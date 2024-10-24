Beğendiğin Kıyafetlere Göre Sen Günde Ne Kadar Kazanmalısın?
Beğendiğin Kıyafetlere Göre Sen Günde Ne Kadar Kazanmalısın?
Sen bir alışveriş tutkunu musun yoksa daha tutumlu biri mi? Günlük ne kadar kazansan senin için yeterli olur? Bu sorunun cevabını birlikte öğrenelim. 👇
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1. Bir moda haftasındasın ve podyumda ünlü bir tasarımcının koleksiyonu sergileniyor. Nasıl bir kıyafet senin ilgini çekerdi?
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2. Söyle bakalım, kıyafet alırken en çok neye dikkat edersin?
3. Peki, bir sonbahar kombini seç bakalım. 👇
4. Online alışveriş yapıyorsun ve sepette bir bütçe sınırın var. Hangisini almaktan vazgeçmezsin?
5. Şimdi de fiyatı ne kadar olursa olsun alacağın bir elbise seç bakalım. 👇
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