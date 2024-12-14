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Benim Tuttuğum Zaten Altın Diyenlere: Kuyumcu Açmak Kaça Patlar?

etiket Benim Tuttuğum Zaten Altın Diyenlere: Kuyumcu Açmak Kaça Patlar?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
14.12.2024 - 14:01

Kuyumcuların çok para kazandığını biliyoruz. Herkes bunu duyunca içinden 'Ben de mi açsam bir kuyumcu acaba?' diye düşünmüştür. Bir kuyumcu gördüğünüzde siz de maliyetinin ne olduğunu düşünüyorsanız gelin birlikte bakalım...

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Hangimiz şıkır şıkır mücevherleri sevmeyiz ki?

Hepimizin farklı zevki olsa da buluştuğumuz nokta mücevherleri çok sevmemiz. Altın, gümüş ya da pırlanta, hepsi ayrı güzel değil mi? Peki bu sevgiyi işe dönüştürme fikrine ne dersiniz? Eğer kuyumcu açmak hayalinizse gelin size bu iş ne kadara patlar anlatalım...

Önce böyle bir yer açmanın yüksek bir bütçe gerektirdiğini söyleyerek başlayalım.

Kuyumcudan çok para kazanmak mümkün evet ama bunun için iyi bir yatırım gerektiğini de bilmeniz gerek. Yani biraz para harcamadan iyi bir yer açamayacağınız aşikar.

Kuyumcu açmanın maliyetini hesaplarken birkaç farklı etken var.

Bunların başında kuyumcuyu nerede açmak istediğiniz geliyor. Kuyumcu mağazası açarken önce hangi bölgede açacağınıza karar vermelisiniz. Mağazanız kiraların ya da satış fiyatlarının pahalı olduğu lüks bir semtteyse tabii ki bütçenizin daha çok olması gerekiyor. Ama kiraların ve satışların fiyatlarının daha düşük olduğu ortalama semtlerden birinde kuyumcu açacaksanız o zaman bütçenizin o kadar çok olmasına gerek yok!

Dükkan dışında bir de sermaye faktörü var elbette.

Eee kuyumcu açmak için sadece dükkan tutmak yeterli değil. Bunun dışında en önemli masraflardan biri de sermaye. Altın fiyatlarını düşünürsek bu da biraz maliyetli olacaktır. Bir kuyumcu açmak için en az 4 kilo altın gerektiği söyleniyor. Hatta ortalama bir kuyumcu için 10 kilo altın gerektiği bile söyleniyor. O yüzden ilk olarak bu paranızın olması gerekiyor. Yani en az 11.500.000 milyon civarı bir sermayeniz olması gerekiyor. Tabii bunun üstüne çıkmak size kalmış!

Kuyumculuk için bazı belgelere de ihtiyaç var.

Kuyumcu açabilmek için önce bir ustalık belgesine ihtiyaç var. Bu belge olmadan artık kuyumcu açmak mümkün değil. Bu mesleki yeterlilik belgeniz yoksa kuyumcu açamıyorsunuz. Bunun dışında da normal bir işletme açarken gerekli belgeler kuyumculuk için de lazım!

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Ayrıca kuyumcu açmak için yetkili odaya da kayıt yaptırmak gerek. Bu zorunlu değil ama size avantajlar sağlayabilir.

Bunun için bulunduğunuz yerdeki odayı öncelikle öğrenmelisiniz. Örneğin İstanbul'da kuyumcu açacaksanız İstanbul Kuyumcular Odası'na başvurup kayıt olmanız gerekiyor. Başka bir ilde iseniz oranın odasına kayıt olmalısınız.

Sırada dükkanınızı nasıl tasarlayacağınız var.

Sırada dükkanınızı nasıl tasarlayacağınız var.

Temel şeylerden bahsettik, şimdi de kuyumcunuzu nasıl dekore edeceğinize bakalım. Bu biraz sizin zevkinize bağlı. Eğer şık ve lüks bir kuyumcu açmak istiyorsanız kesenin ağzını biraz açmanız gerekiyor. Ama daha ortalama bir kuyumcu açmak istiyorsanız maliyetler biraz daha düşecek elbette.

Ve önemli masraflardan biri de güvelik.

Bir kuyumcu açıyorsanız her şeyden önce güvenlik sisteminizi iyi kurmanız gerek. Kuyumcularda sıklıkla hırsızlık yapıldığını haberlerde görüyoruz. O yüzden değeri çok yüksek mücevherleri korumak için güvenlik sistemi şart. Tabii ki bu da kalitesine ve kaç tane olacağına göre değişiyor. Büyük yerler için 50.000-100.000 TL'lik bir yatırım gerektirebileceğini söyleyebiliriz.

Her şeyi anlattık. Bakalım toplamda bir kuyumcu açmanın maliyeti ne kadar?

Bütün anlattıklarımızı hesaba katarak baktığımızda bir kuyumcu açmak için en az 13-14 milyona ihtiyacınız olduğunu bilmeniz gerek. Bu fiyatlar elbette ortalama. Çok lüks bir yer açarsanız bu fiyatları aşacaktır.

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buffythevampireslayer
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