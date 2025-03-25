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"Ben Siyasetle İlgilenmiyorum" Diyenler İçin Acı Bir Gerçek: Aslında Her Şey Politik!

etiket "Ben Siyasetle İlgilenmiyorum" Diyenler İçin Acı Bir Gerçek: Aslında Her Şey Politik!

Aslı Yirsutimur
Aslı Yirsutimur - Onedio Üyesi
25.03.2025 - 11:31

“Ben siyasetle ilgilenmiyorum.”

“Taraf tutmuyorum.”

“Ben apolitiğim.”

Bu cümleleri duymayanımız kaldı mı? Hatta belki de bir dönem biz de kullandık. Neye, neden karışmadığımızı gerçekten biliyor muyuz gerçekten? Son günlerde yaşanan gelişmeler – özellikle Ekrem İmamoğlu’nun hukuksuz bir şekilde tutuklanması ve ardından gelenler – hepimize çok şey anlatıyor. En çok da şu soruyu sorduruyor: Sessiz kalmak da bir seçimin sonucu değil mi?

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“Ben Apolitiğim” Demek Neyi Reddetmek Anlamına Geliyor?

“Ben Apolitiğim” Demek Neyi Reddetmek Anlamına Geliyor?

'Taraf tutmuyorum.'

'Siyaset kirli, ben bulaşmam.'

'Ben karışmam, huzurumu bozamam.'

Bu cümleler sana da tanıdık mı geliyor? Ama bir düşün: Karışmadığını sandığın her şey zaten seni karıştırıyor.

Öncelikle şunu netleştirelim: Apolitiklik, “siyasi görüş belirtmemek” ya da “hiçbir siyasi partiye yakın hissetmemek” değildir. Apolitiklik, toplumun adalet, eşitlik ve hak mücadelesine karşı kayıtsız kalmaktır. Bu kayıtsızlık, özellikle baskı dönemlerinde, adaletsizlik karşısında susmakla eşdeğerdir. Siyaset sadece sandıktan ibaret değildir. Siyaset, yaşadığımız her şeydir. Bu yüzden de bizler, zavallı bizler, her gün siyasetle iç içe yaşarız. 

Bir psikolog ne yazmış biliyor musun? 'Terapiye gidememek çünkü karşılayamamak da politiktir.' İşte bu cümle, “apolitiklik” zannedilen şeyin ta kendisini özetliyor. Çünkü üzgünüm ki biz her şeyin politik olduğu bir ülkede yaşıyoruz.Kiralar uçmuş mu? Maaşın ay sonunu görmüyor mu? Devlet hastanesinden randevu bulamıyor musun? Eğitim sistemi seni çaresiz mi bırakıyor? Kadın olarak sokakta güvende hissediyor musun? O zaman doğru yerdesin! Bunların hiçbiri kişisel sorun değildir, hepsi ama hepsi politiktir. Ve tüm bunlar olurken, “Ben siyasete karışmam” demek, aslında bu olanlara “Evet” demektir.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte toplumun iradesine açıkça saldırılıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte toplumun iradesine açıkça saldırılıyor.

Ama bazıları hâlâ diyor ki: “Beni ilgilendirmez, olan oluyor, yapacak bir şey yok.” İşte tam da bu zihniyet yüzünden hiçbir şey değişmiyor!

Bazen bir şey söylememek, “Ben buradayım” dememek, zulme sessiz kalmaktır. Bu yüzden unutma: Zulme sessiz kalan, onun ortağı olur.

“Ben apolitiğim” demek, konforlu bir koltukta susmayı tercih etmektir. Oysa ki bugün, haksızlık karşısında sesini çıkaran herkes politiktir. Sessizlik de bir duruştur ama ne yazık ki bu duruş genellikle zalimin lehine işler. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması bir kişiye karşı yapılan değil, toplumun iradesine yapılan bir saldırıdır. Nihayetinde biz hâlâ susuyorsak, gelecekte çocuklarımıza anlatacak hiçbir vicdanımız kalmayacak.

Sözün özü şu: Siyasetle ilgilenmemek mümkündür belki ama adaletle ilgilenmemek, insanlıktan feragat etmektir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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