Bebeklere Özel Şampuanlar Göz Yakmıyorken Yetişkin Şampuanları Neden Deli Gibi Yakar?

Banyoda sabunlu suyun gözlerimize kaçtığı o anı hepimiz biliriz, değil mi? Yetişkin şampuanı anında gözlerimizi ateşe çevirirken, çocuk şampuanı hiçbir şey olmamış gibi duruyor. Peki, bu fark neden kaynaklanıyor?