Beyaz Show’un Dönüşünü Mizahına Alet Edenden Sevgili Buldu Diye Baklava Dağıtana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Beyaz Show’un Dönüşünü Mizahına Alet Edenden Sevgili Buldu Diye Baklava Dağıtana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine bir haftayı geride bıraktık. Yine gündem epey yoğundu ve yine günü, günün tweetleriyle kapatıyoruz. Bu hafta da twitter kullanıcıları yazdıklarıyla hem güldürdü hem hislerimize tercüman oldu. Bakalım bu hafta kimler yazıklarıyla beğeni toplamış, kimlerin tweetleri viral olmuş.
Keyifli okumalar 🚀
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Gördüğüm en haklı isyan
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Arkadaşın da sevgilinin de hayırlısı
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Sadece kitap kurtları anlar
Kim ne istiyor hiçbir şey belli değil
Galatasaraylı arkadaşlar korkmasın ama ben de aynı fikirdeyim
Daha başlamadan güldürdü
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Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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