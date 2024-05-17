Belediyelerin Ücretsiz HPV Aşısı Desteğine Halkın Yoğun Talebi!

HPV aşısının belediyelerce ücretsiz uygulanması, sanırım bir hekim olarak bu yıl en sevindiğim gelişmelerden biri. Bu siyaset üstü bir ihtiyaç ve bir acil durum çağrısıydı aslında. Sonunda karşılık bulmasına ve sistemli biçimde uygulanır hale gelmesine hepimiz sevinmeliyiz. Yetmez ama güzel bir adım.

HPV aşısı, HPV (Human Papillomavirus), cilt ve mukozalarda enfeksiyona yol açan bir virüstür. Bu virüs, cinsel yolla bulaşır ve kadın ve erkeklerde cinsel organ kanserlerine neden olabilir. Özellikle rahim ağzı kanseri riskini artırır. Ancak unutulmamalıdır ki HPV aşısı, bu riski büyük ölçüde azaltabilir.