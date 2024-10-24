Görüş Bildir
Haberler
Finans
Beğendiğin Kıyafetlere Göre Sen Günde Ne Kadar Kazanmalısın?

etiket Beğendiğin Kıyafetlere Göre Sen Günde Ne Kadar Kazanmalısın?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 17:01

Sen bir alışveriş tutkunu musun yoksa daha tutumlu biri mi? Günlük ne kadar kazansan senin için yeterli olur? Bu sorunun cevabını birlikte öğrenelim. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Bir moda haftasındasın ve podyumda ünlü bir tasarımcının koleksiyonu sergileniyor. Nasıl bir kıyafet senin ilgini çekerdi?

2. Söyle bakalım, kıyafet alırken en çok neye dikkat edersin?

3. Peki, bir sonbahar kombini seç bakalım. 👇

4. Online alışveriş yapıyorsun ve sepette bir bütçe sınırın var. Hangisini almaktan vazgeçmezsin?

5. Şimdi de fiyatı ne kadar olursa olsun alacağın bir elbise seç bakalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Bir arkadaşınla alışverişe çıktın ve o yeni bir tarz denemeni öneriyor. Ne yaparsın?

7. Senin için en vazgeçilmez parça hangisi?

8. Son olarak, bir düğüne davetlisin ve giyeceğin kıyafeti seçiyorsun. Hangisi seni yansıtır?

Günde 1000 TL senin için yeterli olur gibi!

Sen minimal ve sade tarzınla hayatı dolu dolu yaşamayı seven birisin. Lükse ya da gösterişe fazla düşkün değilsin, ama kaliteli ve şık görünmek senin için önemli. Alışverişlerde dikkatli ve bilinçli harcamalar yapıyorsun. Bu yüzden günde 1000 TL kazandığında hem rahat yaşayabilir hem de isteklerini karşılayabilirsin.

Günde 1500 TL kazanmalısın!

Sen modayı takip etmekten hoşlanıyorsun ve her daim tarzınla dikkat çekmek istiyorsun. Yeni trendleri denemekten ve farklı kombinler yapmaktan çekinmiyorsun. Bazen kendini şımartmak için bütçeni zorladığın olsa da, günde 1500 TL kazandığında tam istediğin gibi, hem tarzına uygun alışveriş yapabilir hem de ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilirsin.

Sen, günde en az 2000 TL kazanmalısın!

Senin modaya olan tutkun, tam anlamıyla dolu dolu! Kendini ifade etmenin en güçlü yolu kıyafet seçimlerin. Hem marka hem de trend parçaları bir arada kombinlemeyi seviyorsun. Farklı ve kaliteli parçalar için harcama yapmaktan çekinmiyorsun. Günde 2000 TL kazandığında modaya olan tutkunun hakkını tam anlamıyla verebilirsin.

Günde 5000 TL sana anca yeter gibi!

Sen tam anlamıyla lükse ve gösterişe düşkün birisin! Gardırobun hem markalarla hem de en yeni koleksiyonlarla dolu. Sadece modayı takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda kendine özgü bir tarz yaratıyorsun. Günde 5000TL kazandığında tüm marka parçalara rahatlıkla sahip olabilir ve  modanın zirvesinde yer alabilirsin.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın