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Beklemek mi Hemen Almak mı? Cevaplarına Göre Ekonomik Karakterini Söylüyoruz!

etiket Beklemek mi Hemen Almak mı? Cevaplarına Göre Ekonomik Karakterini Söylüyoruz!

onedio.mimi - Onedio Editörü
26.10.2026 - 15:01
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Almak istediğin bir şeyi hemen sepete atanlardan mısın, yoksa fiyat düşsün diye sabırla bekleyenlerden mi? Alışveriş kararlarına göre ekonomik karakterini bu eğlenceli testle söylüyoruz!

Hazırsan, seni teste alalım👇🏻

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1. İlk sorumuzla başladık! Beğendiğin bir ürünü hemen almak yerine birkaç gün beklediğin olur mu?

1. İlk sorumuzla başladık! Beğendiğin bir ürünü hemen almak yerine birkaç gün beklediğin olur mu?

2. Hangisi senin için “gerçek indirim” sayılır?

2. Hangisi senin için “gerçek indirim” sayılır?

3. Bunlardan hangisinin indirimini aylarca bekleyebilirsin?

4. Bir ürün normalden pahalıysa satın almayı erteleme ihtimalin kaç?

4. Bir ürün normalden pahalıysa satın almayı erteleme ihtimalin kaç?

5. Almak istediğin montun son bedeni kalmış!

5. Almak istediğin montun son bedeni kalmış!
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6. İndirim dönemlerini beklemek sana zor gelir mi?

6. İndirim dönemlerini beklemek sana zor gelir mi?

7. Bir ürün 5.000 TL. İki ay sonra büyük bir kampanya dönemi başlayacak. Acil de ihtiyacın yok. Ne yaparsın?

7. Bir ürün 5.000 TL. İki ay sonra büyük bir kampanya dönemi başlayacak. Acil de ihtiyacın yok. Ne yaparsın?

8. Son olarak, arkadaşın “Ben aldım, aşırı iyi!” diye sana bir ürün linki attı. Sen...

8. Son olarak, arkadaşın “Ben aldım, aşırı iyi!” diye sana bir ürün linki attı. Sen...

Hemen alıp yoluna devam edenlerdensin!

Hemen alıp yoluna devam edenlerdensin!

Senin alışveriş dünyanda “Biraz daha düşer mi?” diye günlerce beklemek pek yok. Bir şeyi gerçekten istediysen ve bütçen de tamamen alarm vermiyorsa konuyu uzatmanın anlamını görmüyorsun. Ürün tükenmiş, kampanya bitmiş, numara kalmamış gibi dramaları yaşamaktansa alıp keyfine bakıyorsun. Bazen hızlı davranmanın avantajını görüyorsun, bazen de iki gün sonra gelen indirime bakıp hafifçe duvara dalabiliyorsun. 😅

Fırsatını bulunca alanlardansın!

Fırsatını bulunca alanlardansın!

Sen ne “hemen al” ekibindesin ne de aylarca bekleyenlerden. Ürünü gözüne kestiriyorsun, fiyatını takip ediyorsun ve doğru an geldiğinde hamleni yapıyorsun. Güzel bir kampanya, mantıklı bir indirim veya iyi bir takas fırsatı çıktı mı senden hızlısı zor bulunur. Ama sadece kırmızı etiket gördün diye de kartı çıkarmıyorsun. Kısacası sen alışverişin zamanlamasını seven, fırsat kollayan stratejik taraftasın.

İhtiyaç odaklı ekonomik karakter!

İhtiyaç odaklı ekonomik karakter!

Senin alışveriş kararlarında en güçlü soru şu: “Benim buna gerçekten ihtiyacım var mı?” Ürünün indirime girmesi, viral olması ya da herkesin alması tek başına seni ikna etmiyor. Gerekiyorsa alıyorsun, gerekmiyorsa %70 indirimde bile olsa yoluna devam edebiliyorsun. Alışverişle aranda oldukça mantıklı bir ilişki var. Senin için en iyi fırsat, aslında hiç ihtiyacın olmayan şeyi ucuza almak değil; gerçekten kullanacağın şeye doğru parayı vermek.

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onedio.mimi
Onedio Editörü
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