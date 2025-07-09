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Bedelliye Giden Bilal Yiğit Koçak'tan Subaşı'nın Karın Kaslarına 9 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Bedelliye Giden Bilal Yiğit Koçak'tan Subaşı'nın Karın Kaslarına 9 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.07.2025 - 00:01

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Pelin Karahan

Pelin Karahan

Yasemin Şefkatli

Yasemin Şefkatli

Şevval Şahin

Şevval Şahin

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Sıla Türkoğlu

Sıla Türkoğlu
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Hande Erçel

Hande Erçel

Volkan Demirel

Volkan Demirel

Bilal Yiğit Koçak

Bilal Yiğit Koçak

Görkem Sevindik

Görkem Sevindik

Yasemin Kay Allen

Yasemin Kay Allen
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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