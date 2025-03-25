"Ben Siyasetle İlgilenmiyorum" Diyenler İçin Acı Bir Gerçek: Aslında Her Şey Politik!
"Ben Siyasetle İlgilenmiyorum" Diyenler İçin Acı Bir Gerçek: Aslında Her Şey Politik!
“Ben siyasetle ilgilenmiyorum.”
“Taraf tutmuyorum.”
“Ben apolitiğim.”
Bu cümleleri duymayanımız kaldı mı? Hatta belki de bir dönem biz de kullandık. Neye, neden karışmadığımızı gerçekten biliyor muyuz gerçekten? Son günlerde yaşanan gelişmeler – özellikle Ekrem İmamoğlu’nun hukuksuz bir şekilde tutuklanması ve ardından gelenler – hepimize çok şey anlatıyor. En çok da şu soruyu sorduruyor: Sessiz kalmak da bir seçimin sonucu değil mi?
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“Ben Apolitiğim” Demek Neyi Reddetmek Anlamına Geliyor?
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte toplumun iradesine açıkça saldırılıyor.
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