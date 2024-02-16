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Beyaz Eşya Fiyatları 5 Yılda Nasıl Değişti? Beyaz Eşyanın 5 Yıl Önceki Günümüzdeki Karşılıkları

etiket Beyaz Eşya Fiyatları 5 Yılda Nasıl Değişti? Beyaz Eşyanın 5 Yıl Önceki Günümüzdeki Karşılıkları

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 12:01

Zamanda yolculuk yapıp beyaz eşya fiyatları neydi ne oldu onları keşfetmeye ne dersiniz? Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın, mazide fiyat kontrolüne çıkıyoruz!

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1. Çamaşır makinesi

2019 yılında 2.400 TL civarında olan çamaşır makineleri günümüzde şu anda ortalama 12.000 ile 14.000 TL arasında değişiyor.

2. Buzdolabı

5 yıl önce 3.079 TL ortalamaya alınan normal bir buzdolabı şu anda ortalama 13.600 TL'ye satılıyor.

3. Bulaşık makinesi

Günlük hayatımızda sık sık kullandığımız bulaşık makinesinin 5 yıl önceki ortalama fiyatı 1.800 TL iken şu anda ortalama 13.400 TL civarında bulunuyor.

4. Ankastre mikrodalga fırın

Güzel yemeklerin yapıldığı bir ankastre mikrodalga fırın 5 yıl önce 620 TL iken şu anda ortalama olarak 3.200 TL'ye satılıyor.

5. Elektrikli süpürge

5 yıl önce ortalama fiyatı 980 TL olan bir elektrikli süpürgeyi şu an almak isterseniz ortalama fiyatı 5.300 TL olarak karşımıza çıkıyor.

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6. Su ısıtıcısı

Neredeyse her gün kullandığımız bir su ısıtıcısının 5 yıl önceki fiyatı ortalama 60 TL iken şu anda 750 TL bir fiyat ortalamasına sahip.

7. Klima

Özellikle yaz aylarının kurtarıcısı olan klimaların fiyatı 5 yıl önce ortalama 4.800 TL iken şu anda 18.000 TL'den başlıyor ve yükseliyor.

8. Ütü

5 yıl önce ortalama ve normal bir ütünün fiyatı 500 TL iken şu anda bir ütü almak isterseniz 3.000 TL ayırmanız gerekiyor.

9. Türk kahve makinesi

5 yıl önce Türk kahve makinesi alıp kahvenin tadını çıkartmak istiyorsanız 850 TL ayırmak gerekiyordu. Şu anda Türk kahvesi içmek isterseniz en az 2.600 TL ayırmanız gerekiyor.

10. Tost makinesi

5 yıl önce ortalama düz bir tost makinesinin fiyatı 120 TL iken şu anda en az 1.000 TL ayırmanız gerekiyor. Tabii ki özellikleri arttıkça fiyatları da artıyor.

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