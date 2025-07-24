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Beşiktaş 2-4 Shakhtar Donetsk: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Arda Turan’ın Takımına Direnemedi

Beşiktaş 2-4 Shakhtar Donetsk: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Arda Turan’ın Takımına Direnemedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.07.2025 - 23:13

Sezonun ilk resmi maçına Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk karşısında çıkan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk karşılaşmasından 4 gollü yenilgiyle sahadan ayrıldı. 

Tüpraş Stadyumu’nda tribünlerin bir kısmı mücadelenin son dakikalarında Teknik Direktör Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu. Bu tezahüratlara bazı taraftarlar ise istifa tezahüratlarıyla tepki gösterdi.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup oldu.

Dolmabahçe'de oynanan ve Bulgar hakem Georgi Kabakov’un yönettiği karşılaşmada siyah beyazlılar, Ukrayna temsilcisine 4-2 yenilerek tur şansını zora soktu. 

Maçın ilk 28 dakikasında siyah beyazlılar arka arkaya gelen gollerle 2-0 geriye düştü. Penaltı vuruşu sonrası yeni transfer Abraham siftah yaparak skoru 2-1'e getirdi. İkinci yarı ise fark önce yeniden 2'ye çıktı ardından Joao Mario ile Beşiktaş tekrar farkı 1'e indirmeyi başardı. Mücadele 4-2 Shakhtar Donetsk galibiyetiyle sona erdi.

Joao Mario yeni sezona golle başladı.

Joao Mario yeni sezona golle başladı.

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında Shakhtar Donetsk’e 4-2 kaybettiği maçta takımının ikinci golünü kaydeden Joao Mario, 2025-2026 sezonuna golle başladı. Mario, siyah-beyazlı formayla ise 8. golüne imza attı. UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’e 4-2 yenildi. Siyah-beyazlıların golleri 40. dakikada Abraham ve 87. dakikada Joao Mario’dan geldi. Yeni sezona golle başlayan Mario, siyah-beyazlı forma altında da 8. golünü kaydetti. Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezonu tüm kulvarlarda 37 maçta 7 gol, 4 asistle tamamlamıştı.

Rashica ıslıklandı, Sergen Yalçın sesleri yükseldi.

Rashica ıslıklandı, Sergen Yalçın sesleri yükseldi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, müsabakada bazı futbolculara da tepki gösterdi. Futbolseverlerin tepkileri, özellikle Milot Rashica üzerinde yoğunlaştı. Top ayağına geldiğinde ıslıklanan Rashica, aynı şekilde oyundan çıkarken de bununla karşı karşıya kaldı.

Tüpraş Stadyumu’nda tribünlerin bir kısmı mücadelenin son dakikalarında Teknik Direktör Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu. Bu tezahüratlara bazı taraftarlar ise istifa tezahüratlarıyla tepki gösterdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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