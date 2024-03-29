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Belediyenin Kadrolu Kayıp Eşekleri İki Başkan Adayının Arasını Açtı

Belediyenin Kadrolu Kayıp Eşekleri İki Başkan Adayının Arasını Açtı

Elazığ
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.03.2024 - 08:43

Elazığ’ın Maden ilçesinde çöp toplanması için alınan 5 eşeğin kayıp olduğu ortaya çıktı. AK Parti Maden adayı eski başkan Musa Orhan, “Benden sonra eşeklere ne oldu bilemem” dedi.

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Yerel seçimlere az bir süre kala en ilginç belediye haberlerinden biri de Elazığ’ın Maden ilçesinden geldi.

Yerel seçimlere az bir süre kala en ilginç belediye haberlerinden biri de Elazığ’ın Maden ilçesinden geldi.

Sözcü’de Saygı Öztürk’ün haberine göre; Maden ilçesinde çöp toplamada kullanılan belediyeye ait 5 eşek ortadan kayboldu.

Sözcü’de Saygı Öztürk’ün haberine göre; Maden ilçesinde çöp toplamada kullanılan belediyeye ait 5 eşek ortadan kayboldu.

Kaynak

Elazığ’da Yerel TV’nin konuğu olan Maden Belediye Başkanı ve YRP Maden Belediye Başkan Adayı Orhan Yavuz, kendisinden önceki döneme ait Maden Belediyesi’nde çöp toplamak için eşek alımı ödemesi yapılmasına rağmen eşeklerin belediyede olmadığını iddia etti.

Elazığ’da Yerel TV’nin konuğu olan Maden Belediye Başkanı ve YRP Maden Belediye Başkan Adayı Orhan Yavuz, kendisinden önceki döneme ait Maden Belediyesi’nde çöp toplamak için eşek alımı ödemesi yapılmasına rağmen eşeklerin belediyede olmadığını iddia etti.

“Maden’de çöp hayvanlarla toplanıyor. 2018’de alınan eşekler görevlilere dağıtılmış. Eşekleri getirmesini istedim. Personel ise hayvanları kendi paralarıyla aldığını bildirdi. Ancak, belediyede eşekler için beş bin lira ödendiğine ilişkin harcama pusulası, eşekleri satan kişinin kimlik bilgisi fotokopisi var. Eşekler ortada yok. Olayı yargıya taşıdık.”

“Maden’de çöp hayvanlarla toplanıyor. 2018’de alınan eşekler görevlilere dağıtılmış. Eşekleri getirmesini istedim. Personel ise hayvanları kendi paralarıyla aldığını bildirdi. Ancak, belediyede eşekler için beş bin lira ödendiğine ilişkin harcama pusulası, eşekleri satan kişinin kimlik bilgisi fotokopisi var. Eşekler ortada yok. Olayı yargıya taşıdık.”

Suçlanan Musa Orhan, “Görevimi tamamladıktan sonra eşeklere ne oldu bilemem. Tam 20 yıldır rakibiz ve Yavuz, AKP’den ayrılıp YRP’den aday oldu. Şimdi üçüncü kez birbirimizin rakibiyiz” dedi.

Suçlanan Musa Orhan, “Görevimi tamamladıktan sonra eşeklere ne oldu bilemem. Tam 20 yıldır rakibiz ve Yavuz, AKP’den ayrılıp YRP’den aday oldu. Şimdi üçüncü kez birbirimizin rakibiyiz” dedi.

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