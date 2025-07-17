“Bedava Kargo” İçin Fazla Harcamak: Online Alışverişte Bizi İçine Çeken 10 Psikolojik Tuzak
Online alışveriş artık sadece ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmıyor, psikolojimizin derin sularında da gezinmemize neden oluyor. Sepetinizde 49 TL’lik daha ürünle kargo bedava uyarısından tutun da sadece 2 tane kaldı yazısına kadar, birçok küçük detay bizi düşünmeden tıklamaya itiyor. Çünkü bu sistemler, beynimizin zaaflarını çok iyi biliyor ve buna göre tasarlanıyor. Peki, neden hiç ihtiyacımız olmayan ürünleri sepete atıyor, sırf kargo bedava olsun diye fazladan harcama yapıyoruz? Online alışverişte bizleri bekleyen psikolojik tuzaklara birlikte bakalım!
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1. Bedava kargo uğruna fazladan harcamak bir başarı hissi yaratıyor.
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2. Zaman kısıtlaması beyni panik alışverişine itiyor.
3. Sepeti terk etme korkusuyla gelen ikna mesajları.
4. “Sadece 1 tane kaldı” uyarısı kıtlık psikolojisini tetikliyor.
5. “Bugün alanlar bunları da aldı” önerileri sosyal onay arayışına hitap ediyor.
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6. Bu ürün sana uygun algoritmasının arkasında şaşırtan bir sürpriz yok.
7. İndirimli ürünü kaçırma korkusu ile hareket ediyoruz.
8. Para kazanmak uğruna fazladan harcama yapıyoruz.
9. Ücretsiz iade politikası, risk algısını bastırıyor.
10. Görsel kalite ve ürün sunumu beynimizi baştan çıkarıyor.
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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