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''Ben Takıntılı İnsanım'' Diyen Teoman Konserlerinde Kullandığı Kablolu Mikrofonun Nedenini Açıkladı

''Ben Takıntılı İnsanım'' Diyen Teoman Konserlerinde Kullandığı Kablolu Mikrofonun Nedenini Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.01.2025 - 20:56

Ünlü sanatçı Teoman sahnede kullandığı kablolu mikrofon tercihinin sebebini açıkladı. Alışkanlıklarına bağlı olduğunu söyleyen sanatçı sahne performanslarındaki detaycılığıyla dikkat çekti. “Nefret özürlüyüm” diyerek mizahi bir itirafta bulunan Teoman hayranlarını bir kez daha gülümsetti. Restoran masalarından sahne mikrofonlarına kadar uzanan takıntıları ise oldukça ilginç!

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Rock müziğinin sevilen ismi Teoman verdiği bir röportajda sahne performanslarındaki tercihlerinden özel hayatına kadar samimi açıklamalarda bulundu.

Rock müziğinin sevilen ismi Teoman verdiği bir röportajda sahne performanslarındaki tercihlerinden özel hayatına kadar samimi açıklamalarda bulundu.

Özellikle yıllardır sahnede kablolu mikrofon kullanmasıyla dikkat çeken sanatçı bu tercihinin ardındaki sebebi anlattı. “Öbür telsiz mikrofonlardan çok rahatsız oluyorum. Benim bir elimin o kabloyu kavraması gerekiyor. Alışkanlık aslında.”

Ancak mikrofon takıntısıyla sınırlı kalmayan açıklamaları da bir o kadar ilginçti. Kendisini takıntılı biri olarak tanımlayan sanatçı günlük hayatta da birçok konuda seçici olduğunu söyledi.

Ancak mikrofon takıntısıyla sınırlı kalmayan açıklamaları da bir o kadar ilginçti. Kendisini takıntılı biri olarak tanımlayan sanatçı günlük hayatta da birçok konuda seçici olduğunu söyledi.

“Nerede oturacağımı seçerim. Restoranda yuvarlak masaya oturmayı sevmem. Bu tarz küçük şeylerim çok” diyen Teoman, “Peki kişilere takar mısınız?” sorusuna ise samimi ve esprili bir yanıt verdi:

“Nerede oturacağımı seçerim. Restoranda yuvarlak masaya oturmayı sevmem. Bu tarz küçük şeylerim çok” diyen Teoman, “Peki kişilere takar mısınız?” sorusuna ise samimi ve esprili bir yanıt verdi:

“Yok, benim insanlarla hiç derdim yok. Hatta bana kelek atanlara bile bir şey yapamıyorum. Ben nefret özürlü diyorum kendime!”

“Yok, benim insanlarla hiç derdim yok. Hatta bana kelek atanlara bile bir şey yapamıyorum. Ben nefret özürlü diyorum kendime!”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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