Beyşehir Gölü'nde Yerleşik İnsan Yaşamı Olan Mada Adası'nın Sıra Dışı Öyküsünü Mutlaka Okumalısınız

Mada Adası veya diğer adıyla Kazak Adası, Beyşehir Gölü üzerinde bulunan en büyük ada.

İlginç olan ise bu Ada'nın üstünde yerleşik insan yaşamı olan bir köy bulunması.

Kulağa oldukça egzotik geliyor ama burada yaşayan insanların pek de öyle düşündükleri söylenemez.

Bu içeriğimizde sizleri Anadolu'nun unutulmuş toprağına götüreceğiz.