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Beşiktaş - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Beşiktaş - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
02.02.2024 - 15:23

Trendyol Süper Lig'in 24.haftasında, ligde dördüncü sırada bulunan Beşiktaş, üçüncü sırada yer alan Trabzonspor'u evinde misafir edecek. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan iki ekibin mücadelesi heyecanla beklenirken maçın yayın bilgileri de merak konusu oldu. Peki Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

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Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 102'nci kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 102'nci kez karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 102'nci kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de son altı maçta Trabzonspor'a konuk olduğunda galip gelemeyen Beşiktaş, iç sahada ise daha uzun bir galibiyet hasreti yaşadığı rakibi yine bordo-mavililerdi; bu sergi Nisan 1978 ile Mart 1985 arasında sekiz maça ulaştı.

Sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor evinde 3-0 kazanmıştı.

Sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor evinde 3-0 kazanmıştı.

Trabzonspor, Türkiye Süper Lig'in ilk yarısındaki maçlara güçlü bir başlangıç yaparak, evinde oynadığı ilk maçta rakibini 3-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti.

Beşiktaş - Trabzonspor sakatlar

Beşiktaş - Trabzonspor sakatlar

Beşiktaş'ta A. Hadziahmetovic, A. Oxlade-Chamberlain, Emrecan Uzunhan, Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Salih Uçan, Umut Meraş, V. Aboubakar sakatlık nedeniyle forma giyemeyecekler. Trabzonspor'da ise D. Kourbelis, F. Benkovic - Hüseyin Türkmen, M. Orsic sakatlık sebebiyle, Umut Bozok cezalı olduğundan sahada olamayacaklar.

Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Trabzonspor maçında hakem Arda Kardeşle görev yapacak. Hakemin yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacaktır. 04 Şubat Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00 da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Beşiktaş- Trabzonspor Süper Lig tek maç satın al

Beşiktaş- Trabzonspor Süper Lig tek maç satın al

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