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Bildiğin Ekonomi Terimlerine Göre Hangi Profesörsün?

etiket Bildiğin Ekonomi Terimlerine Göre Hangi Profesörsün?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
13.03.2025 - 17:01

Ekonomi dünyası, karmaşık terimler ve teorilerle dolu bir okyanus! Kimimiz enflasyonun ne olduğunu duyunca panik yapar, kimimiz ise parasal genişleme üzerine uzun uzun tartışabilir. Peki, ekonomi bilgin hangi ünlü profesörün tarzına daha yakın? Testi çöz, hangi ekonomi dahisi gibi düşündüğünü öğren!

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1. Herhangi bir malın üretimini artırmak için başka bir maldan vazgeçilmesi gereken kazanç miktarına ne ad verilir?

2. Mal ve hizmetlerde genel olarak yaşanan artışa ne ad verilir?

3. Kişilerin günlük yaşamında tüketim, yatırım, üretim gibi davranışlarını anlamak ve analiz etmek için ortaya çıkan ekonomik disiplin hangisidir?

4. Ekonomideki küçülmeye ne ad verilir?

5. Fiyatta yaşanan küçük bir değişim karşısında talep miktarındaki değişim oranının fiyattaki yüzde değişmeye eşit olmasına ne ad verilir?

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6. Mal ve hizmet fiyatlarındaki sürekli düşüşe ne ad verilir?

7. Ulusal paranın yabancı paralar karşısında değerinin azalmasına ne ad verilir?

7. Ulusal paranın yabancı paralar karşısında değerinin azalmasına ne ad verilir?

8. Ülkeye ait ödemeler dengesi hesapları içerisinde yer alan hizmetler, yatırım gelirleri, cari transferler hesaplarını hesaplayan hangisidir?

8. Ülkeye ait ödemeler dengesi hesapları içerisinde yer alan hizmetler, yatırım gelirleri, cari transferler hesaplarını hesaplayan hangisidir?

9. Bir zaman aralığında bir ülkede üretilen tüm ürünlerin ekonomik ölçüsüne ne ad verilir?

10. Üretim araçlarının özel mülkiyetine ve kar amacıyla işletilmesine dayanan ekonomik sistem hangisidir?

10. Üretim araçlarının özel mülkiyetine ve kar amacıyla işletilmesine dayanan ekonomik sistem hangisidir?

Keynesyen Zihniyetin Temsilcisi: John Maynard Keynes

Keynesyen Zihniyetin Temsilcisi: John Maynard Keynes

Ekonomi senin için sadece sayılardan ibaret değil, aynı zamanda insanların refahını da ilgilendiren bir alan! Tıpkı Keynes gibi, sen de devletin ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini düşünüyor, kriz zamanlarında harcamaların artırılmasını savunuyorsun. “Uzun vadede hepimiz ölüyüz” sözüne içtenlikle katılıyor, ekonomik dengenin sürdürülebilir olmasına önem veriyorsun. Eğer bir profesör olsaydın, öğrencilerine bol bol bütçe açığı ve kamu harcamaları üzerine ders anlatırdın!

Milton Friedman

Milton Friedman

Sen tam bir serbest piyasa aşığısın! Ekonomik büyümenin en büyük destekçisinin bireyler ve girişimciler olduğuna inanıyor, devlet müdahalesinden pek haz etmiyorsun. Tıpkı Friedman gibi, senin için en iyi çözüm, piyasaların kendi dengesini bulmasına izin vermek. Para arzı, enflasyon ve faiz oranları üzerine saatlerce konuşabilir, minimum devlet maksimum birey felsefesiyle hareket edebilirsin. Senin derslerinde öğrenciler bol bol monetarizmi ve serbest piyasanın gücünü öğrenirdi!

Karl Marx

Karl Marx

Sen olaylara sadece ekonomik açıdan bakmıyor, sistemin sosyal boyutunu da göz önünde bulunduruyorsun! Kapitalizmin kusurlarına dair keskin gözlemlerin var ve gelir adaletsizliği en çok üzerine düşündüğün konuların başında geliyor. Tıpkı Marx gibi, sen de ekonomiyi sınıflar arası mücadele ekseninde değerlendiriyor ve üretim araçlarının kimde olduğuna dikkat ediyorsun. Eğer bir profesör olsaydın, öğrencilerin kapitalizmin dinamiklerini analiz eden derin tartışmalara girerdi!

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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