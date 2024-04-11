BigMac Endeksine Rakip Lahmaç Endeksi: İşte Ortalama Lahmacun Fiyatlarının Yıllara Göre Değişimi
BigMac Endeksine Rakip Lahmaç Endeksi: İşte Ortalama Lahmacun Fiyatlarının Yıllara Göre Değişimi
Geleneksel yemeklerimizin belki de en çok tüketileni olan lahmacunun yapılış şekli, gramajı, restoranın bulunduğu bölge ve malzeme kalitesi gibi faktörleri fiyatında büyük değişimlere sebep olabiliyor. Bundan dolayı analiz yaparken ortalama fiyatlara odaklanmak çok daha doğru olacak. Son 10 yılda lahmacun fiyatlarında olan değişimlere gelin birlikte bir bakalım...
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Lahmacun endeksini yaparken 10 yıl öncesinden yani 2014 yılından başlıyoruz.
2015 ve 2016 yıllarında ise fiyatlarda artış olsa da gözle görülen bir istikrar mevcuttu.
2015 ve 2016 yılı arasında çok büyük fiyat değişiklikleri olmadı.
Takvimler 2017 yılını gösterdiğinde ortalama lahmacun fiyatları 7,5 TL seviyelerin ulaştı.
2018 ve 2019 yıllarında döviz piyasasında yükselişler meydana geldi ve elbette bu yemek sektörünü ve dolayısıyla lahmacunu da etkilemiş oldu
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2020 yılının tartışmasız en büyük olayı pandemiydi. Pandemiyle birlikte sadece hayat tarzlarımız değil aynı zamanda ekonomik durumlarımız da tüm dünya ile birlikte değişti
Pandemi tüm hızıyla devam ederken diğer tüm sektörler şekil değiştirirken yemek sektörü de bu değişimden nasibini aldı.
Fiyatların neredeyse ikiye katlandığı 2022 yılında lahmacun yemek daha da zorlaştı.
2023 yılından itibarense fiyatları takip etmek artık hepimiz için borsa takip etmek gibi oldu.
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