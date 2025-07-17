“Bedava Kargo” İçin Fazla Harcamak: Online Alışverişte Bizi İçine Çeken 10 Psikolojik Tuzak

Sepeti terk etmek üzere olduğumuzda gelen “Ürünlerin seni bekliyor!” veya “%10 indirimle geri gel!” gibi e-postalar aslında tüketiciyle duygusal bir bağ kurma girişimi. Bu mesajlar terk edilmiş bir ilişki gibi dramatize ediliyor. Kişi, ürüne veya alışveriş sitesine karşı bir sadakat sorumluluğu hissediyor. Bu durum özellikle aidiyet hissi zayıf olan kişilerde işe yarıyor. Sepeti terk etmek yerine hadi alayım bari tarzında bir teslimiyet duygusu gelişiyor. Bir marka bize geri gel diyorsa, psikolojik olarak değerli hissetmeye başlıyoruz. Bu da otomatik olarak mantıktan uzak ama duygusal yakınlıkla yapılan harcamalara yol açıyor. Tufaya düşmemek lazım!