ulusal paranın yabancı paralar karşısında değerinin azalmasına ne ad verilir?
8. Ülkeye ait ödemeler dengesi hesapları içerisinde yer alan hizmetler, yatırım gelirleri, cari transferler hesaplarını hesaplayan hangisidir?
9. Bir zaman aralığında bir ülkede üretilen tüm ürünlerin ekonomik ölçüsüne ne ad verilir?
10. Üretim araçlarının özel mülkiyetine ve kar amacıyla işletilmesine dayanan ekonomik sistem hangisidir?
Keynesyen Zihniyetin Temsilcisi: John Maynard Keynes
Milton Friedman
Karl Marx
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