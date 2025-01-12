Beyaz Show’un Dönüşünü Mizahına Alet Edenden Sevgili Buldu Diye Baklava Dağıtana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yine bir haftayı geride bıraktık. Yine gündem epey yoğundu ve yine günü, günün tweetleriyle kapatıyoruz. Bu hafta da twitter kullanıcıları yazdıklarıyla hem güldürdü hem hislerimize tercüman oldu. Bakalım bu hafta kimler yazıklarıyla beğeni toplamış, kimlerin tweetleri viral olmuş.

Keyifli okumalar 🚀