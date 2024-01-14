Beyşehir Gölü'nde Yerleşik İnsan Yaşamı Olan Mada Adası'nın Sıra Dışı Öyküsünü Mutlaka Okumalısınız
Beyşehir Gölü'nde Yerleşik İnsan Yaşamı Olan Mada Adası'nın Sıra Dışı Öyküsünü Mutlaka Okumalısınız
Mada Adası veya diğer adıyla Kazak Adası, Beyşehir Gölü üzerinde bulunan en büyük ada.
İlginç olan ise bu Ada'nın üstünde yerleşik insan yaşamı olan bir köy bulunması.
Kulağa oldukça egzotik geliyor ama burada yaşayan insanların pek de öyle düşündükleri söylenemez.
Bu içeriğimizde sizleri Anadolu'nun unutulmuş toprağına götüreceğiz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ada denildiğinde çoğumuzun aklında tatil beldeleri, turistler, gözde mekanlar, cıvıltılı sokaklar geliyor olabilir... Halbuki bu ön kabul tüm adalar için geçerli değil.
Mada Adası, Beyşehir Gölü'nde yer alan 32 Ada ve Adacığın en büyüğü. 800-900 dönüm ekilebilir alanı olan Ada, aslında ilçe kurulabilecek kadar büyük bir alana sahip. Ancak Ada'nın sadece küçük bir bölümünde yerleşim var.
Mada Adası, dışarıdan bakıldığında temiz havası, göl manzarası ile egzotik bir görüntüye sahip olsa da Ada'da yaşayanlar için durum bu kadar iyimser değil.
Adalılar kendilerini karaya bağlayacak bir köprünün inşa edilmesi için uzun yıllardır mücadele ediyor. Buna karşın çok az nüfusun yaşadığı Mada Adası için büyük bir yatırım olan köprü yapımına başlanmadı.
Bu adanın sıra dışı yapısı belgeselcilerin de ilgisini çekti. 17.Uluslararası Adana Altın Koza film Festivali En İyi Belgesel Film ödülü Musa Ak tarafından çekilen "Mada" belgeseline verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Rivayete göre Alaaddin Keykubat'ın oğlu, Beyşehir Gölü'ne düşmüş ve bir daha bulunamamış. Bunun üzerine hünkâr bu gölde artık kimsenin ölmemesi için halktan yapağı ve bir miktar kül istemiş.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın