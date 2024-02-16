Beyaz Eşya Fiyatları 5 Yılda Nasıl Değişti? Beyaz Eşyanın 5 Yıl Önceki Günümüzdeki Karşılıkları
Beyaz Eşya Fiyatları 5 Yılda Nasıl Değişti? Beyaz Eşyanın 5 Yıl Önceki Günümüzdeki Karşılıkları
Zamanda yolculuk yapıp beyaz eşya fiyatları neydi ne oldu onları keşfetmeye ne dersiniz? Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın, mazide fiyat kontrolüne çıkıyoruz!
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1. Çamaşır makinesi
2. Buzdolabı
3. Bulaşık makinesi
4. Ankastre mikrodalga fırın
5. Elektrikli süpürge
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6. Su ısıtıcısı
7. Klima
8. Ütü
9. Türk kahve makinesi
10. Tost makinesi
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