BigMac Endeksine Rakip Lahmaç Endeksi: İşte Ortalama Lahmacun Fiyatlarının Yıllara Göre Değişimi

Lahmacun fiyatlarında yerden yere değişen ücretlerinin arasındaki fark oldukça yükseldi. Bazı restoranlar 50 TL olan lahmacun bir başkasında 100 TL olabiliyordu. Ortalama fiyatın 70 TL'ye dayandığı bu dönemin ilacı bir nebze de olsa 2024 yılında 17002 TL yükseltilen asgari ücret oldu. Ortalama fiyatı 90 TL seviyelerine ulaşan lahmacunu asgari maaş ile 190 kez tadabiliyoruz. Böylece 10 yıllık serüvenimiz 2,5 TL ile başlayıp 90 TL ile son bulmuş oluyor.