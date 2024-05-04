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Bembeyaz Dişleriyle Etkileyen Köpekten Gelecekten Gelen Adamlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bembeyaz Dişleriyle Etkileyen Köpekten Gelecekten Gelen Adamlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 18:20

Evet, bakalım son 24 saatte Twitter’da kimler neler paylaşmış, nelere gülünmüş? Gelin hep beraber biraz modumuzu yükseltelim!

İyi eğlenceler 🚀

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Ve başlayalım!

Ve başlayalım!
twitter.com

Link var mı?

Link var mı?
twitter.com

E doğru demiş ama.

E doğru demiş ama.
twitter.com

Cevabı bilen varsa aydınlanalım. 🙏🏻

Laik atak vakti.

Laik atak vakti.
twitter.com
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Süs köpeklerindeki şaşırtmayan agresyon…

👇

👇
twitter.com

Kim hayır diyebilir ki?

Kim hayır diyebilir ki?
twitter.com

Sizce?

Unutmayın ki biz bir Heimlich ülkesiyiz.

Unutmayın ki biz bir Heimlich ülkesiyiz.
twitter.com
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Yakında çıkar kokusu.

Yakında çıkar kokusu.
twitter.com

Yarın görüşmek üzere… ✌️

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