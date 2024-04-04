Bebek Bezi Fiyatlarının Her Geçen Gün Altınla Yarışması İsyan Bayraklarını Çektirdi
Bebek Bezi Fiyatlarının Her Geçen Gün Altınla Yarışması İsyan Bayraklarını Çektirdi
Bebekleri tuvalet eğitimine başlayana kadar tüm ailelerin en temel ihtiyaçlarından bir tanesi bebek bezi elbette. Özellikle ilk 3 ay boyunca daha sık değiştirilen bezlerin fiyatları günden güne daha da artıyor. Fiyatları görenler ise altınla yarışan bebek bezleri yüzünden insanların çocuk yapmaktan vazgeçtiğini söylüyor.
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Çocuklu ailelerin henüz bebekleri doğmadan önce yaptıkları alışverişlerden bir tanesi de bebek bezi elbette.
Gün içerisinde sık sık, defalarca değiştirilen bebek bezi, 0 numaradan 6 numaraya kadar devam ediyor.
Ancak ebeveynlerin ya da çocuk sahibi olmaya hazırlananların son dönemde en çok isyan ettiği konulardan bir tanesi, bebek bezlerinin pahalılığı!
Bu da günde 8-10 ya da 6-8 bez değiştirilmesi demektir.
Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, ünlü bir markanın bebek bezlerinin 1999 TL ve 1349 TL'den satışta olması herkesin ağzını açık bıraktı.
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Bunun üstüne "bu bir ihtiyaç" nidaları yükseldi.
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