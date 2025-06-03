Beklenen Düet Geldi! Aleyna Tilki ve Mabel Matiz’den ”Kayboldum Masalında” Dinleyicilerden Tam Not Aldı
Bu ikili bir araya çoktan gelmeliydi!
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Türk pop müziğinin parlayan yıldızı Aleyna Tilki yine bizi yeniden mest edecek!
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Cesur ve özgün sesiyle hayat verdiği şarkıların yanında cover’larıyla önceden bilinen şarkılara bambaşka ruhlar kattı.
“Ya Bu İşler Ne” yorumu çok başarılı oldu ve çok sevildi.
Sonuç olarak bu ikilinin bir araya gelmesi kaçınılmazdı ve beklentiler ”Kayboldum Masalında” şarkısıyla gerçeğe dönüştü!
Mabel Matiz bu şarkıyı 19 yaşında yazmış.
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Yayınlandığı ilk gün Spotify Türkiye’nin “New Music Friday Türkiye” listesinde 1 numaraya yerleşti
Şarkı ayrıca sosyal medyada trend listelerine girerek hit olacağının sinyallerini verdi ve dinleyicilerden büyük övgüler aldı. Şimdiden son zamanların en iddialı iş birliklerinden biri oldu diyebiliriz!
Şarkının ayrıca YouTube linkini de şöyle iliştirelim!
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