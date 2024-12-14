Benim Tuttuğum Zaten Altın Diyenlere: Kuyumcu Açmak Kaça Patlar?

Eee kuyumcu açmak için sadece dükkan tutmak yeterli değil. Bunun dışında en önemli masraflardan biri de sermaye. Altın fiyatlarını düşünürsek bu da biraz maliyetli olacaktır. Bir kuyumcu açmak için en az 4 kilo altın gerektiği söyleniyor. Hatta ortalama bir kuyumcu için 10 kilo altın gerektiği bile söyleniyor. O yüzden ilk olarak bu paranızın olması gerekiyor. Yani en az 11.500.000 milyon civarı bir sermayeniz olması gerekiyor. Tabii bunun üstüne çıkmak size kalmış!