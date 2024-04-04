Bebek Bezi Fiyatlarının Her Geçen Gün Altınla Yarışması İsyan Bayraklarını Çektirdi

Bebekleri tuvalet eğitimine başlayana kadar tüm ailelerin en temel ihtiyaçlarından bir tanesi bebek bezi elbette. Özellikle ilk 3 ay boyunca daha sık değiştirilen bezlerin fiyatları günden güne daha da artıyor. Fiyatları görenler ise altınla yarışan bebek bezleri yüzünden insanların çocuk yapmaktan vazgeçtiğini söylüyor.