Beklemek mi Hemen Almak mı? Cevaplarına Göre Ekonomik Karakterini Söylüyoruz!
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Almak istediğin bir şeyi hemen sepete atanlardan mısın, yoksa fiyat düşsün diye sabırla bekleyenlerden mi? Alışveriş kararlarına göre ekonomik karakterini bu eğlenceli testle söylüyoruz!
Hazırsan, seni teste alalım👇🏻
1. İlk sorumuzla başladık! Beğendiğin bir ürünü hemen almak yerine birkaç gün beklediğin olur mu?
2. Hangisi senin için “gerçek indirim” sayılır?
3. Bunlardan hangisinin indirimini aylarca bekleyebilirsin?
4. Bir ürün normalden pahalıysa satın almayı erteleme ihtimalin kaç?
5. Almak istediğin montun son bedeni kalmış!
6. İndirim dönemlerini beklemek sana zor gelir mi?
7. Bir ürün 5.000 TL. İki ay sonra büyük bir kampanya dönemi başlayacak. Acil de ihtiyacın yok. Ne yaparsın?
8. Son olarak, arkadaşın “Ben aldım, aşırı iyi!” diye sana bir ürün linki attı. Sen...
Hemen alıp yoluna devam edenlerdensin!
Fırsatını bulunca alanlardansın!
İhtiyaç odaklı ekonomik karakter!
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