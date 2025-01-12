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Beyaz Show’un Dönüşünü Mizahına Alet Edenden Sevgili Buldu Diye Baklava Dağıtana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Beyaz Show’un Dönüşünü Mizahına Alet Edenden Sevgili Buldu Diye Baklava Dağıtana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.01.2025 - 18:06

Yine bir haftayı geride bıraktık. Yine gündem epey yoğundu ve yine günü, günün tweetleriyle kapatıyoruz. Bu hafta da twitter kullanıcıları yazdıklarıyla hem güldürdü hem hislerimize tercüman oldu. Bakalım bu hafta kimler yazıklarıyla beğeni toplamış, kimlerin tweetleri viral olmuş.

Keyifli okumalar 🚀

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Hazırsan başlayalım 🙌

Gördüğüm en haklı isyan

Gördüğüm en haklı isyan
twitter.com

Bazı farkındalıklar

👇

👇
twitter.com

Arkadaşın da sevgilinin de hayırlısı

Arkadaşın da sevgilinin de hayırlısı
twitter.com
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Sadece kitap kurtları anlar

Sadece kitap kurtları anlar
twitter.com

Kim ne istiyor hiçbir şey belli değil

Kim ne istiyor hiçbir şey belli değil
twitter.com

Galatasaraylı arkadaşlar korkmasın ama ben de aynı fikirdeyim

Galatasaraylı arkadaşlar korkmasın ama ben de aynı fikirdeyim
twitter.com

Daha başlamadan güldürdü

Daha başlamadan güldürdü
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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