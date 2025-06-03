Beklenen Düet Geldi! Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’den ”Kayboldum Masalında” Dinleyicilerden Tam Not Aldı

Yıllar önce yazdığı şarkısına Aleyna Tilki ile hayat veren Mabel Matiz’in bu düet için hislerine kulak verelim: “Aleyna çok özel bir yorumcu. Dinleyicileri gibi ben de ona; sesine, kalbine ve safiyetine bayılıyorum. “Kayboldum Masalında” özelinde hoş bir detay da var: Bu şarkı benim 19 yaşımdayken yazıp bestelediğim ilk şarkım. Yirmi yıldır sessiz sedası sahibini beklemiş meğer. Dünyaya onun sesinden dökülmesine çok mutlu oldum. Çağlasın, taşsın, yolu açık olsun.”