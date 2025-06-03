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Beklenen Düet Geldi! Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’den ”Kayboldum Masalında” Dinleyicilerden Tam Not Aldı

Beklenen Düet Geldi! Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’den ”Kayboldum Masalında” Dinleyicilerden Tam Not Aldı

Mia Zona
Mia Zona - Onedio Editörü
03.06.2025 - 10:57

Bu ikili bir araya çoktan gelmeliydi!

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Türk pop müziğinin parlayan yıldızı Aleyna Tilki yine bizi yeniden mest edecek!

Türk pop müziğinin parlayan yıldızı Aleyna Tilki yine bizi yeniden mest edecek!

Hayatımıza girdiğinde henüz küçücüktü ve sesiyle hepimizi hayran bırakmıştı, hatırlıyor musunuz o nasıl bir “Gesi Bağları” performansıydı öyle! Sonrasında “Cevapsız Çınlama” ile tüm Türkiye’nin tanıdığı bir isme dönüştü, gerisini de tarih yazdı diyebiliriz!

Cesur ve özgün sesiyle hayat verdiği şarkıların yanında cover’larıyla önceden bilinen şarkılara bambaşka ruhlar kattı.

Cesur ve özgün sesiyle hayat verdiği şarkıların yanında cover’larıyla önceden bilinen şarkılara bambaşka ruhlar kattı.

Öyle ki insanın artık beğendiği her şarkıyı bir de Aleyna Tilki’den dinleyesi geliyor. Yıllar önce seslendirdiği Mabel Matiz şarkısı “Ya Bu İşler Ne” ile tam olarak bu hissi tekrar yaşatmıştı.

“Ya Bu İşler Ne” yorumu çok başarılı oldu ve çok sevildi.

“Ya Bu İşler Ne” yorumu çok başarılı oldu ve çok sevildi.

Sesinin bir Mabel Matiz şarkısına bu derece uyması müzikseverleri gözünden kaçmadı haliyle, o günden bu yana herkes düet beklentisi içine girdi. Hatta müzikseverler kendilerini tutamayıp yapay zeka ile ikilinin düet yaptığı şarkılar hazırladı.

Sonuç olarak bu ikilinin bir araya gelmesi kaçınılmazdı ve beklentiler ”Kayboldum Masalında” şarkısıyla gerçeğe dönüştü!

Sonuç olarak bu ikilinin bir araya gelmesi kaçınılmazdı ve beklentiler ”Kayboldum Masalında” şarkısıyla gerçeğe dönüştü!

Aleyna Tilki’nin müzik kariyerindeki ilk albümü olacak “Kırlar”, Temmuz ayında sevenleriyle buluşmaya hazırlanırken bu albümün üçüncü teklisi olarak Mabel Matiz ile düet yaptığı “Kayboldum Masalında” şarkısı 30 Mayıs’ta yayınlandı.

Mabel Matiz bu şarkıyı 19 yaşında yazmış.

Mabel Matiz bu şarkıyı 19 yaşında yazmış.

Yıllar önce yazdığı şarkısına Aleyna Tilki ile hayat veren Mabel Matiz’in bu düet için hislerine kulak verelim: “Aleyna çok özel bir yorumcu. Dinleyicileri gibi ben de ona; sesine, kalbine ve safiyetine bayılıyorum. “Kayboldum Masalında” özelinde hoş bir detay da var: Bu şarkı benim 19 yaşımdayken yazıp bestelediğim ilk şarkım. Yirmi yıldır sessiz sedası sahibini beklemiş meğer. Dünyaya onun sesinden dökülmesine çok mutlu oldum. Çağlasın, taşsın, yolu açık olsun.”

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Yayınlandığı ilk gün Spotify Türkiye’nin “New Music Friday Türkiye” listesinde 1 numaraya yerleşti

Şarkı ayrıca sosyal medyada trend listelerine girerek hit olacağının sinyallerini verdi ve dinleyicilerden büyük övgüler aldı. Şimdiden son zamanların en iddialı iş birliklerinden biri oldu diyebiliriz!

Şarkının ayrıca YouTube linkini de şöyle iliştirelim!

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Mia Zona
Mia Zona
Onedio Editörü
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