Beşiktaş - Trabzonspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Süper Lig'de son altı maçta Trabzonspor'a konuk olduğunda galip gelemeyen Beşiktaş, iç sahada ise daha uzun bir galibiyet hasreti yaşadığı rakibi yine bordo-mavililerdi; bu sergi Nisan 1978 ile Mart 1985 arasında sekiz maça ulaştı.