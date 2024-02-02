Beşiktaş - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Beşiktaş - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 24.haftasında, ligde dördüncü sırada bulunan Beşiktaş, üçüncü sırada yer alan Trabzonspor'u evinde misafir edecek. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan iki ekibin mücadelesi heyecanla beklenirken maçın yayın bilgileri de merak konusu oldu. Peki Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde.
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Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 102'nci kez karşı karşıya gelecek.
Sezonun ilk yarısındaki maçta Trabzonspor evinde 3-0 kazanmıştı.
Beşiktaş - Trabzonspor sakatlar
Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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