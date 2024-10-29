Bebeklere Özel Şampuanlar Göz Yakmıyorken Yetişkin Şampuanları Neden Deli Gibi Yakar?
Bebeklere Özel Şampuanlar Göz Yakmıyorken Yetişkin Şampuanları Neden Deli Gibi Yakar?
Banyoda sabunlu suyun gözlerimize kaçtığı o anı hepimiz biliriz, değil mi? Yetişkin şampuanı anında gözlerimizi ateşe çevirirken, çocuk şampuanı hiçbir şey olmamış gibi duruyor. Peki, bu fark neden kaynaklanıyor?
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Sabun, su ve yağ gibi farklı yüzeyleri kendine çekebilen ilginç bir moleküle sahip. Molekülün bir ucu suyu, diğer ucu yağı çeker.
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Bu sayede yağlı kirler, sabunun yağ çeken ucu sayesinde yakalanır ve suyla birlikte akıp gider.
Ama işte bu noktada daha güçlü temizlik sağlayan şampuanlar, güçlü temizleyiciler içerir ve temizleyiciler gözle temas ettiğinde onları yakabilir.
Güçlü moleküller, her tür yağı ve kiri hızla temizlerken gözlerimizin hassas dengesiyle de oynar. Özellikle güçlü şampuanlar, gözü koruyan doğal nemi etkileyebilir ve yanma hissine neden olabilir.
Bebek şampuanlarında ise daha hafif kimyasallar kullanılır. Bu kimyasallar, yağı çekme konusunda çok başarılı değil ama aynı zamanda gözleri de yakmazlar.
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Bebek şampuanı, mükemmel bir temizlik sağlama konusunda yetişkin şampuanları kadar etkili olmasa da en azından miniklerin gözlerini yakmaz.
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