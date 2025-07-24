Beşiktaş 2-4 Shakhtar Donetsk: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Arda Turan’ın Takımına Direnemedi
Sezonun ilk resmi maçına Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk karşısında çıkan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşmasından 4 gollü yenilgiyle sahadan ayrıldı.
Tüpraş Stadyumu’nda tribünlerin bir kısmı mücadelenin son dakikalarında Teknik Direktör Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu. Bu tezahüratlara bazı taraftarlar ise istifa tezahüratlarıyla tepki gösterdi.
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup oldu.
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Joao Mario yeni sezona golle başladı.
Rashica ıslıklandı, Sergen Yalçın sesleri yükseldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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