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Bebek Bezi Fiyatlarının Her Geçen Gün Altınla Yarışması İsyan Bayraklarını Çektirdi

Bebek Bezi Fiyatlarının Her Geçen Gün Altınla Yarışması İsyan Bayraklarını Çektirdi

GNS
GNS - Onedio Editörü
04.04.2024 - 14:52

Bebekleri tuvalet eğitimine başlayana kadar tüm ailelerin en temel ihtiyaçlarından bir tanesi bebek bezi elbette. Özellikle ilk 3 ay boyunca daha sık değiştirilen bezlerin fiyatları günden güne daha da artıyor. Fiyatları görenler ise altınla yarışan bebek bezleri yüzünden insanların çocuk yapmaktan vazgeçtiğini söylüyor.

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Çocuklu ailelerin henüz bebekleri doğmadan önce yaptıkları alışverişlerden bir tanesi de bebek bezi elbette.

Çocuklu ailelerin henüz bebekleri doğmadan önce yaptıkları alışverişlerden bir tanesi de bebek bezi elbette.

Bebeğin en temel ihtiyaçlarından bir tanesi bebek bezi. 1 yaşını geçip konuşup tuvalet eğitimi almaya başlayana kadar, bu süreçte bebek bezi kullanımı sürdürülüyor elbette.

Gün içerisinde sık sık, defalarca değiştirilen bebek bezi, 0 numaradan 6 numaraya kadar devam ediyor.

Gün içerisinde sık sık, defalarca değiştirilen bebek bezi, 0 numaradan 6 numaraya kadar devam ediyor.

Prematüre doğan bebekler için 0, yeni doğan bebekler için 1 ve aynı şekilde artarak devam ediyor. Yani bebek büyüdükçe kütlesine göre bebek bezinin numarası da değişiyor.

Ancak ebeveynlerin ya da çocuk sahibi olmaya hazırlananların son dönemde en çok isyan ettiği konulardan bir tanesi, bebek bezlerinin pahalılığı!

Ancak ebeveynlerin ya da çocuk sahibi olmaya hazırlananların son dönemde en çok isyan ettiği konulardan bir tanesi, bebek bezlerinin pahalılığı!

Bir bebek bezi paketinin içinde ortalama 80 ya da 90 adet bez oluyor. Yenidoğan bir bebek için 2-3 saatte bir, 6 ayından sonra 3-4 saatte bir bez değiştirilmesi gerekilir.

Bu da günde 8-10 ya da 6-8 bez değiştirilmesi demektir.

Bu da günde 8-10 ya da 6-8 bez değiştirilmesi demektir.

Yani bir paket bez, en az kullanılan ihtimalde yalnızca 15 gün kadar dayanıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, ünlü bir markanın bebek bezlerinin 1999 TL ve 1349 TL'den satışta olması herkesin ağzını açık bıraktı.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, ünlü bir markanın bebek bezlerinin 1999 TL ve 1349 TL'den satışta olması herkesin ağzını açık bıraktı.

Birinin içinde 210, diğerinde 144 bez olduğu görüldü. Ancak fiyatların altınla yarıştığı da gözlerden kaçmadı.

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Bunun üstüne "bu bir ihtiyaç" nidaları yükseldi.

Bunun üstüne "bu bir ihtiyaç" nidaları yükseldi.
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