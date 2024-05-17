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Belediyelerin Ücretsiz HPV Aşısı Desteğine Halkın Yoğun Talebi!

etiket Belediyelerin Ücretsiz HPV Aşısı Desteğine Halkın Yoğun Talebi!

Dr.Gökçen Erdoğan
Dr.Gökçen Erdoğan - yazio
17.05.2024 - 23:50

HPV aşısının belediyelerce ücretsiz uygulanması, sanırım bir hekim olarak bu yıl en sevindiğim gelişmelerden biri. Bu siyaset üstü bir ihtiyaç ve bir acil durum çağrısıydı aslında. Sonunda karşılık bulmasına ve sistemli biçimde uygulanır hale gelmesine hepimiz sevinmeliyiz. Yetmez ama güzel bir adım.

HPV aşısı, HPV (Human Papillomavirus), cilt ve mukozalarda enfeksiyona yol açan bir virüstür. Bu virüs, cinsel yolla bulaşır ve kadın ve erkeklerde cinsel organ kanserlerine neden olabilir. Özellikle rahim ağzı kanseri riskini artırır. Ancak unutulmamalıdır ki HPV aşısı, bu riski büyük ölçüde azaltabilir.

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Rahim ağzı kanseri dünya çapında en önemli jinekolojik kanserler arasında yer almaya devam ediyor.

Rahim ağzı kanseri dünya çapında en önemli jinekolojik kanserler arasında yer almaya devam ediyor.

Güncel verilere göre dünya çapında tüm kanserler arasında en yaygın on dördüncü, kadınlar arasında ise dördüncü sırada yer alıyor.

Rahim ağzı kanseri müdahalesi birincil ve ikincil korumaya odaklanır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde birincil ve ikincil koruma programları uygulanmazsa, önümüzdeki 50 yıl içinde 44 milyondan fazla kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konacak. Yüksek kapsamlı aşılama hızlı bir şekilde uygulanabilirse, hastalık yükü üzerinde önemli bir etki otuz ile kırk yıl sonra görülecektir, ancak daha yakın vadeli etki, HPV aşılamasından fayda görmeyecek daha ileri yaştaki kadınlara servikal tarama yapılmasını gerektirecektir.

2020’den itibaren hem HPV aşılamasının hem de servikal taramanın geniş kapsamı, 2069 yılına kadar 12.5-13.4 milyona kadar serviks kanseri vakasını önleme potansiyeline sahiptir. HPV aşısı, HPV’nin neden olduğu kanserlerin %90’ından fazlasının yanı sıra anal, vajinal, servikal ve vulvar prekanserleri (kansere yol açabilen anormal hücreler) önleyebilir.

Bu bilgilere baktığınızda da görüyorsunuz ki belediyelerin ücretsiz olarak HPV aşısı yapması, toplum sağlığı için kritik önemde bir adımdır. İşte nedenleri:

Bu bilgilere baktığınızda da görüyorsunuz ki belediyelerin ücretsiz olarak HPV aşısı yapması, toplum sağlığı için kritik önemde bir adımdır. İşte nedenleri:

Erişilebilirlik: Ücretsiz aşılar, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın da bu önemli korunma yöntemine erişebilmesini sağlar.

Bilinçlendirme: Belediyelerin bu hizmeti sunması, toplumu HPV’nin risklerine karşı bilinçlendirecektir. Aşı hakkında doğru bilgiye sahip olan bireyler, daha bilinçli kararlar alabilir.

Toplum Bağışıklığı: HPV aşısı, toplum bağışıklığını artırır. Bu sayede virüsün yayılma hızı düşer ve cinsel organ kanserlerine karşı koruma sağlanır.

Ne olur sağlığımızı korumak için bu fırsatı kaçırmayalım. X parti Y parti hiç fark etmez, hepsi bize hizmet için bizim seçtiğimiz oluşumlar ve hizmetlerinin yaşamımıza bir katkı sunmasını beklemeliyiz.

HPV aşısının önemli bir katkı olduğunu bir hekim olarak bir kez daha hatırlatırım. Belediyelerin ücretsiz HPV aşısı hizmetini kullanarak, geleceğimizi daha sağlıklı bir şekilde inşa edebiliriz. Ama daha da önemlisi, bu hizmetin ülke çapında daha da yayılması, teşvik edici olması. Unutmayın, bu bir siyasi mesele değil, hepimizin ortak sağlığı için bir ihtiyaçtır.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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