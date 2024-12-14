Benim Tuttuğum Zaten Altın Diyenlere: Kuyumcu Açmak Kaça Patlar?
Benim Tuttuğum Zaten Altın Diyenlere: Kuyumcu Açmak Kaça Patlar?
Kuyumcuların çok para kazandığını biliyoruz. Herkes bunu duyunca içinden 'Ben de mi açsam bir kuyumcu acaba?' diye düşünmüştür. Bir kuyumcu gördüğünüzde siz de maliyetinin ne olduğunu düşünüyorsanız gelin birlikte bakalım...
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Hangimiz şıkır şıkır mücevherleri sevmeyiz ki?
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Önce böyle bir yer açmanın yüksek bir bütçe gerektirdiğini söyleyerek başlayalım.
Kuyumcu açmanın maliyetini hesaplarken birkaç farklı etken var.
Dükkan dışında bir de sermaye faktörü var elbette.
Kuyumculuk için bazı belgelere de ihtiyaç var.
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Ayrıca kuyumcu açmak için yetkili odaya da kayıt yaptırmak gerek. Bu zorunlu değil ama size avantajlar sağlayabilir.
Sırada dükkanınızı nasıl tasarlayacağınız var.
Ve önemli masraflardan biri de güvelik.
Her şeyi anlattık. Bakalım toplamda bir kuyumcu açmanın maliyeti ne kadar?
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