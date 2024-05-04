Bembeyaz Dişleriyle Etkileyen Köpekten Gelecekten Gelen Adamlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bembeyaz Dişleriyle Etkileyen Köpekten Gelecekten Gelen Adamlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Evet, bakalım son 24 saatte Twitter’da kimler neler paylaşmış, nelere gülünmüş? Gelin hep beraber biraz modumuzu yükseltelim!
İyi eğlenceler 🚀
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Ve başlayalım!
Link var mı?
E doğru demiş ama.
Laik atak vakti.
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👇
Kim hayır diyebilir ki?
Unutmayın ki biz bir Heimlich ülkesiyiz.
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Yakında çıkar kokusu.
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