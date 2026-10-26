Beklemek mi Hemen Almak mı? Cevaplarına Göre Ekonomik Karakterini Söylüyoruz!

Senin alışveriş kararlarında en güçlü soru şu: “Benim buna gerçekten ihtiyacım var mı?” Ürünün indirime girmesi, viral olması ya da herkesin alması tek başına seni ikna etmiyor. Gerekiyorsa alıyorsun, gerekmiyorsa %70 indirimde bile olsa yoluna devam edebiliyorsun. Alışverişle aranda oldukça mantıklı bir ilişki var. Senin için en iyi fırsat, aslında hiç ihtiyacın olmayan şeyi ucuza almak değil; gerçekten kullanacağın şeye doğru parayı vermek.