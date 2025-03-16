Beşiktaş'tan Büyük Rezalet!

Bu nedenlerden biri, takım gözünde lig iddiasının yitirilmesi olabilir. Şampiyonluk iddiası bitmiş olabilir ama ulaşılabilecek en iyi yer olan üçüncülük için savaşılması gerektiğinin farkında olmaları gerekir.

İkinci neden de oyuncu aylıkları olabilir. Şayet yeni yönetim oyuncu aylıklarını, sermaye artışı sonrasına bıraktıysa futbolcular bu yüzden de isteksiz oynuyor olabilir. Şayet bu nedenle oynamıyorlarsa bu takımın yüzde sekseni sezonu yollamak gerekir.

Geçen haftaki maç yorumumda, Beşiktaş’ın üç stoperle sahaya çıktı maçların çoğunu kaybettiğini yazmıştım. Bu hafta da hoca yine üç stoperle maça başladı. Tayyip Talha’nın sağ bekte oynamayacağı geçen hafta net olarak görülmüştü. Hocanın bu ısrarını anlayamadım. Nitekim yenilen golde de Tayyip Talha’nın pozisyon hatası vardı; rakiple top arasında yer alması gerekirken, rakibin arkasında kaldı ve golü yedik.

Takıma bir bütün olarak baktığımızda, “Aferin, iyi oynadı” diyebileceğimiz tek bir oyuncu yoktu. İlk yarıda direkten dönen iki şut var ama bu iki şut dışında da bir pozisyon yok. İstatistik olarak baktığımızda, toplam 26 şut var, isabetli şut sayısı ise beş. Bu kadar şut atıp golü bulamamanın temel nedeni ise futbolcuların laubalilikleridir. İşi biraz ciddiye alıp, o şutları atsalardı en az biri gol olabilirdi.