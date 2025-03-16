Beşiktaş'tan Büyük Rezalet!
Beşiktaş'tan Büyük Rezalet!
Beşiktaş, Solskjaer döneminde çok hızlı bir çıkış yakaladı ve tekrar düşüşe geçti. Trabzonspor ve Eyüpspor maçlarında seyrettiğimiz Beşiktaş ile son iki maçtır seyrettiğimiz Beşiktaş’ın aynı takım olduğunu kabul etmek çok zor.
Aslında düşüş Kayserisppor maçında başlamıştı. Ancak skor üstünlüğü yakalandığı için düşüş çok fazla göze batmadı. Kayserispor maçında Mert Günok üç kez rakiple karşı kalıp, o kritik kurtarışları yapmasa, takımdaki düşüş daha o maçtan fark edilecekti.
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Bir takımın bu kadar çabuk düşüş yaşaması için geçerli nedenleri olması gerekir.
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Bu maçın en kötülerinden biri Rafa Silva idi.
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