Beğendiğin Kıyafetlere Göre Sen Günde Ne Kadar Kazanmalısın?

Sen minimal ve sade tarzınla hayatı dolu dolu yaşamayı seven birisin. Lükse ya da gösterişe fazla düşkün değilsin, ama kaliteli ve şık görünmek senin için önemli. Alışverişlerde dikkatli ve bilinçli harcamalar yapıyorsun. Bu yüzden günde 1000 TL kazandığında hem rahat yaşayabilir hem de isteklerini karşılayabilirsin.