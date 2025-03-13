Sen olaylara sadece ekonomik açıdan bakmıyor, sistemin sosyal boyutunu da göz önünde bulunduruyorsun! Kapitalizmin kusurlarına dair keskin gözlemlerin var ve gelir adaletsizliği en çok üzerine düşündüğün konuların başında geliyor. Tıpkı Marx gibi, sen de ekonomiyi sınıflar arası mücadele ekseninde değerlendiriyor ve üretim araçlarının kimde olduğuna dikkat ediyorsun. Eğer bir profesör olsaydın, öğrencilerin kapitalizmin dinamiklerini analiz eden derin tartışmalara girerdi!